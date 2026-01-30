Faks Na velikom sveučilištu studenti se besplatno mogu cijepiti protiv raširenog spolnog virusa

Na velikom sveučilištu studenti se besplatno mogu cijepiti protiv raširenog spolnog virusa

Korana Povijač srednja.hr

30. siječanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail

Svi studenti Sveučilišta u Splitu pozvani su na cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV-a) 2. veljače na splitskom Kampusu. Objavio je to Studentski zbor Medicinskog fakulteta tog grada. Podsjetimo, cijepljenje protiv najraširenijeg spolnog virusa kod mladih trebalo bi postati obvezno za školarce u dobi od 14 do 15 godina 2027. godine.

cijepljenje protiv HPV-a Split

Cijepljenje | foto: Canva

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu poziva sve studente ovog Sveučilišta na cijepljenje protiv HPV-a, i to u ponedjeljak 2. veljače od 13 do 15 sati. Lokacija je Kampus – Cvite Fiskovića 3, Split, u ‘Dvorani za sastanke’ – lijevo od šaltera student servisa.

Cijepljenje protiv HPV-a Split

Prijaviti se možete putem QR koda koji se nalazi u Facebook objavi na kraju ovog članka ili putem poveznice na storyju SZ-a, a sa sobom morate ponijeti zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu cijepljenja.

– Prevencija raka moguća je cijepljenjem, poručili su iz SZ-a.

Podsjetimo, ako se usvoje zakonske izmjene na kojima radi Ministarstvo zdravstva, cjepivo protiv HPV-a će tijekom 2027. godine postati obvezno za školarce u dobi od 14 do 15 godina. Trenutačno je dobrovoljno i besplatno za sve one u dobi od devet do 25 godina života.

– U drugom kvartalu 2026. godine očekuje se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Na prijedlog epidemiološke struke, predviđa se uvođenje obveznog cijepljenja protiv HPV-a za djevojčice i dječake u dobi od 14 do 15 godina. Prije donošenja, Zakon će biti dostupan u javnom savjetovanju kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje komentare i prijedloge, rekli su nam ranije iz Ministarstva zdravstva.

Izdvojeni članak
HPV simptomi

Liječnica nam odgovorila na baš sva škakljiva pitanja o najraširenijem spolnom virusu među mladima

S liječnicom smo razbili sve mitove o HPV-u i cjepivu

Dodajmo da smo ranije ovog mjeseca razgovarali s liječnicom koja nam je otkrila odgovore na baš sva škakljiva pitanja o HPV-u, najraširenijem spolnom virusu među mladima. Tada smo se dotaknuli i teme cjepiva te razbili brojne mitove koji se uz njega vežu – da potiče bludnost kod djece, da treba cijepiti samo djevojčice, da je djelovanje kratkotrajno, da ne vrijedi ako smo već stupili u spolne odnose… Ali i jedan od vrlo čestih mitova koji brine mlade ljude – da cjepivo smanjuje plodnost.

– Strah i zabluda o sastojcima cjepiva koji izazivaju jake nus pojave i štete plodnosti nije utemeljena jer cijepljenjem smanjujemo bolesti reproduktivnog sustava uzrokovane HPV infekcijom čime povećavamo plodnost. Cjepivo ne sadržava nikakve štetne sastojke i spada u jedno od najsigurnijih cjepiva, rekla nam je tada Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dodala je da se za života čak 75 do 80 posto spolno aktivnih muškaraca i žena zarazi HPV-om, a cjepivo je jedino koje razvija imunost 100 do 1.000 puta veću od prirodne infekcije.

besplatno cijepljenje protiv HPV-a cijepljenje protiv HPV-a cijepljenje protiv HPV-a na Medicinskom fakultetu u Splitu hpv humani papiloma virus medicinski fakultet medicinski fakultet split

Poštovani, da biste pročitali 3 besplatna teksta potrebno je da se registrujete, a da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.