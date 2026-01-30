Na velikom sveučilištu studenti se besplatno mogu cijepiti protiv raširenog spolnog virusa

Svi studenti Sveučilišta u Splitu pozvani su na cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV-a) 2. veljače na splitskom Kampusu. Objavio je to Studentski zbor Medicinskog fakulteta tog grada. Podsjetimo, cijepljenje protiv najraširenijeg spolnog virusa kod mladih trebalo bi postati obvezno za školarce u dobi od 14 do 15 godina 2027. godine.

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu poziva sve studente ovog Sveučilišta na cijepljenje protiv HPV-a, i to u ponedjeljak 2. veljače od 13 do 15 sati. Lokacija je Kampus – Cvite Fiskovića 3, Split, u ‘Dvorani za sastanke’ – lijevo od šaltera student servisa.

Prijaviti se možete putem QR koda koji se nalazi u Facebook objavi na kraju ovog članka ili putem poveznice na storyju SZ-a, a sa sobom morate ponijeti zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu cijepljenja.

– Prevencija raka moguća je cijepljenjem, poručili su iz SZ-a.

Podsjetimo, ako se usvoje zakonske izmjene na kojima radi Ministarstvo zdravstva, cjepivo protiv HPV-a će tijekom 2027. godine postati obvezno za školarce u dobi od 14 do 15 godina. Trenutačno je dobrovoljno i besplatno za sve one u dobi od devet do 25 godina života.

– U drugom kvartalu 2026. godine očekuje se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Na prijedlog epidemiološke struke, predviđa se uvođenje obveznog cijepljenja protiv HPV-a za djevojčice i dječake u dobi od 14 do 15 godina. Prije donošenja, Zakon će biti dostupan u javnom savjetovanju kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje komentare i prijedloge, rekli su nam ranije iz Ministarstva zdravstva.

Dodajmo da smo ranije ovog mjeseca razgovarali s liječnicom koja nam je otkrila odgovore na baš sva škakljiva pitanja o HPV-u, najraširenijem spolnom virusu među mladima. Tada smo se dotaknuli i teme cjepiva te razbili brojne mitove koji se uz njega vežu – da potiče bludnost kod djece, da treba cijepiti samo djevojčice, da je djelovanje kratkotrajno, da ne vrijedi ako smo već stupili u spolne odnose… Ali i jedan od vrlo čestih mitova koji brine mlade ljude – da cjepivo smanjuje plodnost.

– Strah i zabluda o sastojcima cjepiva koji izazivaju jake nus pojave i štete plodnosti nije utemeljena jer cijepljenjem smanjujemo bolesti reproduktivnog sustava uzrokovane HPV infekcijom čime povećavamo plodnost. Cjepivo ne sadržava nikakve štetne sastojke i spada u jedno od najsigurnijih cjepiva, rekla nam je tada Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dodala je da se za života čak 75 do 80 posto spolno aktivnih muškaraca i žena zarazi HPV-om, a cjepivo je jedino koje razvija imunost 100 do 1.000 puta veću od prirodne infekcije.