Studentima stiže financijska pomoć ukupne vrijednosti 2.000 eura: Evo tko se može prijaviti

Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima koji su roditelji, kao i trudnim studenticama. Za ovu je namjenu osiguran fond od ukupno 2.000 eura, a pojedinačna pomoć iznosi 100 eura po prijavljenom studentu ili studentici. Naknada će se dodjeljivati u obliku bonova za kupnju u trgovinama. Prijave su otvorene dva tjedna dana od objave poziva na službenim stranicama Sveučilišta.

Ako studirate na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a istovremeno ste roditelji ili trudni, možete dobiti jednokratnu novčanu pomoć od Sveučilišta. Naime, Studentski zbor donio je odluku o dodjeli jednokratne financijske pomoći za studente koji zadovoljavaju uvjete.

– Ove je godine za projekt jednokratne naknade studentima roditeljima osiguran fond od 2.000 eura te će se taj iznos podijeliti u iznosima od maksimalno 100 eura po prijavljenom koji ispunjava uvjete u obliku bonova u za kupnju u trgovini, navodi se u objavi na stranicama Sveučilišta u Puli.

Uvjeti su sljedeći: da ste roditelj, za što je potrebno priložiti rodni list djeteta; da ste trudnica, za što je potrebno priložiti dokaz o trudnoći; da ste redovni student Sveučilišta u Puli upisani u akademskoj godini 2025./2026., za što je potrebno priložiti potvrdu o statusu studenta.

– Molimo vas da dostavite tražene dokumente u svrhu ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć na adresu elektroničke pošte [email protected]. U slučaju više prijavljenih od broja 20, Studentski zbor će dodijeliti bon onim studentima i studenticama koji su se na Javni poziv prijavili prvi. Rok za prijavu je 14 dana od dana objave na službenim stranicama Sveučilišta, navode sa Sveučilišta u objavi koja je bila 29. siječnja.