Hrvatska dobila novi fakultet: Studij je jedan od poželjnijih na upisima

Fakultet dentalne medicine bez pravne osobnosti novi je fakultet našeg drugog najvećeg sveučilišta, Sveučilišta u Splitu. Trenutačno se studij dentalne medicine izvodi na splitskom Medicinskom fakultetu i proteklih je godina među poželjnijima kod maturanata.

Senat Sveučilišta u Splitu je na današnjoj je redovnoj sjednici donio odluku o osnivanju znanstveno-nastavne sastavnice sveučilišta pod nazivom Fakultet dentalne medicine bez pravne osobnosti. Za privremenu dekanicu Fakulteta dentalne medicine bez pravne osobnosti imenovana je se Marija Roguljić. Prema Zakonu o visokom obrazovanju, fakultet bez pravne osobnosti izvodi studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području. Inače, na Sveučilištu u Splitu studira oko 20.000 studenata, na 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji, četiri sveučilišna odjela te četiri sveučilišna studija, pa će im ovo biti 12. fakultet.

Studij dentalne medicine u Splitu, podsjetimo, trenutačno se izvodi na splitskom Medicinskom fakultetu i jedan je od četiriju integriranih prijediplomskih i diplomskih studija tog fakulteta, uz studij medicine, medicine na engleskom jeziku i farmacije. Dentalna medicina u Splitu protekle je godine bio jedan od poželjnijih studija među maturantima. Prije prijemnog ispita, u travnju 2025. za njega je konkuriralo 352 maturanata, a mjesta je bilo za njih 30 pa su, očekivano, sva mjesta popunjena u ljetnom roku.

Natječaj za upise u 2026. godini na Sveučilištu u Splitu još uvijek nije objavljen, time niti uvjeti upisa, a maturanti će studije moći prijavljivati od 1. veljače. Spomenimo da je lani uvjet za upis dentalne medicine u Splitu bilo polaganje Hrvatskog, Matematike i stranog jezika na A razini državne mature, te polaganje Fizike, Kemije i Biologije na maturi. Bodovao se za upis i prosjek ocjena te prijemni u obliku provjere psihomotoričkih vještina (manualne spretnosti). Maturanti koji su lani željeli upisati dentalnu medicinu u Splitu mogli su to samo ako su u srednjoj školi imali predmete Biologija, Fizika, Kemija i Latinski tijekom najmanje dvije godine.