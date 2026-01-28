Imenovani novi prorektori jednog od naših najvećih sveučilišta, evo tko će biti na njegovu čelu

Na čelo jednog od najvećih u Hrvatskoj, Sveučilište u Rijeci, idućeg tjedna stiže novi rektor. Ovotjedna sjednica Senata sveučilišta bila je prilika za imenovanjem triju novih prorektorica i dvojice prorektora. I oni će, kao i novi rektor, sveučilištem upravljati do 2030. godine.
Rektor Goran Hauser (gore lijevo), Marina Šantić, Sandra Janković, Irena Vodopija Krstanović (donji red), Marin Karuza, Goran Vukelić (desno)
Od idućeg ponedjeljka na mjesto rektora Sveučilišta u Rijeci zasjest Goran Hauser, dosadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci. U utorak je održana i sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su imenovani prorektori koji će uz Hausera do 2030. godine voditi jedno od naših najvećih sveučilišta.
Marina Šantić, prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci nova je prorektorica za znanost i umjetnost. Na tom fakultetu pročelnica je na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju, a neki od kolegija čiji je voditelj su Mikroskopija u mikrobiologiji, Visokopatogeni mikroorganizmi, Applied microbiology, Microbiology and Parasitology i Stanične kulture. Dobitnica je niza nagrada, od kojih se najviše ističu Državna nagrada za znanost iz područja biomedicinskih znanosti u 2007. godini i Priznanje najboljem mladom znanstveniku za temeljne medicinske znanosti u 2005. godini.
Sandra Janković, bivša dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu postala je prorektoricom za financije i poslovanje. Inače je na tom fakultetu redovita profesorica u trajnom zvanju, a studenti je znaju s kolegija Strategijsko računovodstvo, Upravljanje prihodima, Management Accounting i Osnove menadžerskog računovodstva.
Irena Vodopija Krstanović s Filozofskog fakulteta u Rijeci imenovana je prorektoricom za studije, studente i osiguravanje kvalitete. Na fakultetu radi na Odsjeku za anglistiku, bila je svojedobno pročelnica tog odsjeka i prodekanica za nastavu i studente, a sada je voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika na fakultetu. Neki od kolegija koje predaje su Integrirano poučavanje jezika i sadržaja- CLIL, Academic English, Academic English i Intercultural Communication and Higher Education.
Goran Vukelić s Pomorskog fakulteta prorektorom za strateške projekte, a na tom je fakultetu redoviti profesor i svojedobno je obnašao dužnost prodekana za znanstvenoistraživačku djelatnost. Osim na Pomorskom, voditelj je i nekih od kolegija na studiju Politehnike riječkog sveučilišta. Studenti ga znaju s kolegija Mehanika (Politehnika), Čvrstoća materijala (Politehnika), Zavarivanje i ispitivanje materijala (Pomorski), Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu (Pomorski), Mehanika loma i zamor brodskih elemenata i konstrukcija (Pomorski).
Prorektor je postao i Marin Karuza s Fakulteta za fiziku prorektorom za digitalizaciju i razvoj. Karuza je bio i kandidat na ovim rektorskim izborima, a sada će biti prorektor za digitalizaciju i razvoj. On je od 2023. redoviti profesor, a diplomu i doktorat iz fizike stekao je na Fakultetu matematičkih, fizičkih i prirodnih znanosti na Sveučilištu u Trstu. U životopisu navodi da se u znanstvenom radu orijentira na korištenje naprednih optičkih tehnika za precizna mjerenja u bazičnoj znanosti. Neki od kolegija na kojima predaje su Praktikum strukture tvari, Eksperimentalne metode u fizici 1, Napredna elektrodinamika, a ujedno je i predsjednik Društva matematičara i fizičara. Kao i rektorov i mandat imenovanih prorektora i prorektorica započinje 1. veljače 2026. godine i traje do isteka mandata rektora.