Imenovani novi prorektori jednog od naših najvećih sveučilišta, evo tko će biti na njegovu čelu

Na čelo jednog od najvećih u Hrvatskoj, Sveučilište u Rijeci, idućeg tjedna stiže novi rektor. Ovotjedna sjednica Senata sveučilišta bila je prilika za imenovanjem triju novih prorektorica i dvojice prorektora. I oni će, kao i novi rektor, sveučilištem upravljati do 2030. godine.

Od idućeg ponedjeljka na mjesto rektora Sveučilišta u Rijeci zasjest Goran Hauser, dosadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci. U utorak je održana i sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj su imenovani prorektori koji će uz Hausera do 2030. godine voditi jedno od naših najvećih sveučilišta.

Marina Šantić, prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci nova je prorektorica za znanost i umjetnost. Na tom fakultetu pročelnica je na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju, a neki od kolegija čiji je voditelj su Mikroskopija u mikrobiologiji, Visokopatogeni mikroorganizmi, Applied microbiology, Microbiology and Parasitology i Stanične kulture. Dobitnica je niza nagrada, od kojih se najviše ističu Državna nagrada za znanost iz područja biomedicinskih znanosti u 2007. godini i Priznanje najboljem mladom znanstveniku za temeljne medicinske znanosti u 2005. godini.

Sandra Janković, bivša dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu postala je prorektoricom za financije i poslovanje. Inače je na tom fakultetu redovita profesorica u trajnom zvanju, a studenti je znaju s kolegija Strategijsko računovodstvo, Upravljanje prihodima, Management Accounting i Osnove menadžerskog računovodstva.

Irena Vodopija Krstanović s Filozofskog fakulteta u Rijeci imenovana je prorektoricom za studije, studente i osiguravanje kvalitete. Na fakultetu radi na Odsjeku za anglistiku, bila je svojedobno pročelnica tog odsjeka i prodekanica za nastavu i studente, a sada je voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika na fakultetu. Neki od kolegija koje predaje su Integrirano poučavanje jezika i sadržaja- CLIL, Academic English, Academic English i Intercultural Communication and Higher Education.

Goran Vukelić s Pomorskog fakulteta prorektorom za strateške projekte, a na tom je fakultetu redoviti profesor i svojedobno je obnašao dužnost prodekana za znanstvenoistraživačku djelatnost. Osim na Pomorskom, voditelj je i nekih od kolegija na studiju Politehnike riječkog sveučilišta. Studenti ga znaju s kolegija Mehanika (Politehnika), Čvrstoća materijala (Politehnika), Zavarivanje i ispitivanje materijala (Pomorski), Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu (Pomorski), Mehanika loma i zamor brodskih elemenata i konstrukcija (Pomorski).

Prorektor je postao i Marin Karuza s Fakulteta za fiziku prorektorom za digitalizaciju i razvoj. Karuza je bio i kandidat na ovim rektorskim izborima, a sada će biti prorektor za digitalizaciju i razvoj. On je od 2023. redoviti profesor, a diplomu i doktorat iz fizike stekao je na Fakultetu matematičkih, fizičkih i prirodnih znanosti na Sveučilištu u Trstu. U životopisu navodi da se u znanstvenom radu orijentira na korištenje naprednih optičkih tehnika za precizna mjerenja u bazičnoj znanosti. Neki od kolegija na kojima predaje su Praktikum strukture tvari, Eksperimentalne metode u fizici 1, Napredna elektrodinamika, a ujedno je i predsjednik Društva matematičara i fizičara. Kao i rektorov i mandat imenovanih prorektora i prorektorica započinje 1. veljače 2026. godine i traje do isteka mandata rektora.