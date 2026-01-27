Studenti pišu statuse o nedostatku tople vode u domu, SC ni ne zna za problem: To je protiv Pravilnika

Studenti smješteni u studentskim domovima u Osijeku u grupama na društvenim mrežama ponovno ističu problem s nedostatkom tople vode u večernjim satima. Iz Studentskog centra u Osijeku pak kažu da do našeg upita nisu imali informaciju o ovom problemu jer su zaprimili svega jednu prijavu za jednu sobu. Podsjetimo, prema Pravilniku o domskom redu studenti su dužni svaki kvar prijaviti na recepciji.

Ove akademske godine već smo pisali o problemima s toplom vodom u studentskim domovima u Osijeku. Podsjetimo, u listopadu su se iz Studentskog centra u Osijeku ispričali studentima zbog nedostatka tople vode u Studentskom domu ‘Lavoslav Ružička’. Dodali su da su vratili ‘topliju vodu’ za osnovne potrebe, ali da bez zamjene pokvarene pumpe neće biti moguće trajno riješiti problem. S obzirom na to da osječki studenti proteklih dana u studentskim grupama na društvenim mrežama ponovno skreću pažnju na ovaj problem, odlučili smo se obratiti SC-u.

‘Nisu prijavljivali’

‘Ljudi, imate li vi tople vode nakon 21:00? Mi se već dva tjedna kupamo kao u ice bathu‘, jedna je od objava studenata, a neki od odgovora su ‘ista stvar i kod nas, voda je ili mlaka ili skroz hladna’, ‘ma nažalost najbolje se okupati prije 20-21, u novom paviljonu se isto potroši nakon’ i slično. Iz SC-a na naša pitanja pak kažu da do našeg upita nisu imali informaciju o problemima s toplom vodom jer ‘studenti neispravnost nisu prijavljivali recepciji studentskog paviljona’.

– Zaprimljena je samo jedna prijava 21. siječnja u kojoj je navedeno da nema tople vode u jednoj sobi, rekla nam je tajnica SC-a Ivana Herceg Mišković.

Dodala je da su radovi koji su se spominjali u ranijoj objavi SC-a obavljeni.

– Radilo se o nedostatku na instalaciji centralnog grijanja zgrade, koji je sada otklonjen. Prema informaciji radnika u domu, tople vode ima. Preko vikenda su provjeravali temperaturu i, prema njihovom izvješću, voda je vruća i tijekom dana i u večernjim satima, poručili su iz SC-a.

Student je obvezan prijaviti svaki kvar ili oštećenje

Podsjetimo da svaki studentski dom u Hrvatskoj ima Pravilnik o domskom redu. Jedan od članaka odnosi se upravo na prijavu kvarova u sobi ili paviljonu. Tako, recimo, Pravilnik o domskom redu osječkog SC-a nalaže sljedeće:

– Stanar doma obvezan je prijaviti na recepciji studentskog doma svaki kvar ili oštećenje nastalo u sobi, u zajedničkim prostorijama, na instalacijama i opremi odmah po nastanku, popunjavanjem obrasca za prijavu kvara i oštećenja. Stanar je obvezan prijaviti i nestanak predmeta, opreme i inventara, stoji u Pravilniku.

To je važno za trenutačnu, ali i za kvalitetu života u svakom studentskom domu u budućnosti. O tome da studenti u Hrvatskoj nemaju naviku prijavljivati kvarove u studentskim domovima već smo razgovarali s predsjednikom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordanom Kragićem u našem podcastu.

– I čini mi se da kao nacija imamo taj problem, pustit ćemo da se nešto uništi i onda idemo to uništeno izgraditi da opet bude predobro i čekamo da se ponovno uništi. U studentskim domovima još ne postoji adekvatan sustav alarmiranja problema i kvarova. Studentski centar trebao bi stvoriti bolji sustav informiranja. I onda da taj sustav bolje proradi i s naše studentske strane i sa strane onih koji pružaju taj standard, rekao je Kragić.