Objavljena imena svih dobitnika državne STEM stipendije: Evo tko će morati vratiti novac državi

Imena ovogodišnjih dobitnika državne STEM stipendije konačno su objavljena, a na listi se našao 1.501 student. Studentima nastavničkih smjerova ista se izravno dodjeljuje ako zadovolje uvjete iz pravilnika, a za njih iznosi i nešto više – 600 naspram 300 eura mjesečno, koliko se isplaćuje stipendistima na preostalim STEM smjerovima. Ipak, u određenim slučajevima isplata se obustavlja svima, a u nekima je nužno i vratiti novac državi.

Nakon što su rezultati natječaja za državnu STEM stipendiju bili objavljeni u javnosti zatvorenom sustavu Vidra, kao i svake godine, a nakon završenih krugova dodjele, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je listu s imenima svih dobitnika. Dodijeljena je 1.501 stipendija, jedna više od predviđenog jer je dvoje kandidata imalo izjednačen broj bodova. Stipendija se dodjeljuje isključivo redovitim studentima koji su upisani na domaća visoka učilišta i to putem javnog poziva koji je bio otvoren u listopadu.

Poznata imena dobitnika STEM stipendije u 2025./2026.

Državne STEM stipendije, valja podsjetiti, dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju. Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu prema Pravilniku. Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija:

prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 % više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 % više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 % prva godina diplomskog studija 10 % druga godina diplomskog studija 10 %.



Stipendija iznosi 600 eura mjesečno za STEM nastavničke smjerove, dok je za ostale smjerove iznos stipendije 300 eura mjesečno, a dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine. U nastavku možete vidjeti imena svih dobitnika državne STEM stipendije u 2025./2026. godini. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Tko i kada mora vratiti državnu STEM stipendiju?

Kako i stoji u javnom pozivu na koji su se studenti javljali, Ministarstvo u ovom razdoblju provodi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je neki student ostvario pravo na državnu stipendiju. Ako se tom naknadnom provjerom utvrdi da podaci na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu STEM stipendiju nisu točni, studentu se obustavlja isplata državne stipendije. Dužan je i izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava. Također, Ministarstvo ima pravo tražiti dostavu dodatne dokumentacije da provjeri te podatke, a student je treba dostaviti ako želi nastaviti primati stipendiju.

Prema pravilniku o dodjeli državne STEM stipendije, za vrijeme isplate te stipendije ne smijete primati niti jednu drugu stipendiju iz javnih izvora. Dobitnik ove stipendije koji u narednom razdoblju ostvari pravo na neku drugu stipendiju, na primjer gradsku, o tome mora u roku od 15 dana obavijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Isplata stipendije će se obustaviti i student je obvezan izvršiti povrat do tada isplaćenog ukupnog iznosa državne stipendije. Isti je postupak ako student koji je dobio STEM stipendiju ispiše s fakulteta. Također, a prema važećem pravilniku za dodjelu te stipendije, ako upišete mirovanje, zaposlite se preko ugovora o radu, otvorite obrt ili završite faks, imate 15 dana da o tome obavijestite Ministarstvo. U tom vam se slučaju samo obustavlja isplata stipendije.

Kada je riječ o stipendistima na nastavničkim studijima, oni imaju i dodatnu obvezu. Isto kao i oni na ostalim STEM studijima, imaju rok od 15 dana od završetka studija da o tome obavijeste Ministarstvo, no po završetku školovanja dužni su zaposliti se u školi. Ta je skupina studenata dužna prihvatiti ponudu za sklapanje radnog odnosa učitelja odnosno nastavnika na (ne)određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području županije prebivališta. Rad u školi mora trajati najmanje onoliko godina koliko je primao stipendiju, ali ne manje od godinu dana.

Ta obveza prestaje ako stipendist u roku od tri mjeseca nije dobio ponudu za radni odnos, ali ako ponudu odbije smatra se da nije ispunio prihvaćenu obvezu i dužan je Ministarstvu izvršiti povrat cjelokupnog iznosa stipendije. Za studente nastavničkih STEM studija, za razliku od onih na preostalim STEM smjerovima,važi i pravilo da im se stipendija isplaćuje za sve akademske godine do diplome, ali pod uvjetom da na fakultetu ispunjavaju sve obaveze koje su im nužne za upis više godine. U slučaju ponavljanja godine, isplata STEM stipendije se obustavlja dok student ne upiše višu godinu.