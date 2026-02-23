Traže se najbolji studentski radovi: Otvoren natječaj za rektorovu nagradu u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2025./2026., a studenti radove mogu prijaviti do 28. kolovoza 2026. online putem. Natječaj obuhvaća šest kategorija znanstvenih, umjetničkih i društveno korisnih radova, dok će iznos novčane nagrade odrediti rektor.

Sveučilište u Zagrebu otvorilo je natječaj za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2025./2026. Prijava radova obavlja se online putem popunjavanjem obrasca na ovoj poveznici. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Pravo natjecanja za rektorovu nagradu imaju studenti prijediplomskih, diplomskih, te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta. Rok za predaju rada je do petka 28. kolovoza 2026. do 16 sati. Šest je kategorija u kojima se studenti mogu prijaviti na natječaj, s time da u zadnje dvije prijavu dostavljaju čelnici sastavnica ili rektor:

nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera – timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora)

nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora).

U pravilniku stoji da novčanu nagradu utvrđuje rektor pa još predstoji vidjeti koliko će iznositi, ali prošle akademske godine iznosila je 200 eura. U natječaju je jasno navedeno i da se za rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad stručnoga ili preglednoga karaktera niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada. Također, svaki rad predložen za rektorovu mora imati mentora i on mora biti zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu koji ima stupanj doktora znanosti odnosno izabran je na znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno radno mjesto. Svečana dodjela nagrada će se održati u Tjednu Sveučilišta u Zagrebu, što je obično početkom studenoga.

Ovogodišnji natječaj možete vidjeti u dokumentu u nastavku, a ispod je i pravilnik. Napomena: ako vam dokumenti nisu vidljivi, osvježite stranicu.

Natječaj za dodjelu rektorove nagrade

Loading...

Pravilnik za dodjelu rektorove nagrade