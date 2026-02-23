Senat zatvorio vrata, a faks održava javno sučeljavanje: Kandidatkinje za dekanicu će odmjeriti snage

Nakon što je Senat odbio zahtjev kandidata za rektora Ivana Koprića da predstavljanje programa na Senatu bude javno, stiže vijest o sučeljavanju kandidatkinja za dekana Pravnog fakulteta. Elizabeta Ivičević Karas i Romana Matanovac Vučković argumentirat će svoju kandidaturu i odgovarati na pitanja publike u predstavljanju koje će trajati čak dva sata.

Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu sve je bliže. Sadašnji rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić svoje programe Senatu će predstaviti na sjednici 26. veljače, a sami izbori održat će se 10. ožujka. Nakon što su predstavili svoje programe Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Koprić je Lakušića pozvao i na sučeljavanje u kojem bi argumentirali svoje stavove. Lakušić nam u trenutku pisanja ovog članka još nije odgovorio hoće li se odazvati suparnikovom pozivu.

Koprić je ranije zatražio da sjednica Senata na kojoj će kandidati predstaviti svoje programe bude otvorena javnosti, međutim Povjerenstvo je odbilo njegov zahtjev te na sjednici mogu sudjelovati isključivo osobe koje su izrijekom navedene u Pozivu za izbor rektora i Uputi za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Takvo održavanje sjednica iza zatvorenih vrata naišlo je na osudu dijela javnosti. Međutim na Sveučilištu u Zagrebu ima i primjera otvorene javne rasprave, a na Pravnom fakultetu, gdje se novi dekan mora izabrati do kraja svibnja, organizirano je sučeljavanje kandidatkinja na dekanicu.

Sučeljavanje će trajati dva sata

Budući da dekanu Kopriću drugi mandat završava u rujnu, on više nema pravo kandidature. Kandidatkinje su aktualna prodekanica Elizabeta Ivičević Karas i profesorica Romana Matanovac Vučković. Njihovo sučeljavanje na Pravnom fakultetu organizirala je studentsko-nastavnička udruga ZA-Pravo.

Sučeljavanje će se održati u srijedu 25. veljače u dvorani III zgrade Pravnog fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 3, a trajat će od 17:30 do 19:30. Prvih sat vremena moderatorice će kandidatkinjama postavljati pripremljena pitanja, a druga polovica tribine predviđena je za pitanja iz publike. Udruga ZA-Pravo prikuplja prijedloge pitanja na svojim društvenim mrežama, a ona koja osvoje najviše lajkova, bit će uvrštena u službeni program.

Elizabeta Ivičević Karas redovita je profesorica u trajnom izboru na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je zaposlena od 2001. godine. Od listopada 2021., prodekanica je za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje, trenutačno u drugome mandatu, a od siječnja 2022. voditeljica je sveučilišnog doktorskog studija Pravne znanosti.

Tko su kandidatkinje?

Na integriranom sveučilišnom pravnom studiju predaje predmete Kazneno procesno pravo, Penitencijarno pravo te Ljudska prava i kazneno pravosuđe, kao i nekoliko izbornih predmeta, a na stručnom prijediplomskom Poreznom studiju predaje Osnove kaznenog i prekršajnog prava. Predaje i više predmeta na poslijediplomskim studijima.

Romana Matanovac Vučković na Pravnom fakultetu radi od 2003. godine. Od 2011. je docentica na Katedri za građansko pravo gdje predaje na kolegijima Građansko pravo I i II te Autorsko pravo. Na Akademiji dramskih umjetnosti i Muzičkoj akademiji predaje na kolegijima Autorsko pravo i Legislativa u audiovizualnoj industriji. Sudjeluje u nekoliko projekata o transferu tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu.

Dekan se bira na sjednici Fakultetskog vijeća tajnim glasovanjem, a treba dobiti podršku više od polovice njegovih članova.