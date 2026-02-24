Studentski zbor se pridružio pobuni u Zagrebu: 'Štednja na studentima nije opravdana'

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu upozorio je da studenti nemaju gdje učiti vikendom. Dosta im je učenja po kafićima, a izgubili su i prostor na FER-u. Stoga žele da NSK vikendom radi dulje.

Nakon što je dio zagrebačkih studenata pokrenuo peticiju kojom traže produljenje radnog vremena Nacionalne sveučilišne knjižnice (NSK) subotom, o tom pitanju uglasio se i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG).

Studentima je dosta učenja po kafićima

Upozorili su da studentima u Zagrebu nije osigurano dovoljno javnih mjesta gdje mogu učiti vikendom. Navode da većina studenata zbog predavanja i studentskog rada uči baš vikendima, zbog čega je velik problem što sve više javnih prostora zatvara svoja vrata vikendom pod obrazloženjima ušteda i nemogućnosti organizacije radnog vremena.

- Štednja na studentima nije opravdana niti prihvatljiva zbog čega Studentski zbor izražava svoje negodovanje i poziva odgovorne da još jednom razmotre mogućnosti kadrovskog preslagivanja i osiguraju nam mogućnost cjelodnevnog učenja vikendima, pozivaju iz SZZG-a.

Studenti nisu zadovoljni učenjem po kafićima i gužvom u učionicama studentskih domova. Zbog obnove zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) izgubili su još jedno popularno mjesto za učenje.

'Za sada nema konkretnog odgovora'

Kao primjer pozitivne prakse Zbor naglašava suradnju s Filozofskim fakultetom kojom je postignut dogovor o otvorenju knjižnice i zgrade SEECEL-a tijekom vikenda za vrijeme ispitnih rokova. Smatraju da bi u istom duhu svoja vrata subotom dulje vikendom trebala otvoriti i NSK. Ona trenutačno subotom radi do 14 sati, a nedjeljom je zatvorena.

- U više smo navrata upoznali Upravu NSK, s kojom je još u listopadu prošle godine, a u smislu otvaranja prostora studentima vikendom, održan sastanak. Tom prigodom dobili smo generalnu podršku, međutim vodstvo ustanove je izrazilo i skepsu zbog manjka radne snage i povećanih troškova. Djelomično uvažavajući razloge, predložili smo da u početku NSK za studente otvori prostor u prizemlju u vrijeme ispitnih rokova, u veljači i lipnju vikendom, za što bi bila dovoljna samo zaštitarska služba, bez potrebe osiguranja knjižničara, no za sada nema konkretnog dogovora oko ove inicijative, obavijestili su iz SZZG-a.

Ove veljače, Studentski zbor je jednoglasno na sjednici Skupštine dodatno podržao peticiju studentice s PMF-a kojom je prikupljeno više od 1.300 potpisa studenata koji traže da NSK radi vikendom.

Problem je samo djelomično riješen

Za kraj, SSZG naglašava da je suradnjom s Filozofskim fakultetom problem studenata samo djelomično riješen. Knjižnica je ondje za vrijeme ispitnih rokova otvorena vikendom, no pokazalo se da to nije dovoljno.

- Knjižnica koja otvara vrata u 9 sati već u 9:05 bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a studenti su u redovima čekali na ulazak i velik broj njih je ostao bez mjesta. Vjerujemo kako bi se otvaranjem prostora u NSK omogućili kvalitetni uvjeti i dovoljni kapaciteti. SZZG poziva odgovorne da razmotre sve mogućnosti te pronađu rješenja koja bi studentima omogućila učenje u prostorima koji tome i služe, poručili su iz Zbora.

NSK tvrdi da to za sad nije moguće

Studentska peticija pokrenuta je prije malo više od tjedan dana, a tad smo kontaktirali upravu NSK kako bismo provjerili razmatraju li uvažiti zahtjeve studenata. Odgovorili su nam da su na inicijativu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu već razmatrali prijedlog da produlje radno vrijeme subotom popodne jer im je važno da stvaraju što bolje uvjete za znanstveno-istraživački rad i učenje u prostoru Knjižnice. Međutim, tvrde da za sad nažalost to još nije moguće.

- Nakon temeljite analize kapaciteta i organizacije rada, zaključeno je da trenutačno nije moguće uvesti dodatne termine. Postoji niz razloga – od već ugovorenih usluga koje su nabavljane u otvorenim postupcima javne nabave pa preinake uvjeta nisu moguće, do složenosti održavanja velike zgrade Knjižnice, odgovorili su nam iz NSK prije desetak dana.

Subota popodne već je 'bukirana'

Navode da je neke poslove moguće obavljati samo tijekom vikenda. Tako su subotu popodne rezervirali na primjer za veće popravke na sustavima, testiranja raznih alarmnih i zaštitnih sustava, zahtjevnije i bučnije građevinske radove, dezinsekciju i deratizaciju te sve druge poslove koji se moraju obavljati kada u Knjižnici ne borave djelatnici i korisnici.

- Napominjemo da su za pristup izvorima informacija, znanstveno-istraživački rad i učenje studentima dostupne visokoškolske knjižnice (Sveučilišta u Zagrebu i drugih javnih i privatnih sveučilišta te veleučilišta) i da je značajan broj tih knjižnica prilagodio svoj rad potrebama studenata svojih fakulteta/veleučilišta. Svjesni smo koliko je studentima važno imati dostupan i primjeren prostor za učenje, osobito u razdobljima ispitnih rokova. Stoga, iako trenutačne okolnosti ne omogućuju uvođenje dodatnih termina vikendom u NSK, nastavljamo razmatrati mogućnosti i tražiti rješenja u skladu s organizacijskim i tehničkim mogućnostima Knjižnice, odgovorili su nam na upit iz NSK.