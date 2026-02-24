Ovo su top županije po postotku maturanata koji su upisali faks: Evo i na koje ih odlazi najviše

Gotovo tri četvrtine učenika koji su u 2025. godini pisali državnu maturu nastavilo je obrazovanje na nekom od studija. Po postotku takvih prednjače Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a na dnu je po postotku upisanih na studije Ličko-senjska županija.

U Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nedavno su objavljeni statistički podaci o maturi i upisima na fakultete u 2025. godini. Doznali smo čiji brucoši imaju najbolji prosjek na državnoj maturi, a vidljivo je i koliki je postotak učenika po županijama upisao visoko učilište.

Oko 75 posto učenika koji su pisali maturu otišlo je na faks

Kada je riječ o statistici na nacionalnoj razini, od 25.720 učenika na maturi, njih 19.223, odnosno 74,74 posto, upisalo je neki od studija koji su prijavili u sustavu Postani student.

Ne iznenađuje podatak da više gimnazijalaca nakon srednje ode na studij nego učenika strukovnih škola – 93 naspram 62 posto. Četvrtina učenika u 2025. godini upisala je stručni studij, a preostali sveučilišne.

Na vrhu po postotku učenika upisanih na faks su Grad Zagreb i Zagrebačka

Najveći postotak maturanata upisanih na fakultet ima Grad Zagreb, a iznosi 81,29 posto. Najviše zagrebačkih učenika, 876, upisalo je Ekonomski fakultet u Zagrebu, zatim Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) te Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER).

Po postotku upisanih slijedi Zagrebačka županija – tamošnjih 81,17 posto maturanata uspjelo je upisati neki od prijavljenih studija. Najviše njih isto Ekonomski i TVZ, a na listi najpoželjnijih kod učenika Zagrebačke županije bio je i Učiteljski fakultet u Zagrebu.

Na trećoj je poziciji po postotku upisanih školaraca na fakultete Dubrovačko-neretvanska županija, sa 78,94 upisanih maturanata. Najčešće su se upisivali na studije Sveučilišta u Dubrovniku te na Ekonomski u Splitu i Pravni fakultet u Zagrebu.

Sa 76,80 posto upisanih maturanata na fakultet, četvrta je Međimurska županija. Najviše učenika te županije upisalo je studije Sveučilišta Sjever, zatim Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (FOI) i Međimursko učilište u Varaždinu.

Top pet županija po postotku upisanih zaokružuje Varaždinska, čijih je 76,24 posto učenika s mature uspjelo upisati studij. Najviše ih se upisalo isto na Sveučilište Sjever, zatim na FOI te Pravni fakultet u Zagrebu.

Ličko-senjska na dnu po postotku maturanata upisanih na fakultete

Kada je riječ o županijama s najmanjim postotkom učenika koji su pisali maturu upisali studij, to su Ličko-senjska (54,61), Požeško-slavonska (64,13) i Vukovarsko-srijemska županija (64,95 posto).