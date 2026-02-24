Novi rektor preuzeo lanac: Princip iz bolnica želi i na sveučilištu

Na Sveučilištu u Rijeci održana je svečana inauguracija novog rektora Gorana Hausera. U govoru je poručio da će graditi moderno sveučilište, a da bolnički princip - u kojem nema nejasnih procedura niti prebacivanja odgovornosti - želi i na sveučilištu.

Ovog utorka održana je svečana inauguracija rektora Sveučilišta u Rijeci Gorana Hausera. Donedavni vršitelj dužnosti Davor Vašiček predao je rektorsku insigniju – rektorski lanac novom rektoru Goranu Hauseru.

Hauser je, valja posjetiti, za rektora izabran u prosincu, a do tada je bio dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci. Mandat mu je započeo od 1. veljače, a imenovao je i svoje prorektore.

'U bolnici nema luksuza nejasnih procedura niti prebacivanja odgovornosti – isti princip želim prenijeti na Sveučilište'

Na svečanoj inauguraciji Hauser je svoj govor započeo izražavajući zahvalnost i uz priznanje da je pred njime velika odgovornost.

- Stojim pred vama svjestan tradicije koju baštinimo i budućnosti koju zajedno gradimo. Budućnosti u kojoj je Sveučilište u Rijeci moderno, međunarodno prepoznatljivo, koje potiče izvrsnost i odgovara na izazove suvremenog društva. Kao donedavni dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci imao sam privilegiju i čast voditi zajednicu koja svakodnevno svjedoči koliko su znanje, znanstvena izvrsnost i humanost nerazdvojivi. Medicina me naučila odgovornosti, timskom radu i donošenju odluka u realnom vremenu. U bolnici nema luksuza nejasnih procedura niti prebacivanja odgovornosti – isti princip želim prenijeti na Sveučilište: jasni procesi, međusobno povjerenje i fokus na krajnjeg korisnika, a to su studenti, djelatnici i zajednica, naveo je Hauser.

Istaknuo je i da je sveučilište 'integrirana, solidarno povezana akademska obitelj'.

- U vrijeme brzih tehnoloških promjena, globalnih izazova i društvenih previranja, naša je dužnost osigurati stabilnost, ali i poticati inovacije. Ne možemo si priuštiti da budemo pasivni promatrači promjena. Od nas se očekuje da budemo nositelji, predvodnici trendova. Izvrsnost podrazumijeva ulaganje u znanstvena istraživanja, jačanje međunarodne suradnje, poticanje mladih istraživača i stvaranje okruženja u kojem se potiče sloboda mišljenja i akademska čestitost, kazao je Hauser.

Naglasio je i da želi graditi sveučilište posvećeno studentima, ali i dobrobiti svakog zaposlenika koji svoj profesionalni angažman posvećuje razvoju studenata i napretku društva.

- Kao rektor, već sam više puta naglasio, bit ću uvijek i svima otvoren za razgovor. Slušat ću studente, nastavnike, znanstvenike, stručne službe, vanjske partnere. Sveučilište pripada svima nama i samo zajedničkim radom možemo ostvariti njegov puni potencijal. Moj će mandat biti usmjeren na njegovanje poticajnog, sigurnog i inspirativnog okruženja u kojem će studenti moći rasti, ne samo kao stručnjaci, nego i kao odgovorni građani. U današnje se vrijeme znanje često relativizira, a znanstvene činjenice dovode u pitanje, stoga Sveučilište treba ostati bastion istine. Naša je obveza braniti akademske slobode, jer bez njih nema napretka. Vjerujem u snagu naše zajednice. Vjerujem da zajedno možemo učiniti Sveučilište u Rijeci još snažnijim, vidljivijim i utjecajnijim, rekao je Hauser.

Ostaje na čelu sveučilišta do 2030.

Istaknuo je i da danas ne preuzima samo dužnost, nego i obavezu da će 'raditi savjesno, predano i u interesu cijele akademske zajednice'.

- Obvezu da ću graditi mostove, a ne zidove. Obvezu da ću slušati prije nego što odlučim, ali i odlučno djelovati kada je to potrebno, naveo je novi riječki rektor.

Osim suradnicima i prethodnicima, zahvalio je i svojoj obitelji koja mu je bila podrška tijekom izbora.

- Danas želim istaknuti jednu posebnu grupu ljudi koja je ovdje među nama, a to su bivši i sadašnji studenti Medicinskog fakulteta. Kada sam postao dekan, jedan od prvih sastanaka bio je onaj sa studentima. Kao bivšem FOSS-ovcu jasno mi je bilo što im treba i bilo nam je dovoljno samo 3 minute da, kako se to kaže, 'kliknemo' i krenemo u akciju. I to do danas traje. Dio njih i danas je tu, kao uspješni i ostvareni ljudi došli su i iz drugih gradova Hrvatske samo zbog ovog događaja. To mi je garancija da je emocija bila uzajamna, a suradnja koju smo imali iskrena. Hvala svima koji su nesebično odvajali svoje vrijeme kako bi unaprijedili i obogatili studentski život. I naravno hvala Axisu, zboru studenata MEDRI na stalnoj potpori. Na kraju, s ponosom, ali i poniznošću, prihvaćam čast biti rektor Sveučilišta u Rijeci. U duhu zajedništva i izvrsnosti nastavljamo razvijati Sveučilište na ponos našega grada, naše regije i naše domovine. Hvala vam na povjerenju i podršci, kazao je Hauser u svom govoru.

Hauser na čelu Sveučilišta u Rijeci ostaje do 2030. godine, a njegov program rada možete pronaći na linku.