Počinje natjecanje Ideja godine 2026: Najbolje ideje učenika nagrađuju se putovanjem u Europi

Imate super ideju? I ove godine imate priliku pretvoriti je u pravi poslovni plan. Ideja godine je natjecanje u pisanju poslovnog plana, a deset najboljih timova ili pojedinaca svoje će ideje predstaviti stručnom žiriju u finalu uživo u Zagrebu. Rane prijave otvorene su do 15. ožujka u 23:59 sati, a finalni rok za prijavu zatvara se 5. travnja u 23:59 sati. Sudionici koji se prijave, razrade svoju ideju i osvoje žiri mogu osvojiti glavnu nagradu: studijsko putovanje u Europi!

Ideja godine 2026 je natjecanje namijenjeno učenicima srednjih škola koji vole izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom – osmišljavanju najbolje poslovne ideje. Natjecanje se ove godine održava četrnaesti put, a učenike vodi kroz proces izrade poslovnog plana pri čemu se njihova domišljatost i inovativnost nagrađuju vrijednim nagradama. Organizator natjecanja je portal srednja.hr.

Na natjecanje mogu se prijaviti svi učenici srednjih škola u Hrvatskoj, samostalno ili u timovima od najviše troje učenika. Članovi tima ne moraju biti iz iste škole, a natjecatelji mogu imati mentore, nastavnice ili nastavnike koji će ih usmjeravati kroz proces prijave.

Prvi korak za prijavu je ispunjavanje poslovnog plana. Ključno je da poslovne ideje uključuju korištenje neke od novih tehnologija. Koje će tehnologije natjecatelji koristiti i na koji način, u potpunosti je na njima.

U obzir ulaze različita rješenja: od web platformi i jedinstvenih aplikacija do uređaja i drugih inovativnih proizvoda u čijem se razvoju mogu koristiti umjetna inteligencija, Internet stvari (IoT), proširena (AR) ili virtualna stvarnost (VR), robotika, blockchain i druge tehnologije. Jedino je važno da su ideje provedive u stvarnosti, dok granice kreativnosti nema.

Prvi korak: napišite svoj poslovni plan

Temelj svake dobre ideje je kvalitetno razrađen poslovni plan. Ako se s pisanjem poslovnog plana susrećete prvi put, ne morate brinuti. Obrazac poslovnog plana koji je potrebno ispuniti dostupan je ovdje. Osmišljen je kao vodič kroz cijeli proces osmišljavanja poslovne ideje. U njemu se nalaze sva ključna pitanja s kojima se susreću budući poduzetnici.

Drugi korak: pošaljite nam prijavu

Nakon što ispunite poslovni plan, pošaljite ga putem obrasca koji je dostupan ovdje. Poželjno je, ali ne i obavezno, priložiti i dodatni materijal koji predstavlja vašu poslovnu ideju, poput videa ili prezentacije. Vrednovat će se svaki kreativan način prezentacije vaše poslovne ideje, stoga dajte mašti na volju.

Rane prijave zatvaraju se 15. ožujka u 23:59 sati. Natjecatelji koji se prijave do tog roka mogu od žirija dobiti povratne informacije i savjete za poboljšanje poslovnog plana. Izmijenjenu verziju plana moguće je poslati do finalnog roka za prijave, koji se zatvara 5. travnja u 23:59 sati.

Treći korak za one koji ne znaju otkud bi krenuli

Za sve koji se žele prijaviti, a nisu sigurni kako napisati poslovni plan, osigurana je dodatna pomoć. Online edukacija o pisanju poslovnog plana održat će se 4. ožujka. Na edukaciji ćete naučiti osnove pisanja poslovnog plana, upoznati se s najčešćim greškama u prijavama te postaviti pitanja vezana uz vlastite ideje. Prijava na edukaciju moguća je putem ovog obrasca, a svima koji se prijave će na dan edukacije na mail stići link za praćenje edukacije.

Četvrti korak: Finale natjecanja

Nakon što pošaljete prijavu, preostaje čekati objavu rezultata. Deset najboljih timova ili pojedinaca plasirat će se u završnicu natjecanja, a proglašenje finalista održat će se 13. travnja.

Finalisti će u Zagrebu, na finalu uživo, predstaviti svoje poslovne ideje pred stručnim žirijem. Tim ili pojedinac koji bude proglašen najboljim osvojit će studijsko putovanje u Europi.

Finale natjecanja održava se 23. i 24. travnja u prostoru Effectus Veleučilišta, zlatnog partnera natjecanja. Nakon proglašenja pobjednika, sve finaliste čeka zajednička večera i proslava. Sljedećeg dana imat će priliku obići prostor ZICER-a, Zagrebačkog inovacijskog centra, partnera Ideje godine, gdje će imati priliku upoznati startup scenu iz prve ruke. Organizator finalistima osigurava večeru, noćenje i doručak.

Važni datumi

4. ožujak – online edukacija s početkom u 11 sati

– online edukacija s početkom u 11 sati 15. ožujak u 23:59 sati – rok za rane prijave

u 23:59 sati – rok za rane prijave 5. travanj u 23:59 sati – finalni rok za prijave

u 23:59 sati – finalni rok za prijave 13. travanj – proglašenje finalista

– proglašenje finalista 23. travanj – finale u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine

– finale u prostoru Effectus veleučilišta, zlatnog partnera Ideje godine 24. travanj – doručak, obilazak partnera, odlazak kući

Prijašnji pobjednici Ideje godine

izdanje – Eva Perković, Dora Dubravec i Mirna Lazar – I. gimnazija Varaždin – Mentorica Kristina Oršić Manojlović – Projekt Croatian Beaches izdanje – Ilija Perić – Tehnička škola Ruđera Boškovića – Mentor Milan Korać – Projekt In My Wave izdanje – Kristijan Žic, Marin Nižić i Slavica Blašković – Prirodoslovna i grafička škola Rijeka – mentor Matija Rubinić- Projekt Trampolin izdanje – Eva Šimec, Marija Djerdjaj i Denis Cvijanović – Srednja škola Vladimir Gortan Buje – mentorica Dolores Mihelić-Malbašić – Projekt Road Aid Black Box izdanje – Ante Toni Debelić – Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti – mentorica Alenka Šuljić Petrc – Projekt GrowCity izdanje – Roko Radanović, Toma Puljak i Dražen Barić, mentorica Marija Rakić Mimica – III. Gimnazija/Elektrotehnička škola, Split – Projekt LiftOFF izdanje – Duje Štolfa i Antonio Nikolić – mentor Ante Bartulović – III. Gimnazija Split – Projekt SortIT izdanje – Ramal Salha – Elektrotehnička i prometna škola Osijek – Projekt Quillix izdanje – Leo Janković i David Špiljak – Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka – Projekt Nevera izdanje – Marijo Marić – Srednja škola Ilok – mentor Ivan Martinović – projekt Iločani izdanje – Dea Murat, Nika Roguljić i Nina Topić – Srednja škola ‘Jure Kaštelan’ Omiš – mentorica Elvira Sorić – Mythology TO GO izdanje – Mihael Purar i Ivan Stepinac – Elektrotehnička škola Split – mentor Marin Ivandić – ShowMe izdanje – Vito Kosovec i Ivan Tisanić – I. gimnazija/XIII. gimnazija Zagreb – projekt SOV-A

Ideja godine 2026 je poslovno natjecanje za srednjoškolce koje organizira srednja.hr. Zlatni partner projekta je EFFECTUS veleučilište. Srebrni partneri projekta su Span, KONČAR i Hrvatska zajednica županija. Pokrovitelj projekta je Zagrebački inovacijski centar – ZICER. Odgovore na često postavljana pitanja o Ideji godine pronađite ovdje. Sve novosti pratite na Facebook stranici Ideja godine ili nas pitajte putem maila [email protected]. Poslovni plan preuzmite ovdje, a prijavite se putem ovog linka. Kako vam ne bi promaknula niti jedna vijest o natjecanju, pridružite se Facebook događaju Ideje godine.