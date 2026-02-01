Albin je s 19 godina pokrenuo vlastiti posao: 'Razrednica mi je 'otvorila vrata', ovog ne bi bilo bez nje'

Energija, odvažnost i vjera u vlastite sposobnosti – tako bi se najkraće mogao opisati put Albina Ahmetija, mladića iz Dugog Rata koji je sa samo 19 godina odlučio napraviti veliki korak i otvoriti vlastiti barbershop. Njegova poduzetnička priča počela je još u školskim klupama, na praksi, volontiranjima i natjecanjima. Tako se, sam kaže, strpljivo gradio i kao barber i kao osoba. Onima koji ga poznaju vijest da je pokrenuo vlastiti posao zasigurno ne zvuči kao iznenađenje, već kao logičan nastavak jedne uporne mladenačke priče.

Stanovnike Dugog Rata i okolice, koji poznaju svog karizmatičnog sugrađanina Albina Ahmetija, zasigurno nije previše iznenadila vijest da je ovaj mladić sa svega 19 godina pokrenuo vlastiti posao. Tako ni nas. Ovog poduzetnog mladića, donedavnog učenika Srednje škole ‘Jure Kaštelan’ u Omišu, imali smo prilike upoznati sredinom 2024. godine.

Tada se sa svojim kolegama Lukom Ivanovićem i Mihaelom Perišem, uz mentorstvo razrednice Elvire Sorić, plasirao u finale Ideje godine, poslovnog natjecanja portala srednja.hr za srednjoškolce. ‘Omiške britve’, kako su nazvali svoj tim, predstavile su se projektom koji bi slijepim osobama olakšao odlazak frizeru i odabir željene frizure. Toliko su oduševili publiku i žiri da je te godine, neplanirano i po prvi puta, upravo njihovom timu dodijeljena nagrada za najbolju prezentaciju na Ideji godine.

‘Mlad sam, ako ne upali sad, uvijek imam vremena nastaviti u nekom drugom smjeru’

Albin je odnedavno ponosni vlasnik barbershopa ‘Kod Albe’. Maturirao je upravo te 2024. godine i kaže nam, već tada je imao san da otvori vlastiti barbershop.

– Po završetku škole imao sam dosta ponuda za posao, ali sam također imao i brojnu klijentelu koju sam okupio kroz tri godine volontiranja i rada na praksi u salonu. Osjećao sam da je to prevelik potencijal i kapital da ga ne iskoristim i odlučio otvoriti svoj salon. Razmišljao sam da nemam što izgubiti. Mlad sam, ako ne upali sad, uvijek imam vremena nastaviti u nekom drugom smjeru. Ipak u realizaciju ideje o vlastitom barbershopu sam se upustio tek nakon šest mjeseci temeljitog istraživanja, govori Albin za srednja.hr.

Iskustvo tijekom srednje škole bilo mu je ključno

Uspjeh na Ideji godine nije njegov jedini tijekom školovanja. Bio je na Svjetskom prvenstvu u Parizu, osvojio treće mjesto na Milenijskom natjecanju u Osijeku, prvi je učenik svoje škole nominiran za nagradu Luka Ritz. Naglašava nam – ne smijete zaboraviti spomenuti moju razrednicu, Elviru Sorić, čiji su učenici nekoliko puta završili u finalu Ideje godine.

– Da mi ona nije ‘otvorila vrata’ i davala prilike ne bi bilo ničeg od ovoga, ističe Albin Ahmeti.

Štoviše, procjenjuje da mu upravo je iskustvo stečeno tijekom srednje bilo ključno. Upravo se tu formirao kao barber, izgradio karakter, počeo volontirati, naučio surađivati i raditi u timu.

– Naš se srednjoškolski praktikum razlikuje od ostalih škola. Kod nas se potiče suradnja između učenika pa sam tako imao priliku preko praktične nastave u školi šišati svoje kolege i učenike iż cijele škole. To je win – win situacija, oni dobiju besplatnu frizuru, a ja iskustvo. Sa svakim novim šišanjem akumuliraš iskustvo, gradiš samopouzdanje i još kad imaš dobre profesore – nebo je granica. Moja je generacija imala sreću što su naš potencijal prepoznale naša razrednica i nastavnica frizerstva koje su nas okupile u izvannastavnu aktivnost ‘Omiške britve’. U sklopu te aktivnosti smo volontirali, putovali, stvarali, sudjelovali na brojnim međunarodnim i nacionalnim natjecanjima, uključujući i Ideju godine na kojoj smo 2024. osvojili nagradu za najbolji pitch, na što smo iznimno ponosni. Svo to iskustvo koje sam stekao kroz projekte, natjecanja i praktičnu nastavu prepoznala je Republika Hrvatska koja me nagradila poticajima za poduzetnike. Ja sam živi dokaz da se trud, rad i predanost isplati. Ponosan sam što sam još uvijek dio ‘Omiških britvi’ koje su ove godine organizirale Bradatu aukciju u Omišu na kojoj sam brijao uz bok velikanima splitske barberske scene. Vratiti se među svoje školske kolege i prenijeti im znanje je jedinstven osjećaj, prepričava nam Albin.

‘Barbershopovi u Dalmaciji još su mjesta okupljanja’

No, vratimo se na njegov novi posao. Ukoliko želite neku od Albinovih usluga morat ćete se uputiti u Omišku ulicu u Dugi Rat. Malo mjesto između Splita i Omiša u kojem je odrastao, veli, jedino je dolazilo u obzir biti lokacija njegova barbershopa.

– Nudi usluge šišanja, brijanja, stiliziranja i svega uobičajenog za jedan barbershop. Posebno mi je drago što je to mjesto na kojem se moji klijenti opuste uz laganu ćakulu o balunu, ženama i laganim temama. Trenutno radim sam, a hoću li koga zapošljavati ovisi o tome kako će se posao razvijati. Trenutno se ne zamaram tim pitanjem jer uz dobru organizaciju još uvijek sve stižem sam, kaže Albin.

Zanimalo nas je i je li bilo teško pokrenuti vlastiti posao i što mu je u tome bilo najizazovnije.

– Najteže je bilo odlučiti se. Što se tiče birokracije to je prošlo dosta glatko jer me u sve uputila financijska savjetnica Ana iz obrta Fuori fin. Na nju me uputila moja razrednica u jednom neobaveznom razgovoru i tako je krenula realizacija moje ideje. Teži dio bilo je naći adekvatan prostor, ali uz malo sreće i to se posložilo. Uređenje prostora vodio je i nadgledao moj otac tako da je i to proteklo bez problema. Moji roditelji i moja obitelj bili su mi u cijelom procesu velika podrška pa je ovo za sve nas Ahmetije obiteljski uspjeh, kaže Albin.

‘Tada sam prvi put pred svojim kolegama i nastavnicama izgovorio da jednog dana želim i ja takav barbershop’

Odaziv klijenata je dobar, dodaje, i startom je zadovoljan, kako je i očekivao.

– Uz stalne klijente u walk-in danima polako pristižu i novi. Stalnim klijentima se sviđa atmosfera shopa i činjenica da imaju svoje stalne termine. Barbershopovi u Dalmaciji još su mjesta okupljanja pa je tako i kod mene najživlje pred vikend, navodi Albin.

A kakvi su mu planovi za budućnost, postoji li možda ideja o tome da barbershop ‘Kod Albe’ postane franšiza?

– Ovo me pitanje vraća u 2024. i posjet barbershopu Amigos u Zagrebu nakon natjecanja na Ideji godine. Tada sam prvi put pred svojim kolegama i nastavnicama izgovorio da jednog dana želim i ja takav barbershop. Prvi preduvjet se ostvario, a ako bude prilike za franšizu – zašto ne? Uvijek sam otvoren prema svemu dobrome što mi život nosi, poručuje Albin Ahmeti.