Od ovog ispita mature mnogi strahuju: Studenti sada organiziraju besplatne pripreme

Viša razina mature iz Matematike svake je godine ispit od kojeg maturanti strepe. Protekle godine na ljetnom roku nije ga položilo 14,4 posto maturanta. Kako bi učenici na njemu bili što uspješniji, splitski studenti organiziraju besplatne pripreme.

Prijave ispita mature odavno su počele, a ovih dana započinju i prijave studijskih programa u sustavu Postani student. Jedan od obveznih ispita je Matematika, koju mogu polagati na A ili B razini. Oni koji je polažu na višoj nerijetko strepe od tog ispita pa je dobra vijest da se u organizaciji Studentskog razreda Splitskog matematičkog društva provode besplatne pripreme za višu razinu iz Matematike na državnoj maturi.

– Pripreme se održavaju tijekom šest tjedana, ponedjeljkom, srijedom i petkom, u večernjem terminu s početkom u 20:00 sati, u trajanju od 90 do 120 minuta. Nastava se održava u zgradi PMF-a u Splitu, na trećem katu, prema priloženom rasporedu. Prijava je moguća putem obrasca Besplatne pripreme za višu razinu iz matematike na državnoj maturi – Splitsko matematičko društvo. Sudionici mogu odabrati cjelokupni ciklus priprema ili samo pojedine teme koje ih zanimaju. Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju putem maila [email protected], izvijestilo je Splitsko matematičko društvo.

Pripreme se održavaju prema sljedećem rasporedu: