Učenik iz Sirije položio Hrvatski na maturi i upisao faks u Zagrebu: 'Učio sam jezik kroz priče o nogometu'

Subhi Aljbein iz Sirije prošle je godine uspješno položio državnu maturu i upisao Agronomski fakultet u Zagrebu. Najveći izazov bila je priprema za maturu iz Hrvatskog, a u tome mu je pomogla profesorica Anita Hmura. Ona mu predaje od prvog razreda, kad je Subhi bio samozatajan, no kasnije se ipak otvorio i prema riječima profesorice bio među najboljima u razredu.

Subhi Aljbein učenik je iz Sirije koji je uspješno položio maturu iz Hrvatskog, Engleskog i Matematike te se upisao na Agroekologiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj učenik zagrebačke Agronomske škole u Hrvatsku je još kao dijete morao pobjeći iz rodne Sirije, a naš jezik naučio je zahvaljujući prijateljima i angažiranoj profesorici.

– Nisam znao pričati, komunicirati, to mi je bilo najteže. Naučio sam malo u osnovnoj školi, a većinu tu s prijateljem. Iz Hrvatskog i Matematike sam dobio dva, a iz Engleskog tri, priča Subhi za HRT.

‘Učio sam hrvatski kroz priče o nogometu’

Sve mature položio je na prošlogodišnjem ljetnom roku, a velika pomoć bila mu je nastavnica Hrvatskog Anita Hmura koja ga je pripremala za maturu iz Hrvatskog, koja je svakako bila najveći izazov. Važno je bilo i da nauči hrvatsku književnost te se pripremi za pisanje eseja, u čemu mu je pomogla i volonterka UNICEF-a.

– Nikad nisam imao trenutak da sam prestao ili odustao od učenja hrvatskog jezika. S prijateljem sam učio hrvatski kroz priče o nogometu, sportovima ili nečemu što volimo raditi. Najdraži klub mi je Real Madrid, ispričao je za UNICEF.

Profesorica Hmura Subhiju je predavala još od prve godine u srednjoj. Za UNICEF je ispričala da se nije puno javljao, ali je sve pratio i bio jako pristojan. Priča da se na četvrtoj godini ipak otvorio i da je bio među najboljima u razredu. Ona ga je hrabrila, a on je bio spreman za učenje, a davala mu je instrukcije i van nastave.

– Osjećala sam se sretno i ponosno jer je imalo smisla sve što smo radili. Učenik je zaista imao veliku motivaciju i svoj cilj i bilo mi je drago što je uspio, rekla je nastavnica za HRT.

Program UNICEF-a u pet hrvatskih škola

Subhi je jedan od učenika koji su sudjelovali u UNICEF-ovom dvogodišnjem programu integracije u koji je uključeno gotovo 2000 inojezičara (učenika kojima je hrvatski strani jezik). Uz Agronomsku školu Zagreb u projekt su uključene Gimnazija Vukovar, Srednja škola Tina Ujevića u Kutini, Osnovna škola Nikole Tesle u Rijeci te Osnovna škola Šime Budinića u Zadru.

Program je osmišljen kako bi se djeca i obitelji u migracijama uspješno integrirali u hrvatske nacionalne sustave, uz pravovremenu procjenu potreba i pristup potrebnim osnovnim uslugama, navodi se na stranici UNICEF-a.

U sklopu projekta testirali su znanje jezika 555 djece kako bi škole prilagodile nastavni program njihovom poznavanju hrvatskog. Uz to djeci i obiteljima iz stranih zemalja u projektu je pružena psihosocijalna podrška, a više od 700 djece bez pratnje uključeno je u sustav zaštite djece i skrbništva. Ukupno 1.200 stručnjaka educirano je o interkulturalizmu, ranom razvoju i obrazovanju, mentalnom zdravlju i zaštiti djece.

U UNICEF-u se nadaju da će uskoro odobriti njihov program stručnog usavršavanja za učitelje koji rade s učenicima inojezičarima, kako bi učitelji bili bolje pripremljeni za predavanje i pomoć učenicima koji slabije govore hrvatski.