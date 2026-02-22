Najstariji maturant ima 66 godina: Jedan studij posebno popularan kod onih koji su davno završili srednju

Da nikada nije kasno za povratak u klupe pokazuje i ovogodišnja državna matura, koju su prijavili i kandidati u sedmom desetljeću života. Među više od 30 tisuća pristupnika njih 294 starije je od 40 godina, a najstariji ima 66. Najčešće prijavljuju obvezne ispite, ali neki od njih izlaze i na izborne.

Gotovo da i nema studenta koji se barem jednom tijekom školovanja nije zapitao je li odabir tog studija bio pravi izbor za njega. No da odluka oko zanimanja donesena s 18 godina ne mora biti konačna i ove godine pokazuje dio kandidata na državnoj maturi. Ispite je i ove godine prijavio značajan broj onih koji su stariji od 40 godina.

Kakva su pravila za starije kandidate koji žele upisati faks?

Pojasnimo najprije ključno pravila upisa na studije – za koga je matura obvezna, a za koga nije. Prema Pravilima o uvjetima upisa na studije, svi oni koji su završili srednju od 2010. naovamo moraju položiti maturu kako bi upisali fakultet. Iznimka su kratki stručni studiji. Ovisno o visokom učilištu, pravila mogu biti drugačija za one koji su srednju završili prije 2010. Oni mogu polagati na maturu, na studij se mogu prijaviti i ako ne polože ispite državne mature, no u tom slučaju ne dobivaju bodove za upis koji se odnose na taj element vrednovanja. No, visoko učilište može za njih odrediti i obvezu polaganja ispita državne mature. Kako je vidljivo iz zapisnika sa sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu iz prosinca, neki fakulteti za 2026. donijeli su nova pravila.

– Pravni fakultet uvodi obvezu polaganja državne mature i za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje u RH prije 2010. ili izvan RH za upis na sve studije, dok Prehrambeno-biotehnološki fakultet ukida tu obvezu za upis svih studija, pa ovi kandidati više ne moraju imati položenu državnu maturu. Za studij Sociologija jednopredmetno i dvopredmetno Filozofskog fakulteta položena državna matura više nije obavezna za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje u RH prije 2010., a za te kandidate bit će ustrojena posebna upisna kvota u kojoj će se kandidati rangirati prema prosjeku ocjena u srednjoj školi, stoji u zapisniku sa sjednice Senata na kojoj se raspravljalo o uvjetima upisa za 2026.

Najstariji kandidat na maturi ima 66 godina

Prijave ispita mature u redovitom okončane su ovih dana. Kako smo pisali, ispite je prijavilo 30.703 kandidata, od čega 4.112 pristupnika koji nisu ovogodišnji učenici. Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), najstariji pristupnik koji je prijavio državnu maturu ima 66 godina. Ukupno je 294 pristupnika koji su stariji od 40 godina.

Kada je riječ o ispitima koje su ti pristupnici prijavljivali, najčešće su to oni obvezni. Ispit Hrvatskog jezika pisat će 121 pristupnik, osnovna razina Matematike broji 107 prijava, a višu je prijavilo 45 pristupnika starijih od 40 godina. U ovoj dobnoj skupini njih 63 pisat će osnovnu razinu Engleskog jezika, a višu je prijavilo njih 40. Od izbornih predmeta prema broju prijava dominiraju Biologija, Kemija, Fizika, Psihologija i Sociologija.

Najviše starijih kandidata želi za odgojitelje

A kakve su preferencije kandidata koji su prije 2010. godine završili srednju i sada žele na fakultet? Odgovor na to pitanje potražili smo u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje čiji Središnji prijavni ured provodi upise.

– Prema evidenciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, studiji s posebnom kvotom za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine u ovom trenutku imaju ukupno 58 prijava. Također, studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovom trenutku ima najviše prijava, a isti trend zabilježen je i prošle godine, otkrivaju iz AZVO-a.

