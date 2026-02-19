Maturanti se bacili na zanimljiv posao pa im stigao poziv iz Ministarstva: 'Iznenadili smo se'

Odabrati pravi fakultet jedna je od najtežih odluka s kojom se maturanti susreću. Kako bi im taj proces bio jednostavniji i manje stresan, učenici Srednje škole Jure Kaštelan U Omišu pokreću ‘Moj Put’, digitalnu platformu koja na jednom mjestu okuplja informacije o studijima, interaktivne alate i podršku za donošenje informirane odluke. Njihova ideja odjeknula je do te mjere da su, na vlastito iznenađenje, pozvani i na sastanak u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Osim što kroz četiri razreda srednje škole moraju uspješno rješavati sve školske obveze, učenici moraju doći i do odgovora na jedno od najvažnijih pitanja u svom dosadašnjem životu – koji je pravi fakultet za njih. Izbora je mnogo, a većina je stava da nema puno prostora za greške. Tu u pomoć uskaču učenici Srednje škole Jure Kaštelan u Omišu Toni i Josip Šinković i Ivano Perišić Marušić.

‘U razgovoru s kolegama shvatili smo da većina njih ne zna koji fakultet upisati’

Njih trojica osmislila su ‘Moj Put’, digitalnu platformu koja je namijenjena pružanju informacija o upisima na fakultete uz brojne edukativne i interaktivne alate kao i podrške u mentalnom zdravlju. Za sada je tek u povojima, no maturanti svakodnevno rade kako sve ne bi ostalo samo na ideji.

– Kolega i ja aktivno već godinu dana pričamo odabiru studija za nastavak obrazovanja. U nama se javila želja da i drugima pomognemo da pronađu studij koji ih zanima. Potaknuti brojnim razgovorima s kolegama iz razreda shvatili smo da većina njih ne zna koji fakultet upisati. Zato smo proveli anketu u 3. i 4. razredima četverogodišnjih programa s pomoću koje smo saznali da ih većina ne zna koji studij da odaberu. To smo prepoznali kao problem, kao i nedostatak podrške mladima u ovom važnom životnom opredjeljenju. Svakodnevno radimo na realizaciji projekta kako ne bi ostala samo ideja već da se sprovede u djelo i u tome nam dobro ide. Toni, njegov brat Josip, inače maturanti elektrotehničkog smjera u Srednjoj školi Jure Kaštelan, i ja smo izradili prototip aplikacije u kojem smo prenijeli našu vizuru u alat, prepričava nam Ivano.

Zanimalo nas je i koje sve opcije namjeravaju implementirati u ovu platformu. One su, kaže nam Ivano, podijeljeni u devet skupina. Bit će tu dostupna karta fakulteta s informacijama o njima, zatim kviz ‘Koji je fakultet za mene?’, videosadržaji i online predavanja – dio s fakultetima, videosadržaji i online sastanci podrške u mentalnom zdravlju, kalkulator bodova za upise i forum putem kojeg će učenici moći komunicirati. Zatim je tu i chatbot koji nudi odgovore na pitanja o fakultetima, kalendar s datumima, kao i kutak za roditelje isto s forumom.

– Trenutačni alati učenicima daju nepregledne podatke učenicima, ali ne pomažu u odluci. Nažalost, nama mladima danas ako nije odmah dostupno i pregledno – jednostavno to zaobiđemo. Iako u tome vidimo problem, smatramo da bi naša platforma trebala biti baš takva – lako dostupna, pregledna, vizualno zanimljiva, sadržajna i interaktivna. Jer kada učenik razumije sebe i realnost studija, vjerojatnost pogrešne odluke se smanjuje. Prednost naše platforme je što se sav sadržaj nalazi na jednom mjestu i uz to se dodaju neke nove funkcionalnosti u vidu foruma, roditeljskog kutka, posebno programiranog chatbota i brojnih videomaterijala koje smo osmislili, kao i kvizove izrađene od strane stručnih osoba, odgovara nam Ivano na pitanje o tome zašto misli da će njihova platforma biti bolja od već dostupnih službenih stranica institucija.

Dobili i poziv iz Ministarstva

Zanimalo nas je i koliko je zahtjevno bilo razraditi koncept digitalne platforme u maturantskoj godini te kako su podijelili uloge i odgovornosti unutar tima.

– Bilo je jako zahtjevno razraditi koncept čitave platforme jer smo nastojali osmisliti sav sadržaj koji je maturantu potreban da donese valjanu odluku. Svakodnevne kave, sastanci i slično. Radili smo podjednako i donosili smo zajedničke odluke. Nismo imali mentora u školi u vidu sadržaja, ali smo imali podršku ravnateljice Tereze Srdelić kao i profesorice Elvire Sorić po pitanju nekih prezentacijskih vještina, kaže nam Ivano.

Stvar je poprimila novu dimenziju kada su učenici pozvani u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, gdje su prezentirali svoju ideju.

– ⁠Dobili smo poziv od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih s obzirom na to da su prepoznali potencijal u ovom projektu. Iako vjerujemo da je projekt iznimno društveno koristan, iznenadio nas je poziv Ministarstva. Otputovali smo u Zagreb na dva dana i s državnom tajnicom Ivom Ivanković održali sastanak u kojemu smo prezentirali vlastiti projekt. Državnoj tajnici se svidio projekt i u njemu je vidjela društveni značaj. Uputili su nas kako bi mogli najuspješnije realizirati projekt i njihove upute slijedimo. Trenutačno je u planu pilot projekt za Splitsko-dalmatinsku županiju i poslije nam je u cilju proširiti platformu. Naravno, imamo i alternative i još uvijek razmišljamo koja nam je opcija najbolja. Uz to, trenutačno smo u fazi osnivanja udruge ‘Moj Put’, s te strane nam je gospođa Ivana Filipović puno pomogla, ističe Ivano.

O sljedećim koracima ne otkriva puno – za sada im je najvažnije da faza realizacije prođe što uspješnije i da platforma uspješno zaživi.

– Platforma je zamišljena da sadržajno i vizualno bude prilagođena ciljanoj skupini. Također, platforma ‘Moj Put’ predviđa nadogradnju nekih segmenata, ali o tome više u budućnosti, poručuje Ivano.