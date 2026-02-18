Nema navlačenja prosjeka: U ovoj je gimnaziji ocjena na maturi iz Matematike gotovo ista kao zaključna

Podaci državne mature uporno ruše sliku o ‘odlikašima’ – stotine učenika s peticama u školi iz tog istog predmeta pada na maturi ili dobije tek dvojku. Veliki raskorak vidljiv je i na Matematici, gdje su školske ocjene znatno bolje od rezultata na ispitu. Međutim, neke škole poput V. gimnazije u Zagrebu istaknute su kao primjer dobre podudarnosti školske i ocjene na A razini mature iz Matematike – odstupanje je samo 0,48 posto.

Problem prekomjernog broja odlikaša u Hrvatskoj i dalje ne jenjava, a sa sobom povlači i pitanje o tome koliko su neke od tih petica uistinu opravdane. I dok u osnovnim školama nema pravog vanjskog vrednovanja učenika jer postojeći nacionalni ispiti ne utječu na uspjeh učenika niti upise u srednje škole, kod srednjoškolaca je situacija drugačija. Javno dostupni podaci o rezultatima državne mature i uspjeha tih istih učenika u školi značajno odstupaju.

Značajan raskorak u rezultatima mature i školskim ocjenama iz Matematike

Podatak koji ‘bode u oči’ je da je A razinu mature palo 262 učenika koji su iz nekog predmeta imali peticu, a 1.528 odlikaša dobilo je dvojku. Odstupanje je veliko i na Matematici, ispitu od koji učenici pišu na dvjema razinama. Tako je u 2025. prosječna školska ocjena maturanata na Matematici bila 3,20. S druge strane, na A razini mature tog predmeta ostvarili su prosječnu ocjenu 2,53, a na B razini 2,36. Pritom valja napomenuti da je od 262 odlikaša koji su na maturi dobili jedinicu za njih 107 to bio slučaj na A razini Matematike, dok je u drugoj skupini, među 1.528 spomenutih odlikaša, njih 857 dobilo dvojku na ovome ispitu.

U zagrebačkoj gimnaziji ocjene na A razini Matematike i u školi jako su blizu

Već smo pisali o školi u kojoj je odstupanje školskog prosjeka na Hrvatskom u odnosu na isti ispit mature ravno nula posto, a došao je red i na Matematiku. Kao primjer dobre podudarnosti ocjena u školi i na maturi iz Matematike istaknuta je V. gimnazija u Zagrebu. Za 170 učenika te škole koji su polagali A razinu, odstupanje je bilo tek 0,48 posto, a dobrim odstupanjem smatra se razlika manja od pet posto. Konkretnije, prosječna školska ocjena na Matematici kod maturanata V. gimnazije iznosila je lani 3,71, dok su na A razini mature tog predmeta imali prosjek 3,69.

– Zaista sam ponosan što se ocjene na maturi poklapaju sa zaključnim ocjenama u četvrtom razredu. Naravno, ponajviše je to zasluga nastavnika. Također, ja ih osobno potičem da ostvare takav rezultat, odnosno da pokušaju postići što bolje poklapanje ocjena. Naravno, kod nastavnika je to i stvar iskustva, ali i osobnog angažmana da prouče zadatke s mature, pokušaju vježbati zadatke slične težine. Kao ravnatelj, nikad se nisam uplitao u ocjenjivanje, a pogotovo nisam sklon ‘navlačenju’ ocjena. Ocjena mora biti realna koliko je to moguće. Prigovori da ocjene ne odražava znanje često se previše naglašavaju. Ocjena zaista nije jedino mjerilo znanja, ali ipak je dobra informacija. Dugo sam radio u nastavi i prateći bivše učenike pokazalo se da postoji dobra korelacija između uspjeha u školi, uspjeha na maturi, prijemnom ispitu pa čak i daljnjem tijeku studija, kaže za srednja.hr ravnatelj Pete Tihomir Engelsfeld.

Što bi trebalo učiniti da se situacija poboljša u ostalim školama iskreno odgovara – ne zna.

– Općenito bi trebalo dati više autonomije u ocjenjivanju. Doduše, autonomija postoji, ali pritisak na nastavnike ponekad utječe da daju veće ocjene. Tu bi svakako trebalo institucionalno smanjiti mogućnost bilo kakvih utjecaja na profesora. Profesor je stručna osoba i ima pravo dati ocjenu. Istina, nije svaka ocjena pravedna, ali što je uopće apsolutna pravda? Tvrdnja da nije svaka ocjena pravedna je opasna jer iz takve tvrdnje lako dolazi do hajke i pritiska što onda i rezultira inflacijom odlikaša. Vjerojatno je to izraženije u osnovnim školama, ali tu bih stao jer pomalo ulazim u spekulacije, ističe naš sugovornik.

Inače, rezultati mature po školama nisu dugo javni, ovu praksu Ministarstvo obrazovanja provodi tek unazad nekoliko godina. Ravnatelj Pete pozdravlja je jer se iz njega, kaže, može puno saznati. I sam se, poručuje, namjerava detaljnije posvetiti analizi podataka i drugim aspektima.

