Zaključene prijave za maturu 2026.: Jedan izborni predmet opet dominira

Državnu maturu 2026. u redovitom roku prijavilo je 30.703 kandidata, a među izbornim predmetima ponovno prednjači Fizika. Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, više je prijava stiglo iz strukovnih škola nego iz gimnazija. Kada je riječ o obveznim ispitima, po brojčanosti prijava prednjače Matematika i Hrvatski.

Iako je protekla dva dana bio vikend, maturanti su imali posla s ‘peglanjem’ prijava ispita mature u sustavu Postani student – prijave u redovitom roku su zaključene ove nedjelje. Ukupno maturu namjerava polagati 30.703 kandidata. Kao i ranijih godina, više učenika strukovnih škola, nego gimnazijalaca kojima je ovaj ispit obvezan za završetak srednjoškolskog obrazovanja.

Najviše kandidata i ove godine kao izborni predmet prijavilo Fiziku

Konkretno, ispite je prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) prijavilo 15.943 učenika strukovnih škola i 10.648 učenika gimnazija. Gledajući po predmetima, Hrvatski koji se polaže na jednoj razini piše 29.593 kandidata. Matematiku namjerava polagati ukupno 30.105 kandidata, od čega 18.803 na osnovnoj i 11.302 na višoj razini. Engleski je prijavilo 28.622 kandidata, s time da ih 16.804 želi polagati A razinu, a preostalih 11.818 B razinu.

Kada je riječ o izbornim predmetima, po broju prijava prednjači Fizika koju namjerava pisati 8.168 kandidata, zatim Biologija (6.013 kandidata) te Politika i gospodarstvo (4.646 kandidata)

Moguće je naknadno prijaviti ispit, ali uz opravdanje

Naknadna prijava ili promjena ispita moguća je uz opravdane razloge, primjerice, ako je maturant teže obolio za vrijeme redovite prijave, imao nesreću ili smrtni slučaj. Učenici se za to javljaju ispitnom povjerenstvu škole, ostali kandidati NCVVO-u, a rok za to je 1. svibnja. Uz zahtjev moraju priložiti i dokaz o nemogućnosti prijave ispita u redovitom roku.

Moguća je i naknadna odjava ispita, ona također traje do 1. svibnja. I u ovom se slučaju ovogodišnji maturanti javljaju koordinatoru u školi, a ostali pristupnici NCVVO-u. Sve detalje naknadne prijave, promjene ili odjave ispita možete doznati ovdje.

