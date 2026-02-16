Koji fakulteti imaju prijemni za upis u 2026. godini? Imamo čitav popis

Bilo da ste maturant ili strukovnjak, za upis fakulteta morate položiti maturu, a prilikom rangiranja u obzir se uzimaju i ocjene iz srednje škole. Uz sve to, neki fakulteti mogu uvjetovati pohađanje određenog predmeta kroz dvije godine u srednjoj školi, a pojedina visoka učilišta i u 2026. provode dodatne provjere odnosno prijemne ispite.

Početkom veljače za tisuće maturanata diljem Hrvatske u sustavu Postani student započele su prijave studijskih programa. Svi koji su srednju završili nakon 2010. za upis studija moraju imati položenu državnu maturu. Iznimka su samo kratki stručni studiji. Uz maturu, elementi koji se boduju su ocjene iz srednje škole, a ovisno o fakultetu i uspjeh na natjecanjima. Osim navedenog, za upis nekih od studija maturanti moraju zadovoljiti preduvjet da su u srednjoj određene predmete slušali najmanje dvije godine.

Još je jedna moguća kategorija koja se boduje na upisima studijskih programa. Naime, neki fakulteti za dio svojih studija traže i polaganje dodatne provjere, među maturantima znanog kao prijemni ispit. Od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zatražili smo podatke o studijima koji u 2026. na upisima provode neku vrstu dodatne provjere. Većinom su na popisu umjetničke akademije sa svojim specifičnim prijemnim ispitima, dok za strance često dodatna provjera uključuje položen ispit na B2 razini.

I ove godine fakulteti koji obrazuju buduće stomatologe pretežito provode testove psihomotorike. Od većih fakulteta svoj klasični prijemni iz biologije, fizike i kemije ima Medicinski fakultet u Zagrebu, dok Kineziološki u Zagrebu ima provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti, a dodatnu provjeru provodi i Arhitektonski fakultet. Maturanti također trebaju imati na umu da se u većini slučajeva dodatna provjera prijavljuje zasebno fakultetu, dakle sama prijava u sustav Postani student često nije dovoljna. Također, prijave tih studija u sustavu Postani student završavaju ranije nego za ostale, pa bi bilo dobro da za takve informacije detaljno pratiti web stranice vašeg željenog fakulteta.

Kao i prethodnih godina, na listi niže ne nalaze se neka testiranja koja se u Postani student tretiraju kao ‘preduvjet za upis’. Najčešće su to zdravstveni preduvjeti koje kandidati trebaju zadovoljiti, ali to je slučaj i za studije logopedije za čiji upis kandidati obično moraju proći kroz procjenu jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju). Prisutnost poteškoća je u tom slučaju isključujući kriterij. Napomene: ako vam popis nije vidljiv, osvježite stranicu.

