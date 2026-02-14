Maturanti, oprez: U nedjelju vam istječe ključni rok, moguće i kazne

Otkucava sat za maturante: ove nedjelje, 15. veljače, završavaju redovite prijave i odjave ispita državne mature u sustavu Postani student. Nakon tog datuma naknadna prijava je moguća, ali samo uz strogo opravdanje i priloženu dokumentaciju. Tko zakasni s prijavom bez valjanog razloga, riskira gubitak prava na polaganje željenog ispita, a oni koji se u lipnju ne pojave na prijavljenom ispitu, plaćaju novčanu kaznu.

Ova nedjelja važan je dan za tisuće maturanata diljem Hrvatske – 15. veljače završavaju prijave i odjave ispita državne mature u sustavu Postani student. Iako je naknadna prijava i promjena ispita moguća, to pravo mogu koristiti samo maturanti koji su imali opravdane razloge za neprijavljivanje ispita u redovitom roku. To su, primjerice, teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Prijava i promjena ispita moguća samo uz opravdani razlog

Rok za naknadne prijave i promjene ispita je 1. svibnja, uključujući i taj dan. Kako je pojašnjeno u sustavu Postani student, redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu. Ono onda odlučuje je li zahtjev učenika opravdan ili ne i o tome obavještava NCVVO. Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.

Ostale kategorije pristupnika zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine ispita dostavljaju NCVVO-u na adresu: [email protected]. Obrasci zamolbe mogu se preuzeti na poveznicama:

Osim popunjenog obrasca zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom maturanti dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku, dakle do 15. veljače 2026. godine. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Naknadna odjava je moguća, a tko ne izađe na prijavljeni ispit, plaća kaznu

I odjava ispita u naknadnom roku traje do 1. svibnja, uključujući i taj dan. Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje. Ostale kategorije pristupnika javljaju se NCVVO-u s popunjenim zahtjevom na adresu [email protected].

Oni koji su zatražili i kojima je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebaju poslati obavijest i na adresu [email protected]. Napomenimo i da maturanti koji se ne pojave na prijavljenom ispitu u lipnju plaćaju novčanu ‘kaznu’, odnosno trošak ispita koji iznosi 23,33 eura. Razlog je taj da je postojao trošak za izradu i distribuciju tog vašeg ispita, unatoč tome što ste ga vi propustili.

