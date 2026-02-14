Profesorica nam otkriva kako sastavljaju zadatke za maturu: 'Ukratko, svi rade sve'

Profesorica Iva Polić, članica stručne skupine koja sastavlja pitanja za državnu maturu iz Hrvatskog, otkrila nam je kako izgleda taj proces. Pet sastavljača rade kao tim i međusobno raspravljaju o pitanjima koje osmisle kolege. Nakon sastavljanja ispiti prolaze tri razine recenzija, no nema ‘pokusnih kunića’ koji bi riješavali pitanja, jer ona moraju ostati tajna. Sastavljači nastoje da većina pitanja bude srednje teška, kako bi dobili raspon ocjena što bliži Gaussovoj krivulji.

Mnogi studenti već su započeli s pripremama za državnu maturu, a nedavno su u Školskom e-rudniku Ministarstva obrazovanja objavljeni podaci o riješenosti po školama. Što se tiče obveznih predmeta, maturanti su prošle godine najbolje napisali višu razinu Engleskog s prosjekom od 71,5, a najgore osnovnu razinu Matematike, s prosjekom riješenosti 43,4.

Izdvojeni članak Imaš osjećaj da kasniš s pripremama za maturu? Ova metoda donosi rezultate čak i kad vrijeme curi

‘Svaki ispit ima unaprijed zadan nacrt’

Mnogi maturanti već su započeli s priprema za državnu maturu, a sigurno ima puno onih koji se pitaju tko i kako sastavlja pitanja koja će im odrediti hoće li upisati željeni fakultet. Proces kojim nastaju ispit državne mature otkrila nam je Iva Polić, nastavnica Hrvatskog iz II. gimnazije u Splitu i članica stručne radne skupine za sastavljanje pitanja iz Hrvatskog.

– Zadatke ispita državne mature sastavljaju stručne radne skupine, koje imaju od tri člana do sedam članova. Stručna radna skupina za Hrvatski jezik ima pet članova. Svaki ispit ima unaprijed zadan nacrt i prema tome nacrtu članovi se dogovore o raspodjeli zadataka. Ukratko, ‘svi rade sve’, što znači da netko osmisli radnu inačicu određenoga zadatka ili pitanja, ali o njemu raspravlja te ga dorađuje i uređuje cijela stručna radna skupina, priča nam profesorica Polić.

Izdvojeni članak Ovo je 13 škola čiji su učenici najbolje napisali maturu iz Hrvatskog: Na vrhu nisu zagrebačke

‘Cilj je da se težina približi Gaussovoj krivulji’

To ne vrijedi samo za Hrvatski, ispitna pitanja iz svakog predmeta nastaju na temelju suradnje i rada svih članova stručne radne skupine. Razlika je jedino u broju članova. Sastavljena pitanja, odnosno ispiti moraju proći tri razine recenzije, sadržajnu, jezičnu i metodološku. Ispite recenziraju priznati stručnjaci iz škola, akademske zajednice i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

– Težina ispita i pitanja ne provjerava se na ‘testnoj skupini’ jer bi to narušilo tajnost zadataka, ali se težina svakoga pitanja i zadatka procjenjuje na temelju psihometrijske analize prethodnih ispita. Tijekom psihometrijske analize prethodnih ispita za svaki se zadatak navodi postotak riješenosti i diskriminativnost zadatka. Cilj je da se težina ispita približi Gaussovoj krivulji, što znači da bi najveći broj zadataka trebao biti srednje težak, objašnjava nam profesorica Polić.

Članovi stručnih skupina biraju se javnim pozivom

Rekla nam je da stručne skupine svake godine izrađuju nekoliko inačica novih ispita. Smjernice za njihovu izradu temelje se na psihometrijskoj analizi zadataka iz prethodnih godina. Ispiti se sastavljaju na temelju nacrta, a svaki sastavljač ima i Priručnik za sastavljanje zadataka kako bi zadatke metodološki uskladili. Uz to svaki zadatak mora ispunjavati niz kriterija kako se pristupnika ni na koji način ne bi navodilo ni na točan ni na pogrešan odgovor.

Članovi stručnih radnih skupina biraju se na temelju životopisa koje dostavljaju nakon raspisanog javnog poziva, a čine ih nastavnici srednjih škola i predstavnici akademske zajednice.

Detalje o tome što sve sadržavaju ispiti iz državne mature možete pronaći u ispitnim katalozima, koje je objavio NCVVO, a za pripremu vam svakako može pomoći i rješavanje prošlogodišnjih ispita mature. Na državnoj maturi prvi će se ove godine pisati ispit iz Hrvatskog, a cijeli kalendar ispita provjerite ovdje.

Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.