Učenici u školi dobivaju puno bolje ocjene nego na maturi: Najveća razlika je iz Hrvatskog jezika

Usporedbom ocjena na maturi i ocjena po predmetima na kraju školske godine, vidljivo je da maturanti imaju veće ocjene u školi nego što imaju na ispitu državne mature. Najveća razlika je iz Hrvatskog jezika. Iz tog predmeta je 22,09 posto maturanata imalo zaključenu ocjenu odličan, a na maturi je peticu dobilo samo njih 1,75 posto. Razlika je vidljiva i iz Matematike, dok je najbolji omjer ocjena na kraju školovanja i na maturi iz Engleskog jezika.

O tome je li matura mjerilo stvarnog znanja učenika, a da nastavnici u školama učenicima poklanjaju više ocjene za bolji prosjek, dalo bi se raspravljati. Ali, brojke iz Školskog e-rudnika omogućuju uspored uspjeha maturanata u obliku ocjene iz predmeta u školi s ocjenom iz istog predmeta na državnoj maturi. Generacija maturanata 2024./2025. najveću razliku u ocjenama u školi i na maturi ima iz – Hrvatskog jezika.

Ocjenu odličan iz Hrvatskog na maturio imalo je samo 1,75 posto maturanata

Naime, prošlogodišnji maturanti, odnosno njih 22,09 posto je iz Hrvatskog jezika imalo zaključenu ocjenu odličan. No, na maturi je peticu iz istog predmeta dobilo samo njih – 1,75 posto. Slična je situacija i iz Matematike koja se na maturi polaže na višoj i osnovnoj razini.

Naime, 17,10 posto maturanata je iz Matematike u školi imalo ocjenu odličan, a na višoj razini mature iz Matematike peticu je dobilo njih 6,11 posto. Na osnovnoj razini je peticu dobilo samo 2,08 posto maturanata. Ono što se podudara je postotak učenika koji su imali trojku iz Matematike – u školi je tu ocjenu imalo njih 26,50 posto, na višoj razini 24,57 posto, a na osnovnoj 25,67 posto.

Najmanja razlika u zaključenim ocjenama i ocjenama na maturi iz obaveznih predmeta je na Engleskom jeziku, ali razlika je i dalje velika. Prošle godine je 41,90 posto maturanata imalo zaključenu ocjenu odličan iz Engleskog jezika. Na višoj razini je peticu dobilo 19,99 posto, a na osnovnoj razini 23,89 posto maturanata.

Prosječne ocjene razlikuju se kod gimnazijalaca i strukovnjaka

Prosječne ocjene gimnazijalaca i strukovnjaka pokazuju pad uspjeha na maturi u odnosu na ranije razrede. U osmom razredu su gimnazijalci iz Hrvatskog imali prosječnu ocjenu 4,70, u četvrtom razredu srednje škole 3,95, a na maturi 3,3. Iz Matematike su gimnazijalci u osmom razredu imali prosječnu ocjenu 4,51, u četvrtom razredu gimnazije 3,47, a na maturi na A razini 2,8 te na B razini 3,0.

Gimnazijalcima se smanjila i prosječna ocjena iz Engleskog jezika. U osmom razredu su imali prosječnu ocjenu 4,79, u četvrtom srednje 4,35, a na A i B razini 4,0. Strukovnjaci su generalno imali manje prosječne ocjene koje su se također smanjivale do mature. Tako su maturanti strukovnih škola u osmom razredu iz Hrvatskog jezika imali prosječnu ocjenu 3,92, u četvrtom srednje 3,37, a na maturi niskih 2,2.

Iz Matematike su strukovnjaci u osmom razredu imali prosječnu ocjenu 3,54, u četvrtom razredu srednje škole 2,95, a na A razini mature 2,0 te na B razini 2,1. Malo boja situacija je ipak iz Engleskog jezika. Maturanti koji su upisali strukovne škole su u osmom razredu imali prosječnu ocjenu 4,12 iz Engleskog jezika, da bi im se u četvrtom razredu srednje prosjek smanjio na 3,89, a na A i B razini mature pao još niže, na 3,4.

