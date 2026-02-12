Matura Maturanti iz cijele Hrvatske pozvani na besplatne pripreme za tri ključna ispita mature

12. veljača 2026.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli šestu godinu zaredom organizira besplatne pripreme za državnu maturu iz Hrvatskog jezika, Matematike i Engleskog jezika. Mogu sudjelovati svi maturanti i to bez dolaska u Pulu, jer se pripreme odvijaju online putem. No, nužno je prethodno prijaviti se.

matura iz hrvatskog

Matura | foto: srednja.hr/Unsplash

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli priopćilo je da i ove godine organizira besplatne pripreme za državnu maturu iz tri predmeta: Hrvatskog jezika, Matematike i Engleskog jezika. Program se provodi već šestu godinu zaredom i namijenjen je svima koji polažu državnu maturu u 2026. godini, neovisno o tome jesu li trenutačno maturantice ili maturanti te neovisno o izboru studijskog programa i fakulteta koji planiraju upisati.

Kako je izvijestilo pulsko Sveučilište pripreme se odvijaju u online obliku putem platforme Microsoft Teams i organizirane su u tri ciklusa. U prvom ciklusu obrađuje se prvi dio gradiva (veljača – ožujak), u drugom ciklusu drugi dio gradiva (ožujak – travanj), dok se cjelokupno gradivo obrađuje u trećem ciklusu koji se provodi u lipnju. Tijekom priprema obrađuje se gradivo s A i B razine državne mature, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno i neobvezujuće.

– Program je osmišljen kao pomoć u ponavljanju i sistematizaciji gradiva, bez obzira na to koje područje studija učenici planiraju upisati. Kandidati se mogu prijaviti za jedan, dva ili sva tri ciklusa, kao i za jedan ili više predmeta. Prednost sudjelovanja u stvarnom vremenu ogleda se u mogućnosti postavljanja pitanja profesoricama koje vode pripreme. Kandidati koji ne mogu pratiti prijenos uživo imaju pristup snimljenim predavanjima i materijalima, što im omogućuje naknadno praćenje i ponavljanje gradiva, navode sa Sveučilišta u Puli.

Oni koji žele sudjelovati, moraju se prethodno prijaviti online putem na ovom linku. Raspored se nalazi pri dnu članka.

– Podaci iz prošle godine potvrđuju velik interes i važnost ovakvog oblika podrške maturantima. Pripremama se prijavilo više od 2.000 kandidata iz cijele Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine te Srbije, a 90 posto prijavljenih bili su maturanti završnih razreda srednjih škola. Najveći interes zabilježen je za pripreme iz Hrvatskog jezika, na koje se prijavilo 82 posto kandidata, slijede Matematika s 80 posto te Engleski jezik s 69 posto prijava, priopćeno je sa Sveučilišta u Puli.

Napomena: ako vam raspored u nastavku nije vidljiv, osvježite stranicu.

