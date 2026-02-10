Imaš osjećaj da kasniš s pripremama za maturu? Ova metoda donosi rezultate čak i kad vrijeme curi

Ako si maturant i u zadnje vrijeme imaš osjećaj da svi oko tebe već ozbiljno uče, rješavaju stare mature i znaju točno što ih čeka, dok ti još uvijek ne znaš odakle krenuti – važno je da znaš jedno: nisi zakasnio i nisi jedini.

Velik broj maturanata tek u drugom dijelu školske godine shvati da gradivo ne mogu sami povezati, da su se rupe iz prethodnih razreda nagomilale ili da jednostavno nemaju sigurnost pred ispitima državne mature. Upravo tada počinju stres, panika i osjećaj da ‘vrijeme curi‘.

– Do veljače sam se tješio da još ima vremena, a onda sam shvatio da zapravo ne znam ni odakle krenuti. Imao sam osjećaj da svi drugi već imaju plan, a ja sam totalno izgubljen, kaže Karlo, prošlogodišnji maturant gimnazije iz Zagreba.

‘Upisat ću pripreme, samo da nešto radim’

U tom trenutku mnogi maturanti donose brzinsku odluku i upisuju prve pripreme na koje naiđu i to najčešće grupne tečajeve s fiksnim terminima i unaprijed zadanim tempom. No problem je što takve pripreme ne odgovaraju svima:

Ako nešto ne razumiješ, ide se dalje.

Ako ti treba više vremena, nema ga.

Ako propustiš sat zbog škole ili drugih obveza, teško ga je nadoknaditi.

Ako dio gradiva već znaš, svejedno ga moraš ponovno slušati.

– Bila sam na grupnim pripremama i profesor je bio okej, ali tempo mi je bio prebrz. Ako nešto ne shvatiš odmah, nema stajanja. Nakon par tjedana imala sam osjećaj da sjedim na satu, a i dalje nisam sigurnija, govori Lana, maturantica iz Splita.

Zato nije rijetkost da nakon nekoliko tjedana učenici shvate da su uložili vrijeme i novac, a sigurnost pred maturu i dalje nemaju.

Zašto individualne pripreme 1 na 1 često daju bolje rezultate?

Za razliku od klasičnih grupnih tečajeva, individualne online pripreme 1 na 1 prilagođene su isključivo jednom učeniku.

To znači da:

radiš isključivo gradivo koje ti je problem

profesor se fokusira samo na tebe

nema srama, nema preskakanja pitanja

objašnjava se dok stvarno ne shvatiš

često je potrebno do 50% manje sati

sam biraš dane i termine koji ti odgovaraju

Ovakav pristup posebno odgovara maturantima koji su krenuli kasnije s pripremama ili žele maksimalno iskoristiti vrijeme koje im je ostalo.

Kad pravi pristup donosi sigurnost

Individualne pripreme za državnu maturu već pet godina provodi online platforma einstrukcije.com, kroz čije je programe prošlo više od 500 maturanata. Velik dio njih javio se upravo u fazi kada su mislili da ‘kasne’.

– Krenuo sam dosta kasno i bio sam uvjeren da nema šanse da sve pohvatam. Ispalo je da uz dobar plan i fokus na ono što mi ne ide, stvarno možeš puno toga nadoknaditi, kaže jedan od maturanata koji je pripreme započeo tek u drugom dijelu godine.

Pripreme vode iskusni i certificirani učitelji i profesori koji su specijalizirani za rad s maturantima. Naglasak nije na pukom ‘prolasku gradiva’, već na razumijevanju tipičnih maturalnih zadataka, načinu razmišljanja na ispitu i izbjegavanju najčešćih pogrešaka.

Pripreme se odvijaju prema skriptama izrađenima prema ispitnim katalozima NCVVO-a, bez nepotrebnog gradiva. Od 2021. godine do danas maturanti su te skripte preuzeli više od 20.000 puta, a svim polaznicima tečajeva dostupne su potpuno besplatno.

NOVOST: DUO tečaj za državnu maturu

Za maturante kojima je lakše učiti u paru, od ove godine postoji i DUO tečaj. Dvoje učenika zajedno pohađa pripreme uz individualan pristup profesora, a trošak dijele između sebe.

Još nisi siguran? Isprobaj bez obveze

Za one koji se još dvoume, svake subote u 16:00 sati organizira se besplatni ogledni sat priprema za državnu maturu. Na njemu maturanti mogu vidjeti kako izgleda online rad 1 na 1, saznati s kakvim se izazovima učenici najčešće susreću i dobiti konkretne savjete za rješavanje maturalnih zadataka – bez obveze i pritiska.

Rezervaciju termina ili prijavu za besplatni ogledni sat možeš napraviti ovdje.