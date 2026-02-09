Srednjoškolci iz BiH moraju predati posebnu dokumentaciju ako žele polagati državnu maturu

Ako ste srednju školu završili u Bosni i Hercegovini (BiH), ali biste fakultet voljeli upisati u Hrvatskoj te vam je za to potrebna državna matura, Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) morate dostaviti nekoliko dokumenata. Napominjemo da se popis dokumenata razlikuje za studente iz drugih zemalja u inozemstvu.

Državna matura za učenike iz BiH

Kako Pravila nalažu, pristupnici NCVVO-u moraju dostaviti potpisanu (iz sustava ispisanu) prijavnicu ispita državne mature, dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje za upis na studije (presliku domovnice za državljane Republike Hrvatske, a presliku putovnice za strane državljane), dokaz o završetku svih razreda srednje škole (presliku svjedodžbi za svaki pojedini razred) te presliku završne svjedodžbe srednje škole.

Dodajmo da se popis dokumentacije razlikuje za sve one pristupnike koji su srednjoškolsko obrazovanje stekli u inozemstvu, ali ne u BiH. Oni Središnjem prijavnom uredu (SPU) moraju dostaviti neke dodatne dokumente.

Dokumenti za druge učenike iz inozemstva

Ti dokumenti su potpisana prijavnica ispita državne mature, dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje za upis na studije, dokaz o završetku svih razreda srednje škole – svjedodžbe zadnja četiri razreda, preslika završne svjedodžbe srednje škole, potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu, dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio prezime, i zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

Više detalja možete pronaći u dokumentu na kraju članka. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

Riječ je, dakle, o dokumentu pod nazivom Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studije, koji je propisala Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Ipak, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) trvde da je trenutačno dovoljno sljedeće.

– U ovom trenutku, dovoljno je da pristupnici koji su strani državljani ili završavaju obrazovanje u inozemstvu ili su srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine, dostave ovjerene preslike razrednih svjedodžbi 1., 2. i 3. razreda, te nije nužno dostaviti ostalu dokumentaciju, kažu iz NCVVO-a.

