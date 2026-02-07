Jedan od najpopularnijih fakulteta ima prijemni, objavili datum: Prijava u Postani student nije dovoljna

Stomatološki fakultet u Zagrebu u 2026. godini upisat će 90 studenata, od čega 85 hrvatskih i pet stranih državljana. Kandidati moraju položiti državnu maturu uz obvezne A razine iz Hrvatskog jezika, Matematike i Engleskog te dodatne predmete Biologiju, Fiziku i Kemiju. Osim toga, čeka ih i prijemni ispit provjere psihomotoričkih sposobnosti, a prijave u sustavu Postani student završavaju ranije nego za većinu drugih fakulteta.

Maturantima uspjeh u srednjoj školi donosi do 220 bodova, test psihomotorike do 100 bodova s time da je prag 15, a ostatak bodova donosi državna matura – Hrvatski, Matematiku i Engleski nužno je položiti na A razini. Uz to fakultet traži polaganje Biologije, Fizike i Kemije na maturi. Također, kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Prijemni već krajem lipnja, prijave ovog faksa u sustavu Postani student završavaju ranije

Sama provjera posebnih sposobnosti provodit će se 29. lipnja 2026. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prema rasporedu koji će biti objavljen u sustavu Postani student pod Obavijesti. Rezultate testa psihomotoričkih sposobnosti moći ćete vidjeti u sustavu Postani student u strukturi bodova od 1. srpnja 2026. godine. Zbog svega toga maturanti koji žele upisati Stomatološki u Zagrebu taj fakultet moraju prijaviti u Postani student nešto ranije – do 29. svibnja 2026. godine. Od 11. pa do 29. svibnja još dodatno fakultetu mailom šalju prijavu prijemnog i dostavu tražene dokumentacije.

Nakon zaprimanja i obrade prijave kandidatima će na e-mail adresu koja je navedena u sustavu Postani student biti poslana zaporka. S fakulteta poručuju da zapamtite svoju zaporku, jer bez nje ne možete pristupiti provjeri posebnih sposobnosti. Popis dokumenata koje treba poslati u prijavi nalazi se na poveznici.

Evo i sažetog tijeka razredbenog postupka za Stomatološki fakultet u Zagrebu:

prijava preko sustava Postani student – do 29. svibnja 2026.

prijava za test psihomotorike i dostava dodatne dokumentacije isključivo putem Stomatološkog fakulteta – 11. svibnja – 29. svibnja 2026.

raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan u sustavu Postani student pod obavijesti

test psihomotoričkih sposobnosti – 29. lipnja 2026., prema objavljenom rasporedu.

upis u prvu godinu studija – 20. i 21. srpnja 2026.

Kako izgleda prijemni za Stomatološki?

Spomenuta provjera psihomotoričkih sposobnosti, stoji na webu faksa, sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom tipa papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti. Kada je riječ o izradi modela žice, na ploču u učionici ispitivač će objesiti sliku predloška koji je potrebno izraditi od žice, poput oblika ključa.

– Svaki pristupnik će dobiti tri komada žice od kojih će u ograničenom vremenu, prstima savijajući žicu, morati izraditi tri modela prikazana na predlošku. Važno je da izrađeni modeli budu što sličniji predlošku, objašnjeno je na webu stomatološkog.

Drugi dio, ispitivanje manualne spretnosti, provodi se individualno. Ispred kandidata će se naći ploča s 5×10 rupica te posuda s metalnim štapićima. Pristupnikov zadatak je što brže popuniti sve rupice s po dva štapića, a kraće vrijeme donosi veći broj bodova.

Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.