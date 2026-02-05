Ovo je 10 škola čiji su učenici najbolje napisali maturu iz Matematike: Neke su 'nove' na popisu

Na samom vrhu ništa novo – državnu maturu iz Matematike i 2025. godine najbolje su riješili maturanti iz zagrebačkog MIOC-a, XV. gimnazije. U top deset u odnosu na godinu ranije pojavile su se i dvije ‘nove’ škole – Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb i II. gimnazija Zagreb. Dodajmo da je ukupna prosječna ocjena svih maturanata na A razini bila 2,53, dok je na B iznosila 2,36.

Zavirili smo u Školski e-Rudnik, sustav Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), kako bismo saznali kojih je to deset škola ostvarilo najbolje rezultate na državnoj maturi iz Matematike prošle godine. Za početak istaknimo da je državnu maturu iz ovog predmeta na A razini pisalo 9.573 maturanata, odnosno 38,61 posto, dok je B razinu pisalo njih 15.223, odnosno 61,39 posto. Prosječna ocjena na A razini bila je 2,53, a na B 2,36.

I ove godine dominira zagrebački MIOC

Valja napomenuti da smo u obzir za najboljih deset uzimali one škole u kojima je državnu maturu iz tog predmeta pisalo najmanje 20 učenika te da smo gledali ukupni prosjek, koji u obzir uzima i učenike koje su pisali A i učenike koji su pisali B razinu. Na vrhu ništa novo – s ukupnom prosječnom ocjenom 4,36 ondje se nalazi zagrebačka XV. gimnazija, popularni MIOC. Podsjetimo, njihov prosjek godinu ranije bio je 4,52.

Drugo mjesto zauzela je III. gimnazija Split, i to s prosječnom ocjenom 4,19. Zanimljivo je istaknuti da ni jedan maturant ove škole nije pisao B razinu. Na trećem mjestu našla se V. gimnazija Zagreb s prosječnom ocjenom 3,69. Slijede je Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb s 3,61, I. gimnazija Zagreb s 3,43 i Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb s pravom javnosti s 3,37.

Izdvojeni članak Ovo je 13 škola čiji su učenici najbolje napisali maturu iz Hrvatskog: Na vrhu nisu zagrebačke

Matura iz matematike u top deset dovela i ‘nove’ škole

Na sedmom mjestu, s prosječnom ocjenom 3,35, našla se III. gimnazija Osijek. Slijedi je II. gimnazija Zagreb s prosječnom ocjenom 3,33. Na devetom i desetom mjestu istaknule su se Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka s 3,25 i X. gimnazija Ivan Supek s prosječnom ocjenom 3,21.

U odnosu na top deset na državnoj maturi iz Matematike 2024. godine, ove su se godine na popisu našle dvije ‘nove’ škole, a to su Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb i II. gimnazija Zagreb. Dodajmo i da smo već provjerili kojih je 13 škola najbolje riješilo državnu maturu iz Hrvatskog jezika prošle godine, što možete provjeriti ovdje.

Što vas sve očekuje na maturi iz Matematike u 2026. godini možete provjeriti na poveznici.

Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.