Ovo je 13 škola čiji su učenici najbolje napisali maturu iz Hrvatskog: Na vrhu nisu zagrebačke

Učenici dviju splitskih škola, III. gimnazije i V. gimnazije Vladimir Nazor, najbolje su riješili ispit mature iz Hrvatskog jezika, pokazuju to novoobjavljeni podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. I dok je nacionalni prosjek učenika na tom ispitu 2,65, ovi školarci imaju prosječnu ocjenu 3,92. Briljirali su na ovom predmetu i učenici nekih zagrebačkih srednjih škola, ali i iz Čakovca te Zadra.

Matura iz Hrvatskog jezika jedini je obvezni ispit koji učenici polažu na jedinstvenoj razini. Sastoji se od esejskog dijela i testa iz književnosti i jezika u sklopu kojeg učenici pišu i sažetak zadanog teksta.

Nacionalni prosjek mature iz Hrvatskog je bio 2,65

Kako bi položili čitav ispit, maturanti moraju zadovoljiti minimalni prag na oba dijela, a ukupni prag na Hrvatskom je 30 posto. Protekle godine Hrvatski je na maturi polagalo 24.977 učenika u 401 školi. Prosječna ocjena na ispitu iz Hrvatskog u 2025. je bila 2,65, što je pad u odnosu na godinu ranije, kada je iznosila 2,85. Zanimljivo, ti isti učenici, prošlogodišnji maturanti, u 4. razredu srednje škole iz Hrvatskog su imali prosječnu ocjenu 3,62, a u 8. razredu osnovne 4,24.

No, neki su školarci maturu iz Hrvatskog riješili daleko bolje od nacionalnog prosjeka. U Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dostupni su podaci o rezultatima pojedinačnih škola na sva tri obvezna predmeta, pa smo izdvojili deset najboljih rezultata na Hrvatskom, s time da je na listi 13 škola jer neke od njih imaju identičan rezultat.

Na vrhu dvije splitske gimnazije

Na listi su škole u kojima je maturu pisalo više od 20 učenika, a po pitanju rezultata mature iz Hrvatskog na vrhu nisu zagrebačke škole. S prosječnom ocjenom 3,92 najbolji su rezultat ostvarili učenici III. gimnazije Split (MIOC) i V. gimnazije Vladimir Nazor Split. Ove dvije škole na vrhu su bile i u 2024., samo su miočani tada ostvarili nešto lošiji rezultat od učenika V. Drugi najbolji rezultat na Hrvatskom u 2025., prosječnu ocjenu 3,80, ostvarili su učenici I. gimnazije u Zagrebu.

Treće mjesto i prosjek od 3,79 na Hrvatskom dijele II. i V. gimnazija u Zagrebu. Top pet zaokružuju još XV. gimnazija Zagreb (MIOC) s prosjekom 3,76 i Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb s prosječnom ocjenom ovog ispita 3,75. U kojim su još školama učenici najbolje riješili maturu iz Hrvatskog u 2025. godini, pogledajte u tablici u nastavku.

Što vas sve očekuje na maturi iz Hrvatskog u 2026. godini, možete doznati na ovom linku, dok se na ovoj poveznici nalazi ovogodišnji popis djela za esej.

