Najpopularnije veleučilšte objavilo broj upisnih mjesta u 2026. Za sve studije traže B razinu mature

Na drugo najveće, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu ove će se godine moći upisati 960 studenata, od čega većina izvanredno i na online studije. Ukupna upisna kvota nešto je manja nego prošle godine. Za upis svih studija dovoljno je pisati državnu maturu na B razini, s time da oni koji su školu završili prije 2010. maturu ne moraju polagati.

S nešto više od četiri tisuće studenata, Zdravstveno veleučilište (ZVU) ulazi u top deset najvećih fakseva u državi i drugo je najveće veleučilište nakon Tehničkog u Zagrebu. Studij radiološke tehnologije lani je bio u top pet najpoželjnijih prema omjeru kvote i broja mjesta, a izvanredni online studij sestrinstva među pet studija s najviše prijava. Ovo veleučilište objavilo je broj upisnih mjesta u 2026./2027. Može se upisati ukupno 960 kandidata, dok ih se lani upisivalo preko tisuću.

Većinu studenata upisuju u izvanrednom statusu

Kvota je povećana na redovitim studijima za 15 mjesta, na fizioterapiji , sestrinstvu i sanitarnom inženjerstvu, a ukupno se u redoviti status na sve studije ZVU-a upisuje 390 kandidata. Na izvanredne studije uživo upisuje se 110 kandidata, 50 manje nego lani, i to na studije medicinsko-laboratorijske dijagnostike, sanitarnog inženjerstva i radiološke tehnologije. Najviše kandidata, čak 450, ZVU upisuje na hibridni izvanredni studij. S time da se hibridno izvodi samo studij sestrinstva na koji se, kao i prošle godine, upisuje 300 kandidata, dok ih se 150 upisuje na fizioterapiju i to je čak 70 manje nego godinu ranije. Za strane studente ukupno je 10 mjesta na fizioterapiji i sestrinstvu, a ovogodišnje upisne kvote ZVU-a možete vidjeti u tablici ispod.

Za sve je dovoljna B razina obveznih predmeta

I dok kandidati koji su školu završili prije 2010. za upis studija Zdravstvenog veleučilišta ne moraju polagati državnu maturu, ostali kandidati koji su srednju završili nakon te godine trebaju položiti maturu. Dovoljna je B razina svih obveznih predmeta – Hrvatskog (ovogodišnji pišu jednu razinu), Matematike i stranog jezika. Za neke od studija ZVU-a boduju se i izborni predmeti – biologija ili kemija ili psihologija, ovisno o studiju. Kandidatima bodove može donijeti i sudjelovanje na državnim natjecanjima, a za najviši uspjeh moguć je i izravan upis. Kriterije upisa na studije Zdravstvenog učilišta u 2026. možete vidjeti u nastavku. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

