Nastavnik koji besplatno priprema maturante otkrio najčešće greške na eseju iz Hrvatskog

Martina Gelenčir srednja.hr

03. veljača 2026.

Pojedine studentske udruge, fakulteti i sveučilišta organiziraju besplatne pripreme za maturante. Mnogi najviše strepe oko ispita iz Hrvatskog, konkretno eseja, jer ako žele proći čitav ispit, moraju zadovoljiti minimalni prag i na eseju i testu sa sažetkom. Pripreme za ovaj predmet besplatne su na Sveučilištu u Zadru, a Mate Bratović koji će raditi s maturantima otkrio je zašto učenici imaju problema s esejom, te kako izbjeći najčešće greške.

Mate Bratović

Mate Bratović | foto: Sveučilište u Zadru

Kako je priopćilo Sveučilište u Zadru, i ove godine na tom su sveučilištu organizirane besplatne pripreme za maturu iz Hrvatskog jezika i Matematike. Iz Hrvatskog jezika planirano je 35 sati intenzivne pripreme, dok je za Matematiku planirano po 40 sati priprema za A i B razinu. Predavači su sveučilišni nastavnici.

Učenici imaju problema s dubinskim čitanjem i razumijevanjem teksta

Kada je riječ o maturi iz Hrvatskog jezika i ove godine vrijede ista pravila – ispit se piše na jedinstvenoj razini, a maturanti koji ga žele položiti moraju zadovoljiti minimalni prag i na eseju i na testu sa sažetkom i eseju. Na Hrvatskom jeziku za dvojku je nužno 30 posto riješenosti ispita, s time da prag na eseju u 2026. iznosi 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto. Upravo je esej dio ispita koji maturantima zadaje najviše glavobolje, a gdje maturanti griješe, objašnjava Mate Bratović, predavač iz Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru, koji i raditi s maturantima.

– Jedan od temeljnih problema s kojima se danas susreću učenici jest smanjena sposobnost dubinskog čitanja i razumijevanja teksta. Učenici sve češće čitaju fragmentarno, oslanjajući se na izdvojene informacije, ključne riječi ili sažetke, bez stvarnog razumijevanja cjeline teksta. Takav način čitanja dovodi do poteškoća u prepoznavanju glavne misli, uočavanju odnosa među dijelovima teksta te razumijevanju implicitnih značenja i autorove namjere. Na državnoj maturi to se najčešće očituje kroz pogrešno shvaćanje pitanja, netočno tumačenje zadanog teksta te promašenu temu u eseju, što u konačnici značajno utječe na ukupni rezultat ispita, kaže Bratović.

Sa zadarskog Sveučilišta objašnjavaju i da čitanje nije samo tehnička vještina dekodiranja teksta, već složen kognitivni proces koji izravno doprinosi razvoju kritičkog razmišljanja. Kroz njega učimo analizirati sadržaj, uspoređivati različite stavove, procjenjivati vjerodostojnost informacija i donositi zaključke. Upravo je čitalačka pismenost ključna zaštita od površnog prihvaćanja informacija, dezinformacija i manipulacije u današnjem digitalnom društvu.

Problemi sa strukturiranjem eseja, povezivanjem djela s pitanjem i argumentima

Stručnjaci sa Sveučilišta objašnjavaju i da je argumentacija u eseju usko je povezana s čitanjem s razumijevanjem. Drugim riječima, učenici koji ne razumiju tekst teško mogu izgraditi smislen argument jer im nedostaje jasno razumijevanje problema o kojem pišu. Sustavno čitanje omogućuje učenicima da prepoznaju argumentacijsku strukturu teksta, uoče uzročno-posljedične veze te nauče kako potkrijepiti vlastite tvrdnje primjerima i objašnjenjima. Na taj način čitanje izravno doprinosi formiranju mišljenja mladih generacija, jer ih uči promišljanju, zauzimanju stava i njegovu jasnom izražavanju.

– Iz iskustva rada s učenicima u pripremama za državnu maturu vidljivo je da su najveće poteškoće upravo u razumijevanju zadatka i očekivanja ispita. Učenici često poznaju sadržaj, ali nisu sigurni kako ga primijeniti. Problemi se javljaju u strukturiranju eseja, povezivanju književnog djela s postavljenim pitanjem te u argumentiranom obrazlaganju vlastitog stava. Također, čest je nedostatak samopouzdanja u pisanju, koji proizlazi iz nedovoljne prakse čitanja i pisanja tijekom školovanja, kaže Bratović.

Kako navode sa Sveučilišta u Zadru, njihove pripreme temelje se na važećem katalogu NCVVO-a te obuhvaćaju sve ispitne cjeline državne mature – od književnosti i čitanja s razumijevanjem do jezika i ostalih područja. U ‘moru’ gradiva koje će ih dočekati tako bi trebali dobiti presjek onoga što je najvažnije za taj ispit.

– Naglasak je na pripremama na čitanju s razumijevanjem, analizi različitih vrsta tekstova, razumijevanju ispitnih pitanja te uvježbavanju jasne i logične argumentacije. Cilj priprema nije samo pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature, već im pružiti alate koji će im koristiti u daljnjem obrazovanju i akademskom radu. Smatram da je sustavno ulaganje u čitalačku pismenost jedan od ključnih preduvjeta za podizanje kvalitete obrazovanja i uspješnosti učenika na državnoj maturi, zaključuje Bratović.

