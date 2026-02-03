Čak 262 učenika u školi je imalo peticu iz nekog predmeta, a na maturi dobilo jedinicu

Neki u školi imaju zaključene petice, a onda na maturi iz tog istog predmeta dobiju jedinicu. Takvih je lani bilo 262, dok ih je čak 1.528 dobilo dvojku, a iz istog su predmeta imali odličan u školi. Sve ovo novi su podaci Školskog e-Rudnika.

U Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih objavljeni su statistički podaci vezani uz uspjeh učenika na prošlogodišnjoj državnoj maturi. Ispitima je u 2025. pristupilo ukupno 25.209 učenika iz 401 škole. Prosječna ocjena koju su školarci postizali na A razini ispita bila je 2,95, a na B razini iznosila je 2,79.

Maturanti se ponovno iskazali na Engleskom

Kao i prethodnih godina, a kada je riječ o obveznim predmetima, maturanti su najbolje riješili ispit iz Engleskog jezika, a ocjene su bile bolje nego godinu ranije. Na A razini Engleskog prosjek je bio 3,71, a na B razini 3,49. Na Hrvatskom jeziku koji učenici polažu na jedinstvenoj razini, prosječna ocjena je pala u odnosu na prethodnu godinu i to na 2,65 s ranijih 2,85. Na Matematici su ocjene ostale otprilike na istoj razini kao ranije godine – prosjek na A razini je 2,53, a na B 2,36.

Značajno pao broj učenika koji su dobili peticu na sva tri predmeta A razine

Svijetli dio mature svakako su učenici koji ispite riješe s odličnim uspjehom, a o mnogima od njih pisali smo ljetos. Ocjenu pet iz sva tri predmeta mature na težoj, A razini, dobilo je 92 učenika. Ipak, treba reći da je to značajno manje nego prethodne godine, kada je isti uspjeh postiglo 196 maturanata. Tek jedan učenik u školi je imao ocjenu dovoljan iz Matematike, a onda na maturi iz tog istog predmeta na A razini dobio peticu. U 2024. takvih je bilo osmero.

U školi imali peticu pa pali maturu A razine iz istog predmeta

Čak 262 učenika u školi je iz nekog predmeta imalo zaključenu ocjenu odličan, a onda na A razini mature iz tog istog predmeta dobilo – jedinicu. Konkretno, gledajući po predmetima takvih je 146 na Hrvatskom jeziku, 107 na Matematici, a 11 ih je takav neuspjeh imalo na Engleskom. Ipak, treba reći da je ukupna brojka učenika s ovakvim rezultatom značajno manja nego 2024., kada je odlikaša koji su pali neki obvezni predmet mature bilo 426.

Dobili dvojku na A razini mature, a u školi su imali zaključen odličan

S druge strane, značajno je povećan broj maturanata kojima su nastavnici u školi na nekom predmetu zaključili peticu, a na maturi su iz istog na A razini dobili tek dvojku. Takvih je u 2025. bilo 1.528, a godinu prije 1.166. U ovom slučaju najviše odlikaš, 857, postiglo je dvojku na maturi A razine Matematike, 455 takvih bilo je na Hrvatskom, a 267 na Engleskom jeziku.

Maturanti najčešće biraju Fiziku, maturantice Biologiju

Maturi je protekle godine pristupilo 56,31 posto maturantica, a 43,69 posto maturanata. Osim obveznih, maturanti na maturi polažu i izborne predmete, maksimalno njih pet. Maturanti su tako 2025. najčešće birali Fiziku i Informatiku, a maturantice Biologiju i Fiziku.

Ako se promatraju prosječne ocjene na izbornim predmetima, maturanti su na Matematici postigli ocjenu 2,53, a maturantice 2,34. Obrnuta je situacija na Hrvatskom jeziku – prosječna ocjena maturantica je 2,79, a maturanata 2,48. Kada je riječ o ispitu koji su najbolje napisali, Engleskom jeziku, maturanti su imali prosječnu ocjenu 3,77, a maturantice 3,52.

Prosječne ocjene na obveznim ispitima 2025. | screenshot: ŠeR, MZOM

