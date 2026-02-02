Ovo je pet činjenica o posljednjim upisima na fakultete: Ako zadnju ponovite, plaćate kaznu

Početak prijava državne mature u sustavu Postani student ponovno otvara ključno pitanje za tisuće maturanata – koji fakultet upisati? Podaci s prošlogodišnjih upisa pokazuju za koje je studije vladao najveći interes, gdje se upisalo najviše maturanata, a što su upisali učenici s najboljim ocjenama iz srednje. Čak 12 posto maturanata koji su ostvarili pravo upisa nije došlo na upis na faks, a oni koji i ove godine ponove tu grešku snose novčane kazne.

Protekle nedjelje u sustavu Postani student započele su prijave studijskih programa. Neki su listu prioriteta formirali već istoga dana, drugi kažu da je još prerano, ali znaju koje će studije postaviti na listu, a treći još uvijek ne znaju što će studirati. Dok donose odluku o tome, vrijeme mogu popuniti čitajući neke činjenice o prošlogodišnjim upisima.

#1 Mjesta je bilo za sve, i viška

Na prošlogodišnjem ljetnom roku upisa na fakultete, maturantima je bilo ponuđeno ukupno 40.443 mjesta na 1.380 studija, a studije je u sustavu Postani student prijavilo 32.394 kandidata. Pravo upisa ostvarilo je njih 25.174, dakle prazno je ostalo čak 15.259 mjesta. Da mjesta ima i previše u odnosu na broj kandidata, pokazali su i rezultati jesenskoga roka – na tom je roku prazno ostalo oko 70 posto mjesta. Konkretno, u jesenskom je upisnom roku 2025. ponuđen je bio 1.221 studij s ukupno 15.540 upisnih mjesta. Prijavilo se 7.393 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 5.082. Učenika je sve manje, a kvote na fakultetima rastu pa smo izračunali da su prije deset godina maturanti mogli popuniti 98 posto upisne kvote, a danas tek 70. Na 61 studij prošlog se ljeta nije upisao – nitko.

#2 Što je bilo najpopularnije lani na upisima?

Kod rangiranja najpoželjnijih studija kriterij je omjer broja maturanata kojima je neki studij prvi izbor i ukupne upisne kvote. Prema tom kriteriju najviše je interesa na ljetnim upisima 2025. bilo za glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, kriminalistiku koju provode MUP, Policijska akademija ‘Prvi hrvatski redarstvenik’ i Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, logopediju na Sveučilištu u Zadru te radiološku tehnologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Ako se izuzme kvota i gleda samo najveći broj prijava, najviše je maturanata lani prijavilo poslovnu ekonomiju na Ekonomskom u Zagrebu (sveučilišni), elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, stručni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom u Zagrebu, pravo na Pravnom fakultetu i izvanredni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

#3 Koje je fakseve upisalo najviše brucoša?

Na tragu prethodnoga, jer to i jesu fakulteti na kojima je obično najviše mjesta, sličan je i popis studija koje je upisalo najviše maturanata. Najveći broj njih pravo upisa ostvario je na poslovnoj ekonomiji Ekonomskog (sveučilišni), 972 na 980 mjesta. Na drugom mjestu po broju upisanih bila je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, sa 655 kandidata koji ostvaruju pravo upisa, a kvotom od 650 mjesta. Treći po broju upisanih je bio studij prava, Pravnog fakulteta u Zagrebu – ondje je pravo upisa ostvario 521 maturant, a kvota je bila 607 mjesta.

#4 Što su upisali najbolji maturanti?

Imamo i podatke o tome što su u 2025. upisali maturanti koji su u srednjoj imali najbolje ocjene. Ako se u obzir uzmu studiji s više od desetero upisanih, najvišu prosječnu ocjenu iz srednje imali su upisani na studij medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, 4,833. Taj je studij u ljetnom roku upisalo 32 brucoša. Slijedi studij pomorske tehnologije jahta i marina na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, s prosječnom srednjoškolskom ocjenom upisanih 4,830. Pravo upisa na ljetnom roku ostvarilo je 30 kandidata. S prosjekom 4,802 slijedi studij farmacije, također na Farmaceutsko-biokemijskom u Zagrebu, a njega je upisalo 135 maturanata. Na vrhu su još s prosječnom ocjenom 4,788 maturanti koji su upisali Medicinski u Zagrebu, njih 300, te s prosjekom 4,777 maturanti koji su ljetos upisali farmaciju Medicinskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, a kojih je bilo 36.

#5 Čak 12 posto maturanata upalo na faks i nije se došlo upisati: To će vas skupo koštati

Prema podacima Sveučilišnog računskog centra (Srce) iz kolovoza, čak 12 posto maturanata upalo je na željeni studij i dobilo svoj upisni broj, no na kraju se na upisima na fakultetu nisu pojavili. Ovogodišnji maturanti to nikako ne smiju ponoviti. Naime, kandidatima se ne upišu na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj fakulteti naplaćuju tzv. oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta. Za ‘kazna’ može iznositi od jedne do dvije trećine godišnje školarine studenta, ovisno kako fakultet odluči. Od prošle godine kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti tek kada uplate taj trošak.

