Važan je dan za tisuće učenika: Počele prijave fakulteta u 2026., donosimo detaljan vodič

Na neke datume ne smijete zaboraviti, a ako ste maturant u to ulaze i rokovi upisa na fakultete. Prijave studija u sustavu Postani student započinju ove nedjelje. Osim na datume, maturanti moraju pripaziti i kako će predati studije, naučiti kako im se računaju bodovi pri upisu, a važne su informacije i o razini ispita koju moraju pisati za određeni fakultet.

Došlo je i to doba školske godine – za maturante počinje proces prijava studijskih programa. Iako je procedura poprilično jednostavna, neka pravila prijave svi moraju imati na umu, a posebno su važni rokovi pojedinih koraka koje učenici moraju obaviti. Većini je, jer su već prijavili maturu, poznato da se i studiji prijavljuju putem sustava Postani student.

Koji su najvažniji datumi koje moram zapamtiti?

Dakle, sama prijava studija počinje 1. veljače u sustavu Postani student i to od 9 ujutro. Prve, orijentacijske liste, bit će vam vidljive i prije nego završite školu i napišete maturu, od 27. travnja od 9 sati. Stanje na listama smatra se privremenim sve do objave konačnih rezultata upisa. Kroz svibanj, lipanj i prvu polovinu srpnja trajat će prijave studija. Privremene liste upisa na fakultete postaju vidljive 8. srpnja. Konačno, prijave studija traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji rok. To se, primjerice, dogodi kada fakultet održava prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete. Čitav kalendar upisa na fakultete možete proučiti ovdje. Sami ispiti mature započinju početkom lipnja, a njihov raspored možete pronaći na poveznici.

Koliko ispita smijem prijaviti i je li bitno koji je redoslijed?

Kao i ranijih godina, maksimalan broj studija koje možete prijaviti je deset, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija. Oni se mogu prijavljivati u neograničenom broju, osim kada su već propisane fiksne kombinacije. Poprilično je važno i da pripazite na poredak studija koje ste prijavili. Naime, na vrhu liste mora vam stajati studij koji najviše želite upisati jer ćete pravo upisa ostvariti samo na jednom studiju – najvišem na listi za koji zadovoljavate uvjete upisa. Kada jednom dobijete upisni broj, morate otići na upis tog studija, a ako ne odete, fakultet će vas novčano kazniti, što se naziva oportunitetnim troškom. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine.

Što se boduje na upisima i kako se računaju bodovi za rangiranje?

Koji vam elementi donose bodove za upis, doznat ćete prilikom prijave fakulteta u sustavu Postani student. U većini slučajeva boduju se ocjene iz srednje škole, postignuća na državnoj maturi na obveznima i/ili izbornim predmetima i eventualne dodatne provjere odnosno prijemni ispiti. Uz svaki element navedeno je i koliki postotni udio on čini u ukupnome broju bodova na upisima. Kako smo nedavno pisali, kada u uvjetima upisa pored ispita mature stoji npr. ‘Fizika 15 posto’ to ne znači da je dovoljno na maturi iz Fizike ostvariti 15 posto da biste dobili bodove za upis studija. Taj postotak odnosi se na udio postignuća na Fizici u broju bodova koji se mogu ostvariti na upisima. Koja je formula za izračunavanje bodova na upisima pročitajte ovdje.

Mogu li prijaviti fakultet koji traži B razinu mature, a ja pišem A razinu?

Matematika i strani jezik još uvijek su predmeti koji se mogu polagati na A i B razini, s time da je moguće prijaviti fakultet koji traži B razinu mature, a vi ćete pisati A. U tom slučaju bodovi će vam se preračunavati. Kako stoji u pravilima o upisima, prilikom izrade ljestvice poretka za takve studije rezultat postignut na A razini vrijedi 60 posto više od istog rezultata postignutog na B razini. Zbog toga će maksimalni broj bodova koji se može dobiti na tom ispitu dobiti samo kandidati koji polože ispite na višoj A razini. Kandidati koji polože ispit na osnovnoj B razini dobit će najviše 62,5 posto od maksimalnog broja bodova. Bodovi se ne preračunavaju kada iz ispita dobijete nedovoljan.

Izdvojeni članak Određeni kandidati imaju prednost pri upisu na fakultete: Evo tko sve i kako to funkcionira

Tko se može izravno upisati na fakultet, a tko ima pravo prednosti?

Neki fakulteti maturantima omogućuju i pravo izravnog upisa. Na primjer, na FER se mogu izravno upisati učenici koji su bili državni prvaci na fizici, među ostalim. Međutim, i ti kandidati obvezni su položiti sve ispite koji su obvezan uvjet za upis na taj studij ako visoko učilište ne odredi drugačije. Ono što je možda manje poznato je da određene skupine kandidata imaju prednost pri upisu na fakultete. To pravo mogu koristiti skupine poput branitelja, djece smrtno stradalih ili branitelja s invaliditetom te kandidati s određenim postotkom invaliditeta, a kako ga aktivirati pročitajte ovdje.

Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.