Snimka iz odgojnog doma proširila se društvenim mrežama: Policija je morala intervenirati

Tijekom vikenda društvenim se mrežama proširilo više snimaka incidenta u Centru za pružanje usluga u zajednici na Cresu, odgojnog doma. Na snimkama se može čuti mladić koji prijeti da će nekoga ozlijediti i da zovu policiju, a vidljive su i rupe na vratima ureda. Iz policije su nam potvrdili da su imali intervenciju u domu, ali da nam ne mogu reći više od toga jer se radi o maloljetnim osobama. Isto su nam rekli i iz Centra.

Vikanje, udaranje, paljenje alarma – sve to čuje se u snimkama iz Centra za pružanje usluga u zajednici na Cresu, odnosno odgojnog doma. Snimke su se tijekom vikenda proširile društvenim mrežama, ali su ubrzo i uklonjene.

Policija za srednja.hr: ‘Budući da se predmet odnosi na maloljetne osobe, ne možemo iznositi više detalja’

Na snimkama se čuje mladić koji prijeti da će nekoga ozlijediti i traži da mu zovu policiju, kao i rupe na vratima ureda u zgradi doma. Na jednoj snimci vidi se i policija koja je mladića privela, a za naš portal su nam iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili da su imali intervenciju u tom domu.

– Izvješćujemo kako je policija prošli tjedan postupala u skladu sa svojim ovlastima u ustanovi Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Cresu. Budući da se predmet odnosi na maloljetne osobe, prema odredbama Zakona o sudovima za mladež ne možemo iznositi više detalja o navedenom događaju, stoji u odgovoru policije za srednja.hr.

Javili su se i iz doma: ‘Našim korisnicima i djelatnicima osigurana je potrebna podrška’

Kontaktirali smo i Centar na Cresu iz kojega su nam rekli isto što i policija – da ne mogu komentirati niti otkrivati detalje slučaja u koji su uključeni maloljetnici.

– Sukladno relevantnim zakonskim propisima koji štite prava i privatnost djece, nismo u mogućnosti iznositi nikakve detalje o samom događaju niti o djetetu koje je u njega uključeno. Nadležne institucije su odmah obaviještene te poduzimaju sve potrebne mjere u okviru svojih ovlasti. Našim korisnicima i djelatnicima osigurana je potrebna podrška, a sve aktivnosti provodimo u skladu s propisanim procedurama i u najboljem interesu djece, poručili su nam iz Centra na Cresu.

Prošlog ljeta održan sastanak oko tog doma: ‘Nema stručnog medicinskog osoblja koje bi moglo adekvatno brinuti za djecu s većim poteškoćama’

Inače, o ovom domu i incidentima pisao je Novi list još prošlog ljeta. Zbog toga su se tada sastali djelatnici Centra, policija i gradonačelnik Cresa.

– Tema sastanka bila je analiza aktualne situacije u kojoj je lokalna zajednica suočena s povećanim brojem sigurnosno izazovnih slučajeva među štićenicima Centra, uključujući i pojedinačne slučajeve nasilnog ponašanja. Tijekom sastanka zajednički je zaključeno da trenutni kapaciteti creske podružnice – i prostorni i kadrovski – nisu primjereni za prihvat djece s težim ponašajnim problemima. Osobito je zabrinjavajuća činjenica da u Cresu nema stručnog medicinskog osoblja koje bi moglo adekvatno brinuti za djecu s većim poteškoćama, a štićenici su pritom uključeni u redovni školski sustav, čime se dodatno povećava rizik za ostalu djecu i nastavnike, stoji u priopćenju gradske uprave iz srpnja 2025., prenosi Novi list.

Kao rješenje za ovaj problem grad je poslao zahtjev Ministarstvu rada da se u tu ustanovu na Cresu ubuduće ‘ne upućuju djeca s kompleksnim psihosocijalnim problemima jer im se ovdje ne mogu pružiti uvjeti i skrb koje takva djeca trebaju’.