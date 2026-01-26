Pitali smo stručnjakinje trebaju li prvašići znati čitati i pisati prije škole: Pojavio se drugi problem

Ako želite rasplamsati raspravu, samo pitajte trebaju li djeca znati čitati i pisati prije polaska u prvi razred. Posljednjih tjedana baš svatko ima mišljenje o ovoj temi, pa smo konačan odgovor odlučili potražiti kod jedne učiteljice, jedne liječnice i jedne logopedinje. Odgovor je jednoglasan, a stručnjakinje ističu jedan problem – roditelji iz najbolje namjere nerijetko pogrešno nauče djecu pisati, ali i izgovarati glasove.

Nakon što smo pisali o tome da je s drugim polugodištem počelo ocjenjivanje prvašića te da oni u nekim slučajevima mogu čak i pasti razred, naši su se čitatelji više puta osvrnuli na to trebaju li prvašići prije dolaska u prvi razred naučiti čitati i pisati. To pitanje odlučili smo postaviti Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’, jednoj logopedinji i jednoj učiteljici, pogotovo s obzirom na to da smo više puta čuli da roditelji ponekad djecu nesvjesno nauče pogrešno pisati.

Što ako je dijete kod kuće pogrešno naučilo pisati?

Da djeca ne trebaju znati čitati i pisati prije polaska u prvi razred osnovne škole, osim ako sama iskazuju interes za ranije usvajanje ovih vještina, jasno poručuju logopedinja Višnja Pilepić te učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje u Zadru Gordana Šarić.

– Učenje čitanja i pisanja jedna je od temeljnih zadaća prvog razreda te se provodi postupno i stručno, u skladu s razvojnim mogućnostima djece. Prije polaska u školu djeca prolaze pripremno predškolsko razdoblje, tijekom kojega se razvijaju predvještine čitanja i pisanja, govor, pažnja, grafomotorika, emocionalna i socijalna zrelost. Sve to pomaže djeci u lakšoj prilagodbi školskom okruženju, objašnjava Šarić.

Ne samo da učenje pisanja nije nužno prije prvog razreda, već može biti i kontraproduktivno. Šarić pojašnjava da se u praksi ponekad primjećuje da djeca prije škole usvoje nepravilne obrasce pisanja pojedinih slova, najčešće zbog dobronamjernih, ali nestručnih pokušaja poučavanja.

– Roditeljima se preporučuje da kod djece potiču interes za slikovnice i knjige, kroz igre koje predstavljaju prirodni i ugodni ambijent za razvoj fine motorike, govora i pokreta tijela, bez forsiranja formalnog učenja čitanja i pisanja. Preporuka je s djecom vježbati glasovnu analizu i sintezu kroz igru i svakodnevne situacije, savjetuje Šarić.

Da se naučeno pisanje može ispraviti, ali potrebno je nešto vremena i vježbe, potvrđuje Ivana Bubanj iz Službe za školsku i adolescentnu medicinu iz NZJZ-a ‘Dr. Andrija Štampar’. Dodaje da djeca kroz različite vježbe grafomotorike uče pravilan hvat i način pritiskanja olovke na papir te orijentaciju na papiru. U današnje digitalno doba i prekomjerno korištenje ekrana, čak i za crtanje, bitno je poticati crtanje i vježbe s papirom i olovkom.

– Tijekom prvog razreda se uči pravilno pisanje slova i brojki te ukoliko je ono prethodno krivo naučeno, tada se radi na ispravljanju i automatizaciji, kaže Bubanj.

Čitanje i pisanje prije prvog razreda ne provjerava se na pregledu

Ona nam je potvrdila ono što nam je rekla i Šarić – znanje čitanja i pisanja nije ni uvjet za upis prvog razreda. Kad je riječ o pregledu budućih prvašića kod liječnika školske medicine prije prvog razreda, Bubanj ističe da se on sastoji od nekoliko dijelova, no čitanje i pisanje nisu jedan od njih.

– Procjena čitanja i pisanja nije sastavni dio pregleda kod školskog liječnika, ali liječnik može na pregledu provjeriti razvijenost fonološke svjesnosti, s ciljem procjene predčitalačkih vještina te davanja sugestija roditelju za vježbe ukoliko je potrebno. Konačna odluka u vezi upisa djeteta u prvi razred se temelji na cjelokupnom rezultatu testiranja psihomotornog razvoja, kako u ambulanti školske medicine, tako i na testiranju u školi, kaže Bubanj.

Baš kao i Šarić, i Bubanj naglašava da je učenje čitanja i pisanja sastavni dio gradiva prvog razreda te da stoga djeca ne trebaju znati čitati i pisati prije polaska u školu.

– Za upis u školu je bitno da su predvještine za čitanje i pisanje usvojene, a one uključuju razvijenu grafomotoriku te razvijen govor i jezik. Tijekom predškole se potiče djecu i roditelje na vježbanje grafomotorike te vježbe za razvoj fonološke svjesnosti (prepoznavanje glasova u riječi, rastavljanje i sastavljanje riječi na glasove), koja je bitna za uspješno savladavanje čitanja, pojašnjava Bubanj.

Dijete ćete možda nesvjesno pogrešno naučiti izgovarati glasove

Logopedinja Višnja Pilepić pak dodaje da roditelji djecu ne trebaju učiti čitati i pisati ni prije ni nakon polaska u školu, osim ako sami zatraže. Pilepić roditeljima preporučuje da pravilno govore, razgovaraju i čitaju svojoj djeci. To pozitivno utječe na razvoj govora i stvara dobru podlogu za razvoj predčitalačkih vještina.

– Predčitalačke vještine su važan preduvjet da bi dijete bez teškoća moglo naučiti čitati i pisati kada za to dođe vrijeme. U predčitalačke vještine, osim pravilnog izgovora, uredne komunikacije i grafomotorike, spada i pravilan razvoj fonematskog sluha, odnosno sposobnost auditivnog prepoznavanja i povezivanja zvuka/fonema s grafemom/slovom. Dijete ne mora znati vizualno prepoznati slovo, ali bi trebalo auditivno razlikovati foneme, čuti koji je fonem prvi, a koji zadnji u riječi… I tu dolazimo do najbitnije sposobnosti koja je preduvjet za uredno usvajanje čitanja i pisanja, a to je uspješna analiza i sinteza glasova u riječima, objašnjava Pilepić.

Dodaje da uvijek postoji mogućnost da roditelj iz najbolje namjere nešto pogrešno nauči dijete, no to nije neki nepopravljiv faktor.

– Dječji mozak je plastičan, u razvoju i veoma ‘lijepo reagira na oblikovanje’, naravno, pravilno vođeno. Uz redovnu vježbu, motivirajući pristup i strpljenje, pedagozi i drugi srodni stručnjaci čine pravu ekipu za korigiranje potencijalnih grešaka, na primjer u pisanju, ističe Pilepić.

Također, može se dogoditi da roditelj iz najbolje namjere dijete pogrešno nauči izgovarati neki glas.

– Ponekad i sam roditelj ima dislaličan izgovor, moguće da se ne čuje ili misli da nije ‘baš toliko’ dislaličan, pa ga dijete oponaša i nauči izgovor koji mu je blizak. Zatim, radi pritiska okoline, šire obitelji ili pak medija roditelj samostalno proučava metode ili video tutorijale, ima svačega na internetu, pa se vrši svojevrsni pritisak na dijete koje u konačnici usvoji nepravilan izgovor. Najčešće to bude forsiranje izgovora glasa R, s primjerice brzalicama ‘riba ribi grize rep, na vrh brda vrba mrda’, gdje se dobiva forsirano dorzalno R (zvučno nalik francuskom R ukoliko ima vibraciju ili njemačkom R). Tada djeca koja su već predškolarci dolaze prvi put logopedu jer eto, R nije pravilno, odnosno ne odgovara hrvatskom standardnom izgovoru, poručuje Pilepić i zaključuje – važno je pravilno govoriti djeci.