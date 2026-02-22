Maturanti ovih dviju škola najbolje su napisali Hrvatski: Naš učenik jedini je u državi imao 100 posto

U zemlji u kojoj je prosječna ocjena iz Hrvatskog jezika na prošlogodišnjoj maturi iznosila 2,65, dvije splitske gimnazije odskaču za čitavu ocjenu. Učenici splitske III. gimnazije i V. gimnazije ‘Vladimir Nazor’ ostvarili su identičan prosjek, 3,92 i to je najbolja prosječna ocjena u državi. Dok iz III. gimnazije dolazi i jedini maturant s maksimalnih 100 posto na testu i eseju, obje škole poručuju isto: iza vrhunskih rezultata ne stoje trikovi, nego sustavan, četverogodišnji rad, poticanje čitanja i kritičkog mišljenja.

Prosječna ocjena na ispitu mature iz Hrvatskog u 2025. je bila 2,65. No, neke su daleko iznad nje. Na vrhu liste onih u kojima su maturanti najbolje napisali ovaj ključni ispit nalaze se dvije splitske škole. Identičnu prosječnu ocjenu, 3,92 ostvarili su učenici III. gimnazije Split i V. gimnazije ‘Vladimir Nazor’ Split.

Splitska III. gimnazija je prirodoslovno-matematička gimnazija, a iz nje dolazi i jedini učenik u državi koji je Hrvatski, i test i esej, riješio sa stopostotnim uspjehom. Takav uspjeh prava je rijetkost i nije se dogodio već godinama. Njegovo ime je Antonio Sivro, a njegovu smo priču prenijeli ljetos kada mu je za taj uspjeh uručena Nagrada dr. Ante Žužul, s time da je Antonio postigao najbolji ukupni rezultat na maturi iz obveznih predmeta u Hrvatskoj.

Profesorica: Presudan je kontinuitet tijekom sve četiri godine

Hrvatski jezik Antoniu je u III. predavala nastavnica Drinka Bedalov, a nastavu je držala u dva od šest maturalnih razreda splitskog MIOC-a.

– Ključ uspjeha vidim u kombinaciji nekoliko važnih čimbenika: iznimno motiviranih i sposobnih učenika, predanog rada profesora te poticajnog i otvorenog školskog okruženja. U III. gimnaziji učenici su primarno usmjereni na STEM područje, matematiku, informatiku i prirodoslovlje, što ovaj uspjeh iz Hrvatskog jezika čini još značajnijim. On pokazuje da naši učenici nisu samo izvrsni u analitičkom i logičkom mišljenju, nego posjeduju i razvijene jezične, interpretativne i komunikacijske kompetencije. Presudnim smatram kontinuitet rada tijekom sve četiri godine, sustavno razvijanje čitalačkih navika, ali i njegovanje razumijevanja književnosti kao prostora za promišljanje o svijetu, a ne kao skupa činjenica koje treba reproducirati. Naši učenici pristupaju maturi s intelektualnom znatiželjom, sigurnošću i širinom znanja, a profesori ih kroz cijelo školovanje usmjeravaju, ohrabruju i postavljaju visoka, ali ostvariva očekivanja, odgovara nam profesorica na pitanje o tome zašto su učenici III. toliko dobri na ovom ispitu.

Kako bi položili cjelokupni ispit iz Hrvatskog, maturanti moraju zadovoljiti minimalni prag i na eseju. Upravo esej zadaje najveće glavobolje učenicima jer zahtjeva samostalno razmišljanje i logičko povezivanje. Pa nas je zanimalo kako to potiču u III. gimnaziji.

– Esej je upravo onaj dio ispita koji najjasnije pokazuje zrelost učenikova mišljenja. U našoj školi poseban naglasak stavljamo na razumijevanje, interpretaciju i argumentaciju, a ne na mehaničko pamćenje. Već od prvog razreda učenike potičemo da iznose vlastite stavove, da ih argumentiraju i povezuju književna djela sa suvremenim kontekstom i vlastitim iskustvom. Na nastavi njegujemo atmosferu slobode izražavanja i međusobnog poštovanja, gdje učenici znaju da je njihovo mišljenje vrijedno i dobrodošlo. Esej ne promatramo kao formalnu prepreku, nego kao priliku da učenik pokaže razvijenost kritičkog mišljenja i sposobnost jasnog izražavanja. Upravo učenici koji su navikli razmišljati analitički, što je česta odlika STEM-orijentiranih učenika, vrlo uspješno prenose tu sposobnost i u pisano izražavanje, kaže Bedalov.

‘Hrvatski jezik nije predmet koji traži trikove, nego razumijevanje, promišljanje i jasno izražavanje’

Učenicima koji trenutačno brinu oko mature iz Hrvatskog poručuje da ove ispite ne doživljavaju kao prijetnju nego priliku da pokažu sve ono što su razvijali tijekom školovanja.

– Hrvatski jezik nije predmet koji traži trikove, nego razumijevanje, promišljanje i jasno izražavanje – vještine koje se razvijaju postupno i trajno. Važno je čitati s razumijevanjem, promišljati o pročitanome i vjerovati vlastitom glasu. Naši učenici često sami shvate da su mnogo spremniji nego što misle. Uz kontinuiran rad, podršku profesora i vjeru u vlastite sposobnosti, rezultat je prirodna posljedica tog procesa, poručuje Bedalov.

III. gimnazija u Splitu je po rezultatima mature druga na Matematici i u top deset na Engleskom jeziku. Ravnateljica Deana Bokšić kaže za srednja.hr da su izuzetno ponosni na rezultate učenika.

– Činjenica da smo među najboljima u državi iz sva tri obvezna predmeta govori o cjelovitosti obrazovanja koje pružamo. Takav uspjeh učenika potvrđuje da uspijevamo stvoriti poticajno i sigurno okruženje za učenje koje je u svakom trenutku usmjereno na rast. U takvom okruženju pitanja su dobrodošla, greške se vide kao dio procesa učenja, a trud i napredak vrednuju jednako kao i rezultat. Učenike potičemo na aktivno sudjelovanje, suradnju i preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje. Važan nam je odnos povjerenja između nastavnika i učenika, jer vjerujemo da se kvalitetno učenje događa tamo gdje postoji osjećaj podrške, poštovanja i jasnih očekivanja.

No, podcrtava, prostora za napredak uvijek ima.

– Nastojimo kontinuirano unapređivati metode poučavanja, dodatno razvijati kreativnost i samostalnost učenika te se ne fokusirati isključivo na sadržaj, nego na razvoj kompetencija – kritičko mišljenje, rješavanje problema, komunikaciju i suradnju. To su vještine koje trajno ostaju. Nastojimo održavati atmosferu u kojoj se znanje ne doživljava kao obveza, nego kao vrijednost. Naš cilj nije samo uspjeh na maturi, nego odgoj mladih ljudi koji znaju misliti, jasno se izražavati i odgovorno sudjelovati u društvu, a školu doživljavaju kao mjesto na kojem se osjećaju ugodno, sigurno i podržano, poručuje Bokšić.

Ravnateljica V. u Splitu: ‘Oko 90 posto naših učenika upisuje svoj prvi izbor’

Da je ponosna na rezultate ističe i ravnateljica V. gimnazije ‘Vladimir Nazor’, Ankica Kovač koju smo isto upitali gdje u školi vide prostor za napredak.

– Izrazito smo zadovoljni rezultatima državne mature jer odražavaju kontinuitet predanoga rada nastavnika i učenika. Još smo sretniji kada taj isti rezultat učenicima otvori vrata željenoga fakulteta. S ponosom ističemo podatak da oko 90 posto naših učenika upisuje svoj prvi izbor. Prostora za napredak ima, ali, uz dužno poštovanje prema čitateljima, odgovor na pitanje gdje je taj prostor ostat će unutar školskih zidova. Otkrit ćemo samo da je na tom prostoru uvijek radno, navodi Kovač.

Najuspješnije maturante na Hrvatskom u ovoj školi podučava i profesorica Vilma Lerotić. Tajnog recepta i prečice do uspjeha nema – profesorica jasno navodi da je ključ u sustavnom, odgovornom i redovitom četverogodišnjem radu.

– Učenike treba poticati i naučiti kako čitati i analizirati tekst, a posebno kako pisati. Čitanje i razumijevanje tekstova, razvijanje jezičnih kompetencija središnji je dio našega posla. Upravo čitanju lektirnih djela, tj. obveznih i izbornih djela, posvećujemo posebnu pozornost i veliki broj nastavnih sati. Služimo se različitim nastavnim metodama kako bismo uspješno obradili temu iz različitih perspektiva i objektivno vrednovali znanje. Na primjeru pročitanih djela učenici usvajaju književnopovijesne i književnoteorijske pojmove, uočavaju značajke jezika i stila, uče se kako argumentirati stavove, razmjenjuju znanja i čitateljska iskustva, kaže Lerotić za srednja.hr.

Profesorica: Matura ne smije biti izvor straha i frustracija

Ukratko – priprema za maturu nije kratkotrajan proces, a uključuje i trud učenika i profesora i trajno ulaganje u znanje. Profesorica naglašava i kako su učenici V. vrlo vrijedni i odgovorni pa je rad profesora nagrađen njihovim izvrsnim rezultatima. I njoj postavljamo isto pitanje kao i profesorici III., a to je kako potiču učenike na samostalno mišljenje koje ključno za sastavljanje izvrsnog eseja na Hrvatskom.

– Učenike se na razvijanje samostalnog mišljenja i izražavanja potiče cjelokupnim odgojno-obrazovnim procesom, a ne samo Hrvatskim jezikom. U našoj Gimnaziji tomu pridonosi Izborna nastava iz Hrvatskoga jezika, ali i izvannastavne aktivnosti – dramska skupina, novinarska skupina i debatni klub. Učenici se često i likovno izražavaju potaknuti književnim djelom. Zahvaljujući takvom pristupu, učenici uspješno tumače djelo, uočavaju ključne misli koje znaju argumentirati i o njima raspravljati. Forma školskog eseja usvaja se i nadograđuje postupno. Smatram da je treba više puta jasno protumačiti i vježbati tijekom školovanja. Ispitna djela, koja mogu biti tema školskoga eseja, malobrojna su i poznata, stoga u ponavljanju njima posvetimo i posebnu pozornost, nabraja Lerotić.

Za kraj, maturantima također poručuje – matura je ispit koji je iznimno važan, ali ne smije biti izvor straha i frustracija.

– Poznatu sintagmu ‘ispit zrelosti’ mogli bismo nadopuniti riječima koncentracija, smirenost i samopouzdanje. Smatram da učenici imaju dovoljno znanja i vještina, ispitno im je gradivo poznato, a posebno se korisnim pokazalo rješavanje probnih državnih matura. Naši učenici često budu i ugodno iznenađeni pitanjima i težinom ispita, a svakako i rezultatima. Sve su to razlozi da se maturi pristupi odgovorno, ali bez straha, poručuje profesorica čiji učenici nižu uspjehe na maturi.

