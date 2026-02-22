Maturalci sve skuplji, roditelji pod pritiskom: 'Izbor između osnovnih namirnica i putovanja'

Izdašnih 1.290 eura maturalno će putovanje svog djeteta platiti jedna majka s kojom smo razgovarali, ‘ali kao što su meni omogućili moji roditelji, tako ću i ja svom djetetu’. Na rate, kaže, jer ‘kako drukčije’. Cijene maturalnih putovanja osjetno rastu iz godine u godinu, a Tajana Radotić iz udruge Mali zmaj poručuje – ako želimo govoriti o jednakim šansama za svu djecu, potrebno je sustavno tražiti rješenja koja će rasteretiti obitelji.

Sve više roditelja javlja se udruzi Mali zmaj za financijsku pomoć u plaćanju maturalnih putovanja čiji su iznosi sve veći, potvrdila nam je tajnica Tajana Radotić. Cijene maturalnih putovanja otišle su ‘u nebo’. Od 296 ispitanika u anketi na našem portalu, najviše njih, 107 odnosno 36,15 posto, svoje će maturalno putovanje platiti više od 1.100 eura. Između 1.000 i 1.100 eura maturalac će platiti njih 54 (18,24 posto), između 800 i 1.000 eura njih 55 (18,58 posto), između 600 i 800 eura njih 34 (11,49 posto). Do 600 eura maturalac stoji za 46 učenika (15,54 posto).

‘Na rate, a kako drukčije’

Da je odlazak djeteta na maturalno putovanje financijski izazov za roditelje potvrdila nam je i majka jednog učenika iz Graditeljske tehničke škole. Maturalac na Malti njihov će obiteljski budžet stajati 1.200 eura. To uključuje avionsku kartu u oba smjera, pet noćenja, polupansion i hotel s tri zvjezdice. Jedva su, kaže, skupili dovoljan broj učenika, njih 70 posto, kojima roditelji takvo putovanje mogu priuštiti da bi maturalac bio održiv.

– Ide samo 16 učenika iz razreda. Stigla je samo jedna ponuda od jedne agencije pa nismo imali izbora. Još su tražili u predbožićno vrijeme akontaciju od 300 eura za rezervaciju aviona. Nude plaćanje na 20 rata. Mi ne prakticiramo kupovinu ničega na rate pa ćemo platiti odjednom ostatak, ali definitivno je danas to teško priuštivo. Imajmo na umu da su to djeca koja paralelno sad kreću i u autoškole kojima je cijena također značajno porasla. Maturalac nam tek slijedi na kraju ljeta i još nisam razmišljala o iznosu džeparca, ali bit će i to izazovan iznos, poručuje.

Druga majka s kojom smo razgovarali posegnut će za plaćanjem na rate. Njezino dijete otputovat će u Španjolsku, i to po cijeni od 1.290 eura. Ta cijena uključuje odlazak autobusom, povratak avionom, šest noćenja na bazi polupansiona i smještaj u hotelima s tri i četiri zvjezdice.

– Platit ćemo na rate, a kako drukčije. S obzirom na to da sam ja trenutačno nezaposlena, ovo mi predstavlja opterećenje iako plaćam na rate, ali kao što su meni roditelji omogućili odlazak na ekskurziju, tako ću i ja svom djetetu. Iako je cijena prije otprilike 25 godina bila zanemariva u odnosu na danas. Dogovorili smo se s djetetom da će raditi tijekom ljeta i tako sebi zaraditi za džeparac. Jer nije samo on u pitanju, znate da još ima dodatnih stvari koje se moraju pripremiti i kupiti, a to se odnosi na odjeću i sve ostale dodatke. Moja prijateljica je rekla da je svom djetetu dala 1.000 eura džeparca, što je meni trenutačno van svake pameti, iskrena je.

Cijene maturalnih putovanja iz perspektive učenika

Svoja razmišljanja o cijenama maturalca s nama su podijelili i učenici. Većini njih cijene maturalnih putovanja koje su izabrali u školi ne čine se toliko strašnima. Lara iz Klasične gimnazije u Zagrebu kaže će ih maturalac u Grčkoj stajati oko 1.200 eura, ali za čak deset noćenja.

– Svaki dan je drugi grad pa mijenjamo hotele svaku noć, neke destinacije su na primjer Atena, Kreta, Delfi i slično. Mislim da je za ovu udaljenost, vrijeme, destinaciju i program super cijena. Nosit ću još nekih 40 eura na dan možda, kaže Lara.

Cijena prošlogodišnjeg maturalca Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu iznosila je 1.100 eura, a učenica Anja ističe da je destinacija bila Španjolska, Lloret de mar odnosno Azurna obala.

– Ondje smo bili sedam dana. Cijena je bila okej, možda malo previsoka, ali dobro. Za džeparac sam nosila otprilike 200 do 400 eura, kaže Anja.

U Lloret de Maru pet je noći bila smještena i Paula koja pohađa Zdravstveno učilište Zagreb. Kako kaže, četiri od šest dana proveli su putujući busom do Barcelone.

– U usporedbi s ostalim ponudama s povratnim letom, niska je, no to je realno i dalje poprilično nepristupačno. Nosila sam oko 300 eura džeparca i meni je bilo dovoljno, prisjeća se Anja.

Sudjelovanje u maturalcu postaje privilegija, a ne pravo

‘Poprilično nepristupačno’ je mnogim obiteljima. Iz udruge Mali zmaj žele skrenuti pozornost na stvarne posljedice visokih troškova školskih aktivnosti za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa i na pitanje jednakih šansi za svu djecu.

– Iako se često ističe da je obrazovanje u Hrvatskoj besplatno, stvarnost za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa izgleda posve drukčije. Visoki troškovi školskih aktivnosti, osobito maturalnih putovanja, stvaraju nejednakosti među djecom i dovode do toga da sudjelovanje u važnim školskim iskustvima postaje privilegija, a ne pravo, upozorava Radotić.

Udruga Mali zmaj brine o otprilike 450 djece iz 157 obitelji koje, unatoč tome što roditelji rade, zbog visokih troškova stanovanja i osnovnih životnih potreba nemaju prostora za dodatne izdatke. Za njih, kažu iz udruge, iznos od na primjer 1.050 eura za maturalni izlet znači izbor između osnovnih namirnica i sudjelovanja djeteta u događaju koji bi trebao biti uspomena za cijeli život.

– Djeca ne bi smjela nositi teret financijskih mogućnosti svojih roditelja niti biti isključena iz školskih aktivnosti zbog siromaštva. Ako želimo govoriti o jednakim šansama za svu djecu, potrebno je sustavno tražiti rješenja koja će rasteretiti obitelji – jer maturalno putovanje ne bi smjelo biti trenutak u kojem dijete osjeti da ne pripada, zaključuje Radotić.

Dodajmo da smo upit o porastu troškova na maturalnim putovanjima, od smještaja do ulaznica za različite sadržaje, poslali i u nekoliko putničkih agencija, no do trenutka pisanja ovog članka nismo dobili njihovu stranu priče.