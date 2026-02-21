Nastavnici masovno protiv odluke Vlade: 'Ovo je početak nečega'

Dvanaest sindikata javnih i državnih poslalo je poruku Vladi da nisu zadovoljni odlukom koju je Vlada donijela u dugovoru sa dva sindikata policije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija predstavio je rezultate ankete koju je među svojim članovima provelo 11 sindikata. Naime prema rezultatima čak 98-99 posto ispitanika je protiv odluke Vlade.

Nakon što je Vlada samostalno donijela odluku da će osnovica plaće u javnim službama u 2026. rasti u tri navrata po jedan posto, kao i zaposlenicima državnih službi, 11 sindikata zajedno je predstavilo rezultate ankete kojom su ispitali svoje članove bi li prihvatili ponudu koju je Vlada sklopila s dva reprezentativna sindikata.

Konferenciju za medije vodio je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Naglasio je da konferencija ima posve novu podlogu jer se zajednički predstavlja pet reprezentativnih sindikata javnih službi i sedam nereprezentativnih sindikata državnih službi.

– Vidite po mom predstavljanju da se još upoznajemo, ali ovo je prilika da po prvi put predstavimo neke svoje ideje, a ujedinjuje nas završetak pregovora za dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru, rekao je Turalija.

98 do 99 posto ispitanika bilo je protiv dogovora s Vladom

Upozorio je na to da su reprezentativni članovi sa svega nešto više od 20.000 članova s Vladom sklopili dogovor koji se odnosi na svih 260.000 zaposlenika u javnim i državnim službama, dok je njima dano samo pet sati da izjasne svoje mišljenje. Sindikati su stoga proveli ankete među svojim članovima, a one pokazuju da bi masivan udio članova odbio ovu nagodbu.

Za provođenje ankete bio je i Nacionalni sindikat policije MUP-a RH, međutim do predstavljanja rezultata nisu stigli provesti anketu. Okupljenih 12 sindikata ukupno broji oko 55.000 članova. Izjasnili su se da je ankete ispunilo oko 70 posto njihovih članova, a u obrazovnim sindikatima i oko 85 posto članova.

– Rezultati izjašnjavanja su bili očekivani u skladu s ponudom koja je na kraju prihvaćena. U svim sindikatima 98-99 posto članova reklo je ne ovakvom načinu pregovaranja i postupanju Vlade gdje se socijalni dijalog stavlja posve sa strane i daju ustupci pojedinim sindikatima kojima je to pravno utemeljeno, izvijestio je Turalija.

‘Imamo velik problem s ocjenjivanjem’

Zaključio je da su sindikati ove godine prošli još gore nego prošle i stoga je zaključio da je njihovo zajedničko istupanje poruka budućem ministru rada da neće moći očekivati da će iduće godine s takvim ‘mizernim ponudama’ moći pridobiti potpise svih sindikata javnih službi, a posebno je naglasio obrazovne sindikate.

Okupljenima se zatim obratila Iva Bolanča iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koja je upozorila da Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama ne provodi svoju ulogu niti analizira tržišnu konkurentnost plaća u javnoj službi u odnosu na realan sektor.

– Vidimo iz komentara službenika i zaposlenika da smatraju da njihova mjesta nisu cijenjena, trpaju nam se razno razni poslovi koji nisu isti i trebalo bi ih razlikovati, a neka radna mjesta ne idu u korak s potrebama života. Nadalje imamo i problem s ocjenjivanjem. Velik je problem što smatramo da taj sustav nije u dovoljnoj mjeri pripremljen, suspendiran je u javnim službama. Čini se da službenici i namještenici nisu u dovoljnoj mjeri pripremljeni, nema dovoljno jasnih kriterija, primjećujemo da ljudi smatraju da im je povrijeđeno dostojanstvo kroz taj sustav i da on neće motivirati ljude na rad. Ako samo zbog neke kvote neki izvrsni se spuštaju na nižu ocjenu ne vidimo kako će to motivirati službenike na učinkoviti rad, poručila je Bolanča.

Platformu vide kao priliku za slanje poruke novom ministru

Petar Jeknić iz Sindikata Zajedno naglasio je da su svim sindikatima zajednički javni interesi i da žele doživjeti rješenje o inkluzivnom dodatku za svog života. Ovu platformu vidi kao početak zajedničkog predstavljanja kojim se jedino mogu suprotstaviti poziciji u kojoj su ‘kolateralne žrtve postupanja jednog čovjeka’. Dodaje da su dali niz prijedloga kako unaprijediti rad Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća, ali da su sve ideje bile odbijene.

Domagoj Rebrić iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi jednostavno je rekao da žele Vladi poslati poruku da rezultati ankete potvrđuju da članovi odbijaju nagodbu i da se nada da će ih tako potaknuti na kvalitetniji i bolji socijalni dijalog.

Žele promjenu zakona

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH nije stigao provesti anketu, no stao je uz 11 sindikata koji jesu. Njihov predstavnik Bono Tomašević apelira na zakonodavce da promijene zakon koji je omogućio da dva reprezentativna sindikata, Sindikat policije Hrvatske i Sindikat MUP-a sklope ugovor u ime svih javnih i državnih službenika.

– Apeliram na zakonodavca da smo podnijeli ustavnu tužbu i smatramo da bi zakon trebalo promijeniti jer je prag za ulazak u reprezentativnost dignut na 20 posto sindikalno organiziranih. Ako je jedan član u pet sindikata broji se da je pet puta sindikalno organiziran. Mi želimo istaknuti da sedam sindikata državnih službi broji okvirno 16.800 članova u državnim službama, a najveći reprezentativni sindikat ima 13.300. Mi brojimo više članova, međutim prema sadašnjem zakonu on može potpisati kolektivni ugovor što i čini protekle četiri godine. Kolektivni ugovor potpisao je samo jedan čovjek što je nedopustivo i zato smo se priključili ovoj platformi. Još bih istaknuo da su poslodavci uvijek težili da radna prava ugovore ako mogu sami, ako ne mogu da to ugovore s jednim čovjekom. U državi je to već četiri godine omogućeno kroz ovakav nakaradan zakon, a već se u dva navrata pokazalo da se isto primijenilo i na zaposlenike u javnim službama, izjavio je Tomašević.

‘Tišti nas to što nam ova dva sindikata uzimaju moć’

Završnu riječ preuzeo je Turalija koji je naglasio da su po prvi put u ovom sastavu i da je suradnja sindikata dobrodošla u bilo kojem obliku. Još ne znaju koji su im idući koraci i koliko će bliska biti njihova suradnja, ali naglašava da imaju zajedničke interese.

– Već sam poručio budućem ministru da se praksa mora mijenjati. Zbog toga su ovdje i predstavnici nereprezentativnih sindikata. Tišti nas to što nam ova dva sindikata uzimaju moć, a ovo što je sad napravila Vlada je i gore. Vlada je ove godine presjekla pregovore jer je imala potporu dva sindikata. Ovo je početak nečega, nećemo ništa obećavati, ali ovo je početak, inicijacija, dobro je da sindikati surađuju, pogotovo srodnih službi. U ova dva školska sindikata je preko 20.000 ljudi odbilo ovakvu ponudu Vlade. Inicijativa je pokazala da je jako puno ljudi nezadovoljno načinom na koji su prekinuti pregovori. Ovakva ponuda ne pokriva rast troškova života, inflaciju. Vlada je naglasila da joj nije stalo do radnika i javnih servisa, zaključno je poručio Turalija.

Ne očekuje da će ga novi ministar rada Alen Ružić pozvati na razgovor, ali vjeruje da će promijeniti smjer i da će u buduće socijalni dijalog stvarno biti dijalog. Novinari su Turaliju pitali zašto Sindikat učitelja nije ondje s njima, na što je Turalija rekao da su se odlučili osloniti na odluke njihovih tijela te da mu je žao što šest sindikata nije sudjelovalo u provođenju anketa.

Još su nesigurno oko prosvjeda koji organizira Sindikat hrvatskih učitelja

Sindikat hrvatskih učitelja je u pripravi velikog prosvjeda, Međutim Turalija još nije siguran hoće li on biti u sinergiji s njihovim zahtjevima. Kaže da će ostaviti još malo vremena prije nego kaže hoće li se pridružiti prosvjedu, a da je važno hoće li uopće dobiti poziv.

– Dopustite da vidimo još malo s obzirom na taj prosvjed kako će se ponašati kolege iz središnjica, ja sam malo pesimist, pa čim je najavljeno u subotu. Kad smo imali veliki prosvjed trebalo je biti 50.000 ljudi, a nije bilo. Volio bih čuti od kolega iz središnjica neku afirmaciju. Koliko puta je ova platforma pozivala na suradnju. Ja sam u tijeku pregovora mislio da se nešto promijenilo. Imali smo zajedničku konferenciju za medije, ali ne možemo stalno forsirati nekog tko ne želi s nama. Sad čekamo da oni pozovu nas, ne mogu više u ime sindikata ih vuči, odgovorio je Turalija.