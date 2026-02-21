Braća Sinković nisu išla u istu srednju: Jedan je volio techno i dolazio kući u tri, drugi strepio od ispravaka

Naša ‘zlatna braća’ te višestruki olimpijski, svjetski i europski prvaci u veslanju, braća Sinković, nisu složni samo u čamcu, već i u svakodnevnom životu, i to još od srednjoškolskih dana. Ipak, nisu pohađali istu srednju školu. Osim toga, za naš serijal ‘Povratak u srednju’ priznaju da jedan nije preferirao izlaske, kao ni tada popularne techno partyje, dok je drugi ponekad kući znao doći u dva-tri ujutro upravo s tih partyja. Ono u čemu su bili najsložniji bilo je, baš kao i danas, revno treniranje.

Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvaci u veslanju, braća Sinković, za naš serijal ‘Povratak u srednju’ s nama su se prisjetili svojih srednjoškolskih dana. Iako oduvijek složni, nisu upisali istu srednju školu. Martin je pohađao ugostiteljsku školu, a godinu dana stariji Valent Sportsku gimnaziju koja je tada bila u sklopu DIF-a. Ipak, obojici su dani prolazili u sportu.

‘Bio sam možda još uvijek i pomalo djetinjast’

Sva Martinova energija, priča nam, bila je usmjerena na postizanje sportskih rezultata, pa su mu u življem sjećanju ostali treninzi i putovanja na natjecanja. Sjeća se samo pozitivne i prijateljske energije u školi. Valent školu također pamti po lijepom – imao je dobro društvo i dobro su se slagali. Kao sportaši, dijelili su slične interese, izazove i iskustva pa im nije nedostajalo tema za razgovor.

– Bio sam vrlo dobar učenik, u najboljem slučaju. Nisam učio redovito, bio sam ono što se kaže – kampanjac, učio sam kad je trebalo, pred ispit i na kraju godine kad je trebalo ‘stisnuti’. Najviše sam volio matematiku, a nisam volio predmete koji su tražili učenje napamet. Najslabije mi je išao Hrvatski, pa se nažalost ne mogu pohvaliti ni da imam svoje najdraže lektirno djelo, iskren je Valent.

Martin pak pamti da mu je prvi razred bio pravi izazov. Ne smatra to čudnim, ipak se u tom razdoblju moraš naviknuti na novu školu i nova pravila.

– Bio sam možda još uvijek i pomalo djetinjast. Tek u drugom razredu sam se ozbiljnije primio učenja i tada sam zaista pokazao dobre rezultate. U drugom i trećem razredu dobivao sam uglavnom četvorke i petice i priznajem da sam zbog toga bio ponosan i sretan. Naravno, najdraži predmet mi je uvijek bio Tjelesni, a volio sam i Povijest i Zemljopis. Matematika mi nikad nije išla od ruke i uvijek mi je bila izazov, kao i lektira, objašnjava Martin.

Međusobno su se natjecali

Nisu složni samo u čamcu, već i u svakodnevnom životu, i to još od srednjoškolskih dana. Martin ističe da su se tada, baš kao i danas, dobro slagali. Ipak, danas provode puno više vremena zajedno jer treniraju zajedno. Tada su, kaže, obojica još uvijek živjeli s roditeljima, ali kako su išli u različite škole, nisu se toliko viđali tijekom dana. Valent dodaje da je svatko imao svoju ekipu – i u školi i na treningu.

– Nismo isto godište pa je svatko bio više vezan uz svoju generaciju. Tada smo se manje družili i manje vremena provodili zajedno nego kasnije kad smo počeli zajedno trenirati, slaže se Valent s bratom.

S obzirom na to da su fokus, vrijeme i energija obojici bili usmjereni na trening, nisu imali puno slobodnog vremena za hobije. Martin ističe da je svaki dan bio ispunjen planiranim treninzima, pripremama i natjecanjima, a u takvim je uvjetima prilično teško, uz školske obveze, razvijati i neki hobi. Valent dodaje da su, kad bi i imali nešto slobodnog vremena, ono provodili u sportskim aktivnostima.

– Bavili smo se i drugim sportovima, slično kao i danas, kako bismo održavali kondiciju, ali i zabavljali se. Sjećam se da smo stolni tenis igrali prije škole, nakon škole, prije treninga i poslije treninga. Često smo se i međusobno natjecali što je stvaralo zabavnu, ali i natjecateljsku atmosferu. Ponekad bi to prerastalo u male izazove i igre, koje su bile jednako važne kao i formalni treninzi – učile su nas disciplini, taktici i timskom duhu, ali i pružale pravo zadovoljstvo i odmor od školskih obaveza, prisjeća se Valent.

‘Na mjestima na koja sam volio izaći cajke se nisu ni puštale’

Tijekom srednje Valent je rijetko i izlazio van. Onih rijetkih dana kada bi se to i dogodilo, omiljena mjesta bili su Saloon, Lake City i, kad se otvorila, Piranha. Ipak, bilo je to više druženje s ekipom nego sam čin izlaska – prilika da se opuste, malo zabave i napune energijom za sljedeći dan ili trening. Slušao je domaću i stranu glazbu. Kasnije se popularizirao i techno, ali nije mu se svidio pa na techno partyje nije išao. Narodnu glazbu, dodaje, nikad nije slušao, a na mjestima na koja je volio izaći cajke se nisu ni puštale. Martin je van izlazio nešto češće od brata.

– Većina večeri bila je ispunjena druženjem, smijehom i glazbom, a kući bih obično bio do dva-tri ujutro. Voljeli smo provoditi vrijeme u Saloonu, Papayi, Bestu, Aquariusu i Piranhi, mjestima koja su tada bila popularna među srednjoškolcima i mladima u Zagrebu. Izlasci su bili opušteni, spontani, često s puno prijatelja i dobre energije. Slušao sam sve i svašta, ali najviše stranu glazbu. Bilo je to vrijeme elektronske glazbe i techno partyja na koje sam volio ići. Volio sam i domaću glazbu, ali najčešće je to ipak bila elektronika, kaže Martin.

U tim ga je godinama, prisjeća se, mučilo ‘sve pomalo, kako to već ide u tim godinama’.

– I škola i ljubav i međuljudski odnosi u kojima se još ne znaš snalaziti, a više nisi malo dijete… U tim godinama sve izgleda veliko i važno, ali nekako se sve riješi kroz par dana. Ono što mislim da je jako važno je da nije bilo obiteljskih problema, tu smo imali mir, naglašava Martin.

Valent priznaje da ga je najviše mučio kraj školske godine, kad je trebalo ispravljati ocjene. To mu je, priznaje, definitivno bio najveći stres. Osim toga, nije imao nekih većih problema – bilo mu je dobro i u školi i na treningu. Unatoč velikoj posvećenosti tim treninzima, tijekom srednje nije razmišljao o velikim sportskim rezultatima niti ga je to brinulo.

– Htio sam biti što bolji i vjerovao sam da mogu biti dobar, ali nisam razmišljao o tome gdje će me to odvesti. Nisam sanjao o olimpijskom zlatu ili medalji, jednostavno sam išao korak po korak, kaže Valent.

Braća Sinković nisu ni sanjala o ovako velikim rezultatima

O svim tim medaljama tada nije mislio ni Martin. Trenirao je više iz gušta i zbog dobre ekipe.

– Nisam ni sanjao o ovako velikim rezultatima. Tek kasnije su došle ozbiljnije ambicije. Istina, i Valent i ja smo uvijek bili među boljima i odskakali, ali tada nisam razmišljao da ću biti na ovoj razini. Samo sam uživao u svakom treningu i to mi je bilo dovoljno, slaže se Martin.

Iako mu je školsko doba bilo važno i donijelo lijepe uspomene – prijatelje, druženja, prva iskustva, za srednjom nije nešto posebno nostalgičan. Ljudi, pojašnjava, često kažu da je to najljepše životno razdoblje, ‘ali život je lijep u svakoj fazi ako si tako namjestiš i ne treba biti nostalgičan, nego gledati naprijed’. S druge strane, brat Valent osjeća određenu nostalgičnost.

– Pamtim dobra druženja, svakodnevne susrete u školi i izlaske s prijateljima, tu neku posebnu bezbrižnost. Kako je život kasnije krenuo dalje, uz sport i brojne obveze, rjeđe se viđamo s prijateljima iz srednje škole, što mi je žao. Mislim da bismo se definitivno trebali češće viđati, srednjoškolska su prijateljstva jako vrijedna, zaključuje Valent.

Više iz našeg serijala ‘Povratak u srednju’ čitajte na poveznicama:

Toni Milun u srednjoj je iz matematike imao – trojku! ‘Ukupni prosjek mi je uvijek bio između 3,5 i 4,0’

Biljana Borzan: ‘Zbog ljubljenja s dečkom na školskom hodniku završila sam na razgovoru’

Poznati televizijski voditelj u srednjoj je više puta dobio ukor: ‘Zašarali smo školu sprejevima’

Stela Rade je trebala biti medicinska sestra: U srednjoj su je zbog ambicije prema glazbe ismijavali

Zoran Vakula otkrio kakav je bio u srednjoj: ‘Vraćao bih se kući u sitne sate pa u nedjelju bio na misi’

Lovac Krešo priznaje kakav je bio u srednjoj: ‘Dobio sam 5 iz lektire, a dan-danas nisam pročitao knjigu’

Tatjana Jurić mijenjala je srednju, a jednom je išla i na popravni: ‘Poštivala sam autoritete, ali…’

Ekipa lovkinje Morane Zibar u srednjoj izazvala skandal: ‘Profesorica nije dopustila da se to objavi’

Kasandra Fučijaš priznaje kakva je bila u srednjoj: ‘Znam da nije nimalo pohvalno, ali tako je bilo’