Ipak povećane naknade za civilni rok: Mladići će osam sati dnevno kositi travu, čistiti kanale

Vlada je usvojila uredbe i sad je i službeno poznato kako će izgledati civilni vojni rok. Najveća promjena je da su naknade ipak povećane, no civilni ročnici svejedno će primati znatno manje novca nego mladići koji se odluče za vojarne. U civilnoj zaštiti pripremat će se za intervencije u slučaju poplava ili potresa, a u lokalnim jedinicama radit će osam sati dnevno fizičke poslove poput košenja i sadnje drveća.

Vlada je u utorak usvojila uredbe kojima se određuje kako će funkcionirati civilni vojni rok. Ročnici koji ne žele u vojarnu imaju dvije opcije, obuku u civilnoj zaštiti ili u jedinici lokalne i regionalne samouprave.

U civilnoj zaštiti provest će tri mjeseca, tijekom kojih će primati novčanu naknadu od 340 eura mjesečno. Bit će raspoređeni u Područne službe za osposobljavanje Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom, Bizovcu i Divuljama. Ondje će se pripremati za akcije u slučaju izvanrednih situacija poput potresa ili poplava.

– U Ministarstvu će se civilni ročnici osposobljavati kako bi stekli potrebne vještine za jačanje otpornosti društva na sve vrste prijetnji tako da mogu uspješno obavljati propisane mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednih situacija, velikih nesreća i katastrofa, izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prilikom usvajanja uredbi.

Radit će osam sati dnevno

Obuka u jedinicama lokalne i regionalne samouprave trajat će četiri mjeseca, a ročnici će primati naknadu od 170 eura mjesečno. Radit će pet dana u tjednu po osam sati. Bit će to fizički rad poput košnje trave, uređenja parkova, čišćenja kanala, uklanjanja raslinja, grmlja i ilegalnih odlagališta otpada. Poslove mogu obavljati i u koncesionaru te u Crvenom križu.

Civilni ročnici dobit će iskaznicu civilne službe, a bit će im dodijeljena osoba koja će pratiti njihov rad. Svaki dan koji neopravdano izostanu iz službe morat će nadoknaditi. Ove godine obuku u civilnoj zaštiti proći će najviše 800 ročnika, a u lokalnim jedinicama najviše njih 5.000.

Ministarstvo i lokalne jedinice morat će donositi godišnji plan obavljanja civilne službe do 15. prosinca za sljedeću godinu. Njime se utvrđuje gdje će se obavljati poslovi civilne službe, vrsta poslova te broj obveznika civilne službe koji godišnje mogu biti primljeni.

Naknada povećana nakon javne rasprave

U prijedlogu Uredbe o načinu obavljanja civilne službe u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu mjesečna novčana naknada za obuku u civilnoj zaštiti bila je 250 eura, a u lokalnim jedinicama 100 eura. Nakon komentara Hrvatske obrtničke komore i Pučke pravobraniteljice, iznosi naknada povećani su na 340 i 170 eura.

Kako bi ročnici bili raspodijeljeni na civilnu obuku moraju podnijeti priziv savjesti, a što je za to potrebno objasnili smo u kratkom videu. Prvi ročnici u vojarne će stići u ožujku, a MORH je otkrio kako će ondje izgledati njihov prvi dan obuke i nastava.

Mladiće u vojarni očekuje buđenje u šest sati, pozdrav zastavi, tjelovježba i niz praktičnih vježbi, od pucanja do prve pomoći, pa čak i vježbe iskrcavanja iz helikoptera. Obuka će trajati dva mjeseca tijekom kojih će primati naknadu u iznosu od 1.100 eura mjesečno.