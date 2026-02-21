Djeca više ne znaju provesti slobodno vrijeme bez mobitela: Jedna županija ima rješenje

Budite iskreni – kako najčešće provodite slobodno vrijeme? Skrolajući po mobitelu. To rade i djeca i odrasli, a upravo tako najlakše dolazi do rizika internetskog prostora i novih tehnologija. Virovitičko-podravska županija provela je istraživanje na skoro 1.300 učenika o ponašanjima vezana uz video igre i društvene mreže. Zahvaljujući tim podacima, osmisli su vodič o tome kako provesti slobodno vrijeme, a da ne koriste mobitel. U vodiču se nalazi popis svih aktivnosti u kojima mogu sudjelovati, a posebice je to važno za djecu koja ne žive u gradovima, već u manjim mjestima.

Iako mobitel, internet i tehnologija pruža puno mogućnosti, u jednakoj mjeri sa sobom donosi i mnoge rizike, a osobito za djecu i mlade. Previše vremena ispred ekrana dovelo je do toga da slobodno vrijeme ne mogu provesti bez mobitela – bilo da skrolaju po društvenim mrežama ili da se dopisuju s prijateljima.

Kako bi tome doskočili, iz Virovitičko-podravske županije proveli su istraživanje i na temelju rezultata napravili vodič za slobodno vrijeme. U vodiču se nalaze sve aktivnosti koju djeca i mladi, ali i odrasli, mogu raditi u slobodno vrijeme. Posebice je to važno za one u manjim mjestima koji nemaju toliko aktivnosti kao oni u gradu.

– Istraživanje je u formi ankete o ovisnostima s 34 pitanja provedeno 2025. godine u svim školama u Virovitičko-podravskoj županiji, a obuhvatilo je gotovo 1.300 učenika oba spola u šestom razredu osnovnih škola i drugom razredu srednjih škola. Nakon statističke obrade podataka koju je proveo Josip Burušić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, dobili smo jasnije podatke o navikama mladih u našoj županiji, rekao nam je profesor psihologije Siniša Brlas.

Više od 20 posto ispitanih učenika u igranju igrica provodi više od tri sata dnevno

Na pitanje koliko vremena provode dnevno igrajući video igre, skupni podaci za osnovne i srednje škole pokazuju da gotovo 80 posto učenica i učenika igra video igre, u različitom trajanju tijekom dana.

– To pokazuje kako je ovo uobičajeno ponašanje mladih jer ga prakticira velika većina mladih. Igre same po sebi služe zabavi i to nije sporno, ali ono što može predstavljati rizik jesu neprimjereni sadržaji tih igara te previše vremena koje mladi provode u igranju igara. Ovo istraživanje pokazuje da više od 20 posto ispitanih učenika u tim aktivnostima provodi više od tri sata dnevno, a to je potencijalni rizik da im neće ostati dovoljno vremena za ostale obaveze ili potrebe, navodi Brlas.

Umjesto ispred ekrana, djeca i mladi mogu na folklor, ribolov, u vatrogasce…

Društvene mreže koristi njih više od 96 posto, a gotovo polovina njih na mrežama provodi dnevno više od tri sata.

– Osim rizika za mentalno zdravlje mladih, velika količina vremena na društvenim mrežama i u igranju video igara ostavlja otvorenim pitanja o tome koliko mladima ostaje vremena za preostale dnevne aktivnosti koje su važne za njihov psihofizički i psihosocijalni rast i razvoj (za njihove obaveze te biološke i stečene potrebe). Stoga se u Virovitičko-podravskoj županiji već gotovo dva desetljeća provodi program pomoći mladima u organizaciji slobodnog vremena pod nazivom ‘Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji’, objasnio nam je Brlas.

Županija svake godine izrađuje vodič za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih koji se ažurira na godišnjoj razini, a krajem 2025. godine objavljeno je 17. izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča. U izradi vodiča sudjeluju i sami učenici koji daju svoje prijedloge za koja misle da će se svidjeti njihovim vršnjacima.

U vodiču se tako mogu pronaći aktivnosti koje nudi svaka općina u toj županiji. Najčešće su to folklorna društva, sudjelovanje u vatrogasnim natjecanjima, ribolov u ribičkim društvima, ali i mnoge sportske aktivnosti koje najčešće provode škole. Cijeli vodič ima 360 stranica, a koje se sve aktivnosti nude i možda takva postoji i u vašem mjestu, pogledajte na ovoj poveznici.