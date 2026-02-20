Državni inspektorat zabranio 'prah koji osjetiš kroz nos': 'Potvrđeno je da nije siguran'

Državni inspektorat zabranio je prak SNIFFIT, zamjenu za energetsko piće koje ‘osjetiš kroz nos’. Hrvatski javod za javno zdravstvo analizom je ustvrdio da nije siguran za potrošače, a ravnatelj zavoda je naglasio da su svi proizvodi koji podsjećaju na konzumaciju droga zakonom zabranjeni. Energetski prah tako će se morati povući s hrvatskih polica i onih fizičkih i digitalnih.

Nedavno se u Hrvatskoj na tržištu pojavio SNIFFIT prah, međutim Državni inspektorat brzo ga je zabranio. Riječ je doslovno o prahu koji se ušmrkava kroz nos, a reklamiralo se da je sličnog sastava i učinka kao energetska pića. Proizvod je bio dostupan u nekim trgovinama i putem interneta, a nisu ga mogli kupiti maloljetnici.

– Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je nalaz i mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o ispravnosti dostavljenog uzorka proizvoda SNIFFIT – aromatični prah za energiju. Analizom je potvrđeno da proizvod nije siguran za potrošače. Državni inspektorat na temelju članka 10. Zakona o provedbi Uredbe 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda donio je Rješenje o zabrani stavljanja proizvoda SNIFFIT na tržište, a koje je odmah stupilo na snagu. Mjere kontrole izvršenja Rješenja su u tijeku, izvijestili su iz Državnog inspektorata.

Do prije par dana nitko nam nije znao odgovoriti o prahu

Naime zbog sličnosti unosa praha nekim vrstama droge za mišljenje smo se obratili HZJZ-u, Nastavnog zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ministarstvu zdravstva te Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

– Navedeni proizvod nije lijek niti medicinski proizvod, a ne radi se niti o novoj psihoaktivnoj tvari. Također, na proizvod koji se primjenjuje nazalno nisu primjenjivi propisi o hrani niti se takav proizvod može smatrati prehrambenim proizvodom, uključujući i dodatke prehrani, bez obzira na to što sadrži sastojke koji su uobičajeni u hrani. Radi se o inovativnoj vrsti proizvoda za koju nisu ni u nacionalnim ni u europskim propisima propisani posebni zahtjevi te se stoga na ovu vrstu proizvoda primjenjuju odredbe propisa o općoj sigurnosti proizvoda. Hrvatska sudjeluje u EU-sustavu brzog uzbunjivanja, mehanizmu kojim se detektiraju proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Ako se proizvod smatra opasnim, Državni inspektorat ga prijavljuje u spomenuti sustav, koji omogućuje brzu razmjenu informacija između država članica EU i Europske komisije, što znači da svaki opasan proizvod može biti uklonjen s europskog i hrvatskog tržišta, odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Izdvojeni članak Škole u Hrvatskoj učenike nenajavljeno testiraju na droge: Rezultati stižu roditeljima na vrata

Zabranjen je navodno jer podsjeća na konzumaciju droga

HZJZ i NZJZ Andrija Štampar napisali su nam da nemaju informacije o proizvodu, iako je DIRH kasnije izvijestio da su primili mišljenje HZJZ-a. Iz HALMED-a su odgovorili da nije riječ o lijeku niti medicinskom proizvodu te da proizvod stoga nije u njihovoj nadležnosti.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je da je pokrenuta procedura za zabranu, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je da je prah zabranjen jer se primjenjuje na neprimjeren način, jer kako navodi, sve što podsjeća i potiče na konzumaciju droga, prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga treba biti zabranjeno.

Izdvojeni članak Istraživanje pokazalo što je najčešća pratnja djece do škole: Dovodi do ozbiljnih problema

‘Može dovesti do ozbiljnih problema u uništavanju sluznice’

Za zabranu proizvoda je i voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ Sanja Musić Milanović, koja je na predstavljanju istraživanja o izloženosti djece oglašavanju i marketinškom komuniciranju hrane i bezalkoholnih pića na putu prema i iz osnovne škole kratko komentirala i ovaj proizvod.

– Ja ću samo reći da taj pripravak može dovesti do iznimno, iznimno ozbiljnih problema u uništavanju sluznice. Ali iznimno, iznimno ozbiljnih problema u uništavanju sluznice, koje onda posljedično vode problemima sa sinusima i tako dalje, izjavila je.