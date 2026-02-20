Ružan prizor u školi, netko je pošarao spomen-ploču žrtvama fašizma: 'U lošem duhu podjela je uništena'

U jeku podjela u društvu nastradala je još jedna spomen-ploča. Naime nepoznata osoba crvenom je prešarala ploču na pročelju Klesarske škole u Pučišćima na Braču koja stoji u spomen na mještane koji su stradali pod fašističkom okupacijom. Škola je zgrožena činom i najavljuju da će ploču obnavljati koliko god puta bude trebalo.

U Pučišćima na otoku Braču netko je danas crvenom bojom prešarao spomen-ploču na pročelju Klesarske škole. Riječ je o ploči koja obilježava živote mještana koje su ubili fašisti za vrijeme Drugog svjetskog rada.

– Nažalost, ne možemo na našoj stranici uvijek objavljivati samo dobre vijesti. Jutros nas je, na naše veliko zaprepaštenje, dočekao ovaj ružni prizor. Još uvijek nepoznati počinitelj oskvrnuo je crvenom bojom spomen-ploču ugrađenu u zgradu Klesarske škole. Spomen je ploča to Pučišćanima, našim sumještanima – nonotima, očevima, prijateljima, ubijenim civilima od ruke fašista u Drugom svjetskom ratu. Jutros je ona, u lošem duhu podjela koje trenutačno vladaju u našoj zemlji, uništena, objavljeno je na Facebook stranici škole.

Klesarska škola oštro je osudila ovaj čin i sve koji ga opravdavaju te su najavili da će spomen-ploču obnoviti koliko god puta bude potrebno.

Cijeli otok Brač je tijekom Drugog svjetskog rata bio pod talijanskom, a kasnije i njemačkom okupacijom. Zabilježeno je da je na otoku tijekom okupacije poginulo oko 781 osoba, od čega je 275 osoba stradalo od fašističkog terora. Otok je oslobođen 18. rujna 1944. godine u bitki na Sumartinu.

Inače Klesarska škola Pučišća jedina je takva strukovna škola u Hrvatskoj, a učenici imaju priliku vježbati zanat na nadaleko poznatom i cijenjenom Bračkom kamenu. Naši novinari ranije su zavirili u prostorije škole, a cijelu reportažu možete pročitati na poveznici.