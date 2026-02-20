Istraživanje pokazalo što je najčešća pratnja djece do škole: Dovodi do ozbiljnih problema

Više od trećine svih oglasa na koje djeca naiđu na putu od kuće do škole oglasi su za hranu i bezalkoholna pića. Uz to, najčešća pratnja djece do škole jest upravo bezalkoholno piće. Ti podaci su, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), alarmantni jer djeca ne propitkuju oglas, već mu vjeruju, prvenstveno zbog toga što još uvijek nemaju razvijeno kritičko promišljanje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i UNICEF predstavili su istraživanje o izloženosti djece oglašavanju i marketinškom komuniciranju hrane i bezalkoholnih pića na putu prema i iz osnovne škole. Ono je pokazalo da se u više od trećine tih oglasa reklamiraju hrana i bezalkoholna pića.

Odgovornost nije samo na roditeljima

Reklame se odnose se na bezalkoholna pića, slatkiše, slane grickalice i pekarske proizvode. Taj podatak itekako se slaže s podatkom da svako treće dijete osnovnoškolske dobi u Hrvatskoj živi s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Da odgovornost nije samo na roditeljima, već i na drugim čimbenicima iz okoline, istaknula je na predstavljanju rezultata Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja.

– Debljina je samo normalan odgovor normalnog pojedinca na jedno abnormalno obesogeno okruženje kojem je taj pojedinac izložen. Teško je to i za nas odrasle izdržati. A takvo jedno poticajno obesogeno okruženje je za djecu iznimno veliki izazov. Obesogeno okruženje napada našu djecu sa svih strana. Znamo da se djeca silno vole identificirati sa svojim idolima, ikonama, junacima koje vide, između ostalog, i na panoima za oglašavanje. A na putu od škole do kuće, kao što imamo otprilike svako treće dijete s viškom kilograma, imamo svaku treću reklamu koja je posvećena bezalkoholnim napicima ili slatkišima, objasnila je Musić Milanović.

Da odgovornost nije samo na roditeljima, već i na ostatku društva, složila se pedijatrica Marija Čatipović.

– Morat ćemo se boriti na sve dopuštene načine protiv tolikog reklamiranja i načina reklamiranja, da ne bude tog šarenila toliko. Jer poznato je da djeca sve upijaju kao spužvice, a nama roditeljima jako je teško reći ne. Dakle tu će trebati puno posla, upozorila je Ćatipović.

Istraživanje je pokazalo još zabrinjavajućih podataka. Naime, gotovo svaki treći oglas (29,1 posto) za hranu i bezalkoholna pića u blizini škola oglašava proizvode s visokim udjelima masti, zasićenih masti, šećera i/ili soli. Približno jedna četvrtina oglasa sadržava mliječne proizvode, voće, povrće i mahunarke, koji imaju povoljniji nutritivni profil i važni su za zdravlje djece. Više od polovice (52,4 posto) oglasa za hranu i bezalkoholna pića u blizini škola nije usklađeno s kriterijima za oglašavanje hrane i bezalkoholnih pića Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno vrijednostima koje pomažu u procjeni nutritivnog sastava proizvoda i donošenju odluke o primjerenosti oglašavanja djeci.

Djeca se ponašaju u skladu s onim što vide na oglasu

Da okruženje koje promiče nezdrave prehrambene navike u djece direktno ugrožava dobrobit djece upozorila je i Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

– Djeca imaju pravo odrastati u okruženju koje podržava njihovo zdravlje, a jedna od ključnih strategija za stvaranje takvog okruženja jest uređenje marketinga hrane i pića, s posebnim fokusom na zaštitu djece. Zdravlje djece mora biti u središtu donošenja odluka, uz prepoznavanje dugoročnih zdravstvenih i ekonomskih koristi takvog pristupa, istaknula je Brumana.

A do tada, alarmantni statistički podaci mogli bi se još pogoršati, jer su prehrambene navike djece u Hrvatskoj izrazito nepovoljne. Naime, 52 posto djece samostalno kupuje grickalice. Nadalje, 43 posto djece redovito jede slatke grickalice, 26 posto redovito pije zaslađena bezalkoholna pića, a 29 posto redovito jede pekarske proizvode.

Provoditelji istraživanja za kraj su istaknuli četiri najvažnije poruke. Prvo je da djeca ne propitkuju oglas, već mu vjeruju, prvenstveno zbog toga što još uvijek nemaju razvijeno kritičko promišljanje. Marketinški stručnjak Kamilo Antolović upozorio je da je situacija još nešto gora, jer ne samo da djeca vjeruju oglasu, već se i ponašaju prema sadržaju koji vide u oglasu. Drugo, put do škole je, pokazuju podaci, put kroz hranu i alkoholna pića. Treće, najčešće pratnja djece do škole je bezalkoholno piće. I četvrto, bezalkoholno piće je puno okusa, ali donosi malo sitosti.