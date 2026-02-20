Uzbuna u školi: Kod učenika pronašli sumnjiv predmet, odmah pozvali policiju

Roditeljima učenika Gospodarske škole Buje stigao je dopis ravnatelja kako je kod jednog od učenika pronađen opasan predmet. Naime, među učenicima i roditeljima proširila se informacija da je riječ o pištolju. Međutim, ravnatelj kaže da nije riječ o oružju, već ‘igračkici’, a da su slučaj prijavili i policiji.

Prijavu policiji i suspenziju s nastave zaradio je jedan učenik Gospodarske škole Buje, nakon što je u školu donio predmet nalik pištolju, prenosi Istarski.hr. Ravnatelj Saša Stiković za taj je medij rekao kako se ne radi niti o vatrenom niti hladnom oružju.

– To je neka igračkica bila za koju nismo bili sigurni što je pa smo prijavili policiji. Ne možemo to točno komentirati, ne razumijemo se u to, policija će to utvrditi, rekao je Stiković za istarski.hr dodavši da je pred školu došla policija i odradila posao, a roditelj je došao po učenika.

Sve je prijavljeno i stručnim službama. ‘Opasan predmet’ učeniku je pronađen u torbi, a ravnatelj pretpostavlja da se prije škole hvalio time što nosi u torbi pa su mu pregledali ruksak.

– Učenik će biti suspendiran na tjedan dana iz škole dok istraga traje da vidimo što i kako. Vjerojatno će dobiti i više od ukora. Vidjet ćemo na Nastavničkom vijeću. Postoje tri odgojne mjere: opomena pred isključenje, ukor Razrednog vijeća i opomena. Neka od tih mjera će mu biti izrečena, minimalna neće, ali dobit će najjaču mjeru koja proizlazi iz Pravilnika o izricanju pedagoških mjera, najavio je ravnatelj, prenosi istarski.hr.

Policija je za isti mediji potvrdila da su 18. veljače zaprimili prijavu da je ‘u jednu srednju školu u Istri učenik doista donio pištolj, i to zračni.’ Navode sada provjeravaju i više od toga zbog zaštite maloljetnika nisu naveli. Istarski.hr objavio je i dopis koji je ravnatelj poslao roditeljima nakon ‘problematične situacije’ koja je ‘izazvala veliku zabrinutost za sigurnost učenika’ ove škole. Naveo je da je učenik u školu unio ‘opasan predmet’ i da je škola postupila prema protokolu, ali se i ‘ograđuje od problematičnih izjava i informacija koje su se proširile među učenicima i koje dovode u pitanje sigurnost učenika u školi.’

– Takve informacije nismo potvrdili kao ni opravdanu sumnju da je sigurnost učenika u školi danas ili sutra ugrožena. O svemu, pa i o tim neprovjerenim informacijama, obavijestili smo nadležne institucije koje prate cijeli slučaj, stoji, među ostalim, u dopisu Gospodarske škole Buje roditeljima koji je prenio portal istarski.hr.