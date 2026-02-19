VIDEO Učenici u Zagrebu imaju svoj vinograd, naučili su nas kako se obrađuje: 'Vinova loza je kao ljubavnica'

Usred Zagreba smo bili u blatu do koljena, obrezivali vinovu lozu, pekli kobasice i degustirali vino koje su napravili – učenici. Od grozda do butelje, učenici Agronomske škole praksu odrađuju u svom dvorištu. Posjetili smo ih u vrijeme obrezivanja loze, a učenici su nas naučili kako se to radi te kako izgleda proces proizvodnje vina u njihovom praktikumu.

– Vinova loza je kao ljubavnica. Što joj više ljubavi dajemo, to će imati bujniji rod, izjavio je Filip, učenik Agronomske škole u Zagrebu dok nam je pokazivao kako se obrazuje vinova loza.

Usred same gradske vreve učenici u školskom dvorištu imaju vinograd, ali i povrtnjak, voćnjak, čak i jezerce s ribicama. Nakon prvih pet minuta provedenih ondje, nismo uopće imali osjećaj da smo u Zagrebu, već negdje daleko na nekom seoskom imanju. Agronomsku školu smo posjetili u vrijeme obrezivanja vinove loze, a učenici su nas naučili kako se to radi.

– Prvo ćemo pogledati koliko su nam dugačke grane. Želimo jednu granu koja je dugačka i visoka, ali da je nekako debela 6 do 12 milimetara. Ove tu sa strane grane su nam previše prema širini idu, dok ove tu 2 srednje nam idu direktno prema gore. S obzirom na to da nam i ova ide malo prema vani, onda ćemo odabrati ovu u sredini. Režemo skroz uz deblo, objasnio nam je učenik Filip.

Nakon obrezivanja učenici su nas počastili pečenim kobasicama na štapu od loze

Imali smo čast koristiti škare kuma vinograda, ministra poljoprivrede Davida Vlajčića koji je posjetio školu za Vincekovo. Nakon što smo obrezali lozu, učenica Magdalena nam je objasnila zašto se odrezani dijelovi loze moraju iznijeti iz vinograda. No, ono što su učenici s time poslije radili nas je i više nego ugodno iznenadilo.

– Lozu treba pokupiti i iznijeti iz vinograda. Znamo da loza može sadržavati različite bolesti i štetnike koji se mogu prenijeti na ostatak vinograda i uzrokovati bolesti. Tu lozu u današnjem slučaju ćemo zapravo iskoristiti za pečenje špeka i kobasice da se počastimo, rekla nam je učenica Magdalena.

Od polja do stola, odnosno od vinograda do čaše

I tako smo odabrali svoju lozu, učenici su nam pokazali kako se od nje napravi štap na koji smo stavili kobasicu i ispekli ju na otvorenoj vatri. Nakon što smo napravili pauzu od obrezivanja vinograda, učenici su nam pokazali svoj praktikum i naučili nas kako izgleda proces izrade vina.

– Ovdje u praktikumu radimo preradu grožđa. Tu smo obavili runjenje i muljenje. Nakon toga masulj ide na maceraciju 24 sata u komori. Drugi dan preperemo grožđe i ako se mošt istaložio, dodajemo selekcionirane kvasce. Tri puta smo hranili kvasce kako bi zapravo osigurali kontroliraniju fermentaciju, objasnio nam je učenik Ivan.

A što se sve radi kod same pripreme vina, ostavilo nas je bez teksta jer zvuči puno kompliciranije nego što smo mislili. Tako da je najbolje da prepustimo učenicima, budućim vinogradarima i vinarima, da vam to svojim riječima objasne u našoj reportaži koju možete pogledati na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.