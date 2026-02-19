Škola dobila teretanu u koji mogu ići učenici i nastavnici: 'Nadamo se da će ohrabriti neodlučne'

Na inicijativu školske psihologinje Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar dobila je teretanu. U ovom prostoru nastavu Tjelesnog moći će pohađati i učenici s inavliditetom koji su do sad mogli samo sjediti u razredu. Teretana će biti otvorena svim učenicima i zaposlenicima škole, a planira se i uvođenje novih izvannastavnih programa.

Tjelovježba je izrazito važna za zdravlje, a danas je vježbanje u teretani jedan od najpopularnijih oblika treninga. Međutim mnogim srednjoškolcima teretane su preskupe ili osjećaju nelagodu vježbanja u javnosti, pa ta opcija otpada. Međutim učenici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar neće imati brige s time, jer su dobili teretanu u svojoj školi.

Teretana je otvorena u sklopu projekta ‘MoguGym – pokret za sve‘, a ideja je bila osigurati priliku za vježbanje i učenicima koji inače ne mogu pohađati nastavu Tjelesnog. Sprave za vježbanje u školskom gymu prilagođene su učenicima s invaliditetom, tako da će i oni sad moći trenirati u školi. Do sad su tijekom nastave Tjelesnog sjedili u razredu, a sad će i oni moći vježbati u školi.

Teretanu mogu koristiti svi učenici, kad god požele

Program je osmislila i na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih prijavila školska psihologinja Romana Bićan, a nastavnici Tjelesnog Dario Obran i Robert Milčić pomoći će učenicima da nauče kako najbolje vježbati s dostupnim spravama. Dio sredstava donirali su Siniša i Tihana Viščević u ime obiteljskog obrta ‘STIV’, a da sve bude postavljeno u najboljem redu pobrinuo se domar Marinko Perković.

– Nastavnici Tjelesne i zdravstvene kulture će, u suradnji s roditeljima i na temelju zdravstvenog stanja osmisliti vježbe koje učenici mogu izvoditi i poučiti ih sigurnom načinu izvođenja. Pratit ćemo njihov napredak i utjecaj vježbanja na njihovo psihofizičko stanje. Projektom je individualni pristup i veći angažman nastavnika TZK-a predviđen za učenike s izraženijim zdravstvenim teškoćama jer se u tolikoj mjeri mogu posvetiti projektu pored redovne nastave i uključenosti u sportska natjecanja, ali vjerujem da će i ostali učenici dobiti podršku u vidu poučavanja i savjetovanja o vježbanju, podijelila je s nama školska psihologinja Romana Bićan.

Teretanu će moći koristiti i drugi učenici u sklopu redovne nastave Tjelesnog, ali i za vrijeme odmora, za treninge za razna natjecanja ili u sklopu novih izvannastavnih aktivnosti. Gym će za rekreaciju moći koristiti i zaposlenici škole. Zamišljeno je da ovo bude višegodišnji projekt koji će se razvijati prema interesima učenika i nastavnika Tjelesnog.

‘Prepreku vježbanju predstavljaju i financije’

Budući da velik broj učenika ove bjelovarske škole na nastavu putuje iz drugih mjesta, teretana im može biti idealno mjesto na kojem mogu vježbati dok čekaju prijevoz. Uz to mnogi učenici u mjestu stanovanja nemaju teretanu ili prostor za vježbanje, pa im je ovo jedinstvena prilika.

– Prepreku vježbanju svakako predstavljaju i financije, nedostatak vremena, nelagoda u javnim prostorima za vježbanje zbog sve prisutnijeg body shaminga ili nesigurnost, nedostatak volje. Nadamo se da će ovaj projekt otkloniti ove prepreke i ohrabriti neodlučne da barem pokušaju kroz mogućnost istovremenog vježbanja i druženja s prijateljima, priča nam školska psihologinja.

‘Način da riječi prenesemo u djelo’

Učenici ove bjelovarske škole od prije u školi mogu igrati stolni tenis i stolni nogomet, pa će tjelovježba u teretani biti još jedna dodatna aktivnost kojom se učenici mogu baviti tijekom odmora ili čekajući prijevoz. Reakcije kolektiva su pozitivne, učenicima se sviđa što mogu vježbati ako požele, a interes će bilježiti tijekom predstojećeg razdoblja.

– Edukacija, rad na samostalnosti i osvješćivanje vlastite odgovornosti za zdravlje i razvoj zdravih navika cilj je svakog preventivnog projekta. Osiguravanje uvjeta u kojima mogu primijeniti ono čemu ih poučavamo je drugi dio bez kojeg prevencija ostaje samo poruka. Teretana u prostoru škole način je da riječi prenesemo u djelo, bilo da se koristi za vježbanje, druženje ili samo za relaksaciju i priliku da kroz stres ‘proveslamo’ u sigurnom okruženju, zaključila je Romana Bićan.