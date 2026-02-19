Pitali smo škole u cjelodnevnoj na što su utrošile novac: Jedna kupila kombi za 47.000 eura

Neki od ravnatelja škola kojima je dodijeljen novac za prilagodbu na cjelodnevnu nastavu s nama su podijelili na što su škole potrošile izdašne iznose. Od opremanja svih učionica klima uređajima, saniranja sportskog igrališta, postavljanja vanjskih sjenica, obnove učionica do čak kupovine vozila za devet putnika, prioriteti su bili različiti.

Prošle su već gotovo tri godine od kad je predstavljen prelazak osnovnih škola u Hrvatskoj na cjelodnevnu nastavu. Ministarstvo obrazovanja tad je tražilo najmanje 50 osnovnih škola koje će provoditi eksperimentalni program, a svakoj odabranoj školi financirala se prilagodba i opremanje za cjelodnevnu nastavu.

Ministarstvo je za projekt osiguralno ukupno 15 milijuna eura, odnosno u prosjeku 300.000 eura po školi. Kontaktirali smo neke od škola kojima su dodijeljena sredstva i provjerili na što su potrošili dobiveni novac. U nekim školama bilo je potrebno izgraditi nove učionice ili školske dvorane, a u drugima prioritet je bio nabava nove opreme, na primjer za informatičke učionice.

U sve učionice ugrađeni su klima uređaji

Marica Jurčić, ravnateljica OŠ Draganići u Karlovačkoj županiji poslala nam je jasan popis stavki na koje su potrošili novac. Škola je sanirala vanjsko sportsko igralište i ugradila rolete na sve prozore. U sve učionice instalirali su klima uređaje i postavili pametne ploče. Za sve učionice kupljen je novi namještaj, a pojedine prostorije su friško oličene. Kupljeni su novi garderobni ormarići za sve učenike, a u hodnike i neke učionice postavljen je novi namještaj za odmor.

Kupljeni su kuhinjski aparati koje škola do sad nije imala (konvektomat, hladnjak, ledenica), a za blagovaonicu su kupljeni novi stolovi sa sjedalicama. Za informatičku učionicu kupljena su nova računala. Nabavljene su i nove knjige za školsku knjižnicu te nova sredstva i pomagala za STEM predmete.

Helena Knežević, ravnateljica OŠ Podolice u Koprivničko-križevačkoj županiji priča odgovorila je da su sredstva iskoristili na postavljanje dvije sjenice za izvanučioničku nastavu i radove uređenja okoliša i prostora oko škole. Uz to škola je nabavila opremu za kabinete u učionice. Kupljeni su i novi sportski rekviziti, bicikli za obuku učenika, računala, pisači i 3-D pisači, oprema za studio školske televizije, namještaj za blagovaonicu te veliki kotao i perilica posuđa za kuhinju.

Županija je dodatno financirala radove

Veliki zahvati provedeni su u OŠ Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ravnatelj Darko Zvonar podijelio je s nama da je u matičnoj školi uređeno pet učionica, hodnik na katu te svlačionice i sanitarni čvorovi.

Mijenjao se dio unutarnje stolarije (vrata na kabinetima, svlačionicama i sanitarnim čvorovima) i dio vanjske stolarije koji do tada nije bio promijenjen (PVC prozori) te su postavljena sjenila u sve preostale učionice. U Područnoj školi Hižanovec uređen je sanitarni čvor, hodnik, zbornica i čajna kuhinja. Promijenjeni su prozori u učionici na katu i zbornici. Kompletno je rekonstruirana kotlovnica s novim kotlom i akumulacijskim spremnikom te se je s lož ulja prešlo na grijanje peletama. Učionice su klimatizirane te su postavljena sjenila. U PŠ Kolarec uređena je jedna učionica i zbornica te hodnik, a promijenjena su i unutarnja vrata.

– Školi su odobrena ukupna sredstva u visini od 315.000 eura od čega je za radove utrošeno 160.000 eura, a 155.000 eura za opremanje. No, potrebno je napomenuti da se je zbog porasta cijena tijekom pripreme i provedbe postupaka nabave, a da se ne bi moralo odustati od dijela radova, osnivač škole Koprivničko-križevačka županija uključio u dodatno financiranje dijela radova s više od 100.000 eura, dodao je ravnatelj Zvonar.

Sve učionice dobile su pametne monitore

Nabavljeni su i ormari za školsku kuhinju te velika količina sportske opreme i rekvizita, prijenosni koševi za košarku, stolovi za stolni tenis, stalci i mreže za badminton. Škola je kupila i novu računalnu opremu, između ostalog komplete za robotiku za male informatičare, računala za informatičku učionicu i interaktivne monitore za sve učionice u matičnoj i područnim školama.

Nabavljena je i velika količina namještaja – modularni stolovi za većinu učionica i ergonomske stolice za učenike, velika količina ormara za učionice i kabinete, namještaj za dnevni boravak učitelja, katedre i uredske stolce, garderobni ormarići za sve učenike, veliki zidni i pokretni panoi, velika količina pjenastog namještaja za učenike – fotelje, klupe, strunjače, kutići za igru i odmor za sve učionice u razrednoj nastavi, paravani za lutkare, vreće za sjedenje i drugo. Škola je nabavila i komplete za nastavu Fizike, Matematike i Biologije, karte i drugi pribor za Geografije te brojne didaktičke igre i edukativne materijale, slagalice, premetaljke, magnetne komplete te komplete udaraljki i drugo.

Trebalo je opremiti tri područne škole

OŠ Podturen u Međimurskoj županiji radi u jednoj smjeni još od 2009. godine. Novac za prilagodbu usmjerili su na povećanje blagovaonice i kupovinu adekvatnog namještaja te opremanje kuhinje potrebnim aparatima i posuđem. Tri područne škole (Sivica, Novakovec i Miklavec) trebalo je opremiti pomagalima za izvođenje Tjelesno zdravstvene kulture, opremom za blagovaonice i kuhinje te djelomično i školskim namještajem.

– Sve učionice dobile su klima uređaje. Gotovo sve učionice su obnovljene, negdje su novi podovi, negdje obnovljeni, pokrečeni zidovi, kupljen je novi namještaj za učionice (klupe, stolci, ormarići za pospremanje vlastitih stvari i udžbenika, stalci, modularni namještaj za kutke za sjedenje i za igru i sl.) Sve učionice su dobile pametne ekrane i informatička učionica nova računala i ostale elektroničke aparate – printere, aparate za uništavanje papira, rezače, zvučnike, glazbene instrumente i sl. Uređene su zbornice za učitelje i namještene namještajem i potrebnim priborom, priča nam ravnateljica Marijana Cerovec.

Škola je kupila i nova didaktička pomagala za predmetnu nastavu. Između ostalog kupljeni su mikroskopi, materijal za pokuse u Kemiji i Fizici, periodni sustav elemenata, geografske i povijesne karte, modeli ljudskih organa, kompleti za praktične radove u Tehničkoj kulturi, alati i materijali i slično.

Škola je kupila vozilo s devet mjesta

Za prijevoz učenika na aktivnosti kupljeno je vozilo u vrijednosti od 47.000 eura u koje uz vozača stane još osam osoba. Škola je dobila infrastrukturno ulaganje iz zajma svjetske banke u iznosu od 404.500 eura. Na radove je utrošenu 127.000 eura, opremu 230.500 eura, na stručni nadzor 12.135 eura. Ukupno je potrošeno 366.608,89 eura, a preostala sredstva moraju se još utrošiti do kraja godine. Postupke javne nabave provodila je Međimurska županija.

Podsjetimo, do školske godine 2027./2028. sve osnovne škole trebale bi prijeći na cjelodnevnu nastavu, zbog čega se i dodjeljuju sredstva za prilagodbu. Međutim to znači da će više od 600 škola trebati proširiti, a budući da je rok samo za dvije godine, postoji ozbiljna skepsa o tome hoće li Ministarstvo obrazovanja ostvariti svoj naum.

Što se tiče Grada Zagreba, za financiranje uspješno je prijavljeno 19 projekata, za izgradnju ili dogradnju 18 redovnih osnovnih škola te dogradnju Centra za autizam u Oporovcu. Odluku o financiranju od Ministarstva dobilo je 14 projekata, a još pet ih je na procjeni.