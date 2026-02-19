Cijena 'besplatnog' školstva u Hrvatskoj: Evo koliko je novaca za škole u 2026. dobila svaka županija

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj često se naziva ‘besplatnim’, ali njegovo funkcioniranje svake godine stoji stotine milijuna eura koje, kroz porezni sustav, izdvajaju građani. Vlada je za 2026. godinu donijela odluke o minimalnom financijskom standardu za potrebe javnog školstva, kojima se županijama, Gradu Zagrebu i pojedinim gradovima raspoređuju sredstva za redovno funkcioniranje škola. Građani će za osnovne i srednje škole, ali i učeničke domove, dati više od 207 milijuna eura.

Vlada je donijela odluku o minimalnom financijskom standardu za osnovne i srednje škole i učeničke domove za 2026. godinu. Što to znači? Riječ je o tzv. decentraliziranim sredstvima, novcu koji se osigurava iz dodatnog udjela poreza na dohodak te, ako to nije dovoljno, iz državnog proračuna kroz mehanizam izravnanja. Ta financijska sredstva ne odnose se na plaće nastavnika ni na prehranu učenika.

Minimalni financijski standard obuhvaća materijalne i financijske rashode, tekuće i investicijsko održavanje (popravke, servise, dijelove, usluge) te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Iznosi se računaju prema broju učenika, razrednih odjela i školskih zgrada. Dakle, tzv. ‘besplatno’ školstvo u Hrvatskoj zapravo financiraju građani.

Izdvojili smo pet županija i pet gradova koje dobivaju najviše novaca za osnovne škole

Sredstva za osnovne škole osiguravaju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 posto, a ako to nije dovoljno, razlika se nadoknađuje iz državnog proračuna. Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje po učeniku iznosi 9,90 eura godišnje, po razrednom odjelu 154,32 eura godišnje, a po školskoj zgradi 1.102,86 eura godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini po učeniku iznosi 30,27 eura godišnje, po razrednom odjelu 472,01 euro godišnje i po školskoj zgradi 727,58 eura godišnje. Dodatnih 6,8 milijuna eura rezervirano je za povećane troškove prijevoza osnovnoškolskih učenika. Za financiranje minimalnog standarda osnovnog školstva u 2026. godini najveća sredstva dodijeljena su:

Županije:

Grad Zagreb – 18.068.983 eura Splitsko-dalmatinska – 9.099.329 eura Osječko-baranjska – 7.051.975 eura Zagrebačka – 6.380.835 eura Varaždinska – 5.453.554 eura

Gradovi:

Split – 3.158.685 eura Rijeka – 2.626.786 eura Osijek – 2.396.303 eura Velika Gorica – 1.953.402 eura Slavonski Brod – 1.886.046 eura

Popis svih županija i gradove te koliko će sredstava moći iskoristiti za osnovne škole možete pogledati u tablicama ispod. Napomena: ako vam se dokument ne prikazuje, potrebno je osvježiti stranicu.

Loading...

Za srednje škole puno manji iznosi

Minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova obuhvaća iste kategorije rashoda: materijalne troškove, održavanje te ulaganja u opremu i objekte. Za srednje školstvo sredstva se osiguravaju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3 posto, uz mogućnost izravnanja iz državnog proračuna ako lokalni prihodi nisu dostatni.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje po učeniku iznosi 9,46 eura godišnje, po razrednom odjelu 182,88 eura godišnje, po školskoj zgradi 1.928,16 eura godišnje za srednje škole i 71,37 eura godišnje po učeniku za učeničke domove. Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini po učeniku iznosi 25,99 eura godišnje, po razrednom odjelu 502,54 eura godišnje i po školskoj zgradi 1.142,81 euro godišnje.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih u školsku godinu 2025./26. Mjerilo je prosječna cijena od 836,15 eura po učeniku od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Najveće iznose za 2026. godinu dobili su:

Grad Zagreb – 13.653.528 eura Splitsko-dalmatinska – 7.338.702 eura Osječko-baranjska – 5.045.813 eura Primorsko-goranska – 4.887.729 eura Varaždinska – 3.766.963 eura

Detaljnije podatke i popis svih županija koje dobivaju sredstva za srednje škole možete vidjeti niže. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je ponovno učitati stranicu.